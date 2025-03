VAMPIRE WEEKEND – unica data italiana all’AMA MUSIC FESTIVAL

Il 2025 si preannuncia un anno straordinario per AMA Music Festival, che celebra la sua decima edizione con una formula ancora più ricca e coinvolgente. Per festeggiare questo importante traguardo, AMA si evolve in un evento articolato su tre imperdibili appuntamenti: AMA Preview il 15 e 16 luglio, AMA Music Festival dal 19 al 24 agosto – appena aggiunta la nuova data 0 – e AMA Extra Date il 28 agosto. Come da tradizione, la lineup si comporrà progressivamente, rivelando man mano i nomi di vere e proprie icone della musica internazionale e di grandi protagonisti italiani, pronti a far vibrare il pubblico con esibizioni memorabili. E il calendario di quest’anno promette emozioni forti fin dall’inizio.

AGGIUNTA UNA NUOVA DATA IL 19 AGOSTO (DAY 0)

CON VAMPIRE WEEKEND, THE MURDER CAPITAL E DIIV

La sorpresa del momento è senza dubbio l’annuncio di una nuova data che arricchirà AMA Music Festival di agosto. Un giorno in più, il 19 agosto (Day 0), in cui riecheggerà il rock raffinato dei Vampire Weekend nella loro unica data italiana. Assieme a loro, The Murder Capital e Diiv daranno il via a sei giorni di musica incredibili.

Nati nella vivace scena indie di New York, i VAMPIRE WEEKEND hanno ridefinito il panorama dell’alternative rock con un sound innovativo e sofisticato. Formatisi nel 2006 alla Columbia University, la band guidata da Ezra Koenig (voce e chitarra), con Chris Baio (basso) e Chris Tomson (batteria), ha saputo mescolare indie rock, sonorità afrobeat e baroque pop in una formula unica e riconoscibile. Il loro omonimo album di debutto (2008) ha immediatamente catturato l’attenzione con brani iconici come “A-Punk” e “Oxford Comma”, conquistando critica e pubblico. Il successo si è consolidato con “Contra” (2010), che ha debuttato al primo posto della Billboard 200, e con “Modern Vampires of the City” (2013), che ha vinto il Grammy Award per il miglior album alternative. Dopo una pausa di sei anni, il ritorno con “Father of the Bride” (2019) ha mostrato una nuova maturità artistica, esplorando influenze folk e soft rock e guadagnandosi il plauso della critica. Nel 2024 la band torna con “Only God Was Above Us”, un album che riafferma la loro capacità di reinventarsi senza perdere la propria identità.

Originari di Dublino, THE MURDER CAPITAL si sono imposti come una delle band più intense della scena post-punk contemporanea. Fondati nel 2018 da James McGovern, propongono un sound crudo che richiama il post-punk britannico degli anni ’80. Il debutto con “When I Have Fears” (2019) ha subito attirato l’attenzione grazie alla profondità emotiva dei brani e alle loro esibizioni dal vivo, intense e teatrali. Nel 2023, con “Gigi’s Recovery”, esplorano nuove sonorità, alternando atmosfere eteree e momenti di pura aggressività, consolidando il loro ruolo nella scena alternativa.

I DIIV incarnano lo spirito del dream pop e dello shoegaze contemporaneo, con sonorità oniriche e melodie malinconiche. Formatisi a Brooklyn nel 2011 per iniziativa di Zachary Cole Smith, hanno saputo evolversi mantenendo un’identità distintiva. Dal debutto con “Oshin” (2012), caratterizzato da chitarre riverberate e testi criptici, hanno sperimentato nuove sfumature sonore con “Is the Is Are” (2016) e “Deceiver” (2019), abbracciando influenze grunge e introspettive. Con il nuovo album “Frog in Boiling Water” (2024), esplorano il disagio esistenziale, confermandosi tra le band più affascinanti della scena indie moderna.

GRANDE NOVITÀ: AMA SI SPOSTA NELLA NUOVA LOCATION

DEL PARCO DI VILLA NEGRI, SEMPRE A ROMANO D’EZZELINO

La grande novità che segnerà il 2025 è il cambio di location, un’idea nell’aria da tempo e concretizzata grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale di Romano d’Ezzelino, per offrire al pubblico un’esperienza ancora più coinvolgente e confortevole. AMA Music Festival si sposta così da Ca’ Cornaro alla nuova, spettacolare cornice del Parco di Villa Negri, sempre a Romano d’Ezzelino (VI), vicino a Bassano del Grappa. Un’ampia area immersa nel verde e incastonata ai piedi del Monte Grappa, che garantirà maggior spazio, migliori servizi e una gestione più agevole di parcheggi e accessibilità. Questo trasferimento ha trovato la sua realizzazione per rispondere alle crescenti esigenze del pubblico e rendere il festival ancora più accogliente, sostenibile e funzionale. Un cambiamento importante che segna l’evoluzione di AMA, proiettandolo verso il futuro senza perdere il legame con il territorio che da sempre lo ospita e lo rende unico.

Simone Bontorin, sindaco di Romano d’Ezzelino, dichiara: «Sono felice che, dopo questi primi cinque anni a Romano, AMA Music Festival si trasferisca all’interno del parco di Villa Negri, di proprietà comunale. Si tratta di un percorso che parte dal presupposto di valorizzare il parco come area eventi dei cittadini e per il territorio, da attrezzare non solo per le manifestazioni locali ma per tutti gli eventi, anche di respiro internazionale, che sarà possibile ospitare nella bella stagione. In questo modo AMA Music Festival diventa un partner per lo sviluppo e la valorizzazione di tutta l’area della villa, grazie al quale stiamo studiando alcune collaborazioni che porteranno benefici alla nostra comunità, soprattutto in termini di investimenti e ricadute sul territorio. Ringrazio in particolar modo il patron Andrea Dal Mina e gli organizzatori per aver reso il festival un’importante occasione di socializzazione per i giovani del territorio. Un sentito grazie va inoltre alle centinaia di volontari, di Romano e dei comuni limitrofi, che dedicano il loro tempo libero alla buona riuscita di questa manifestazione. E cosa aspettarsi, se non qualcosa di buono, da un evento che contiene la parola ‘AMA’ al suo interno? Vi aspettiamo tutti a Villa Negri!»

10 ANNI DI AMA MUSIC FESTIVAL

Questa decima edizione non sarà solo un traguardo da celebrare, ma anche un’occasione per rendere omaggio a tutti coloro che hanno contribuito a trasformare AMA Music Festival in un appuntamento imperdibile nel panorama musicale a livello mondiale. Per l’occasione, il festival si arricchirà di iniziative speciali, momenti esclusivi e spettacoli straordinari, pensati per regalare al pubblico un’esperienza ancora più intensa e coinvolgente. Sorprese, incontri e attività dedicate ai fan renderanno questa edizione unica, un ringraziamento concreto a chi, con passione e fedeltà, ha supportato AMA in questi dieci anni di crescita e successi. Il festival non è solo musica, ma una vera e propria community, e questa celebrazione sarà l’occasione perfetta per vivere e condividere insieme l’energia e l’entusiasmo che da sempre lo contraddistinguono.

AMA continua a distinguersi nel panorama attuale, restando uno dei pochi festival in cui il pubblico può assistere nella stessa giornata a più esibizioni di artisti di altissimo livello. Un’esperienza autentica e variegata, in totale controtendenza rispetto all’andamento attuale dei grandi eventi, sempre più orientati a proporre un unico headliner a prezzi in costante aumento.

Si parte quindi martedì 15 luglio con AMA Preview, Romano d’Ezzelino accoglierà The Black Keys, iconica band alternative statunitense. Il giorno successivo, mercoledì 16 luglio, sarà la volta del rock d’annata con i Queens Of The Stone Age, affiancati dal duo indie rock The Kills e dall’arena-rock dei The Amazons direttamente da Reading. AMA Music Festival entrerà ancora più nel vivo ad agosto, a partire dalla nuovissima data appena annunciata di martedì 19 agosto (Day 0) con Vampire Weekend, The Murder Capital e Diiv. Giovedì 21 agosto (Day 2) vedrà protagonisti gli Electric Callboy, uno dei gruppi electronicore più amati a livello internazionale, per la loro unica data in Italia. Venerdì 22 agosto (Day 3) sarà dedicato al rap con la “baddie” Anna e Capo Plaza, idoli indiscussi della scena urban italiana. Sabato 23 agosto (Day 4) il festival vibrerà al ritmo dell’elettronica esplosiva targata The Prodigy, per l’unica tappa in Italia. AMA Extra Date di giovedì 28 agosto vedrà infine due pesi massimi dell’indie rock, Franz Ferdinand e Stereophonics, co-headliner di una serata imperdibile per gli amanti del genere.

Ma non è tutto: ci sono ancora sorprese, con altri grandi nomi che verranno annunciati nei prossimi giorni per una realtà che anno dopo anno ha conquistato un posto di rilievo nella mappa dei festival italiani ed europei e che tornerà con un’edizione 2025 che si preannuncia particolarmente ricca e prestigiosa.

LINE UP 2025

AMA PREVIEW

15 luglio » THE BLACK KEYS / … TBA

16 luglio » QUEENS OF THE STONE AGE / THE KILLS / THE AMAZONS

AMA MUSIC FESTIVAL

19 agosto (Day 0) » VAMPIRE WEEKEND / THE MURDER CAPITAL / DIIV

20 agosto (Day 1) » … TBA

21 agosto (Day 2) » ELECTRIC CALLBOY / … TBA

22 agosto (Day 3) » ANNA / CAPO PLAZA / … TBA

23 agosto (Day 4) » THE PRODIGY / … TBA

24 agosto (Day 5) » … TBA

AMA EXTRA DATE

28 agosto » FRANZ FERDINAND / STEREOPHONICS / … TBA

Parco di Villa Negri – via Ca’ Negri

36060 Romano d’Ezzelino (VI)

BIGLIETTI

AMA PREVIEW (singoli)

Martedì 15 luglio Parterre POSTO UNICO € 45 + d.p. Parterre PIT € 60 + d.p. //

Mercoledì 16 luglio Parterre POSTO UNICO € 45 + d.p. Parterre PIT € 65 + d.p. //

AMA MUSIC FESTIVAL (singoli)

Giovedì 19 agosto Parterre POSTO UNICO € 45 + d.p. Parterre PIT € 60 + d.p. VIP pack € 100 + d.p.

Mercoledì 20 agosto // // //

Giovedì 21 agosto Parterre POSTO UNICO € 50 + d.p. Parterre PIT € 65 + d.p. //

Venerdì 22 agosto Parterre POSTO UNICO € 40 + d.p. Parterre PIT € 50 + d.p. VIP pack € 100 + d.p.

Sabato 23 agosto Parterre POSTO UNICO € 45 + d.p. Parterre PIT € 60 + d.p. VIP pack € 100 + d.p.

Domenica 24 agosto // // //

AMA MUSIC FESTIVAL (abbonamenti)

Dal 19 al 24 agosto* Parterre POSTO UNICO € 160 + d.p. Parterre PIT € 200 + d.p. //

(*) valido per una persona, per 6 giorni

AMA EXTRA DATE (singoli)

Giovedì 28 agosto Parterre POSTO UNICO € 50 + d.p. // //

PARCHEGGI AMA

Singolo / 1 day General Park € 8 + d.p. Park Vip Gold € 20 + d.p.

Abbonamento / 6 day* General Park € 40 + d.p. Park Vip Gold € 80 + d.p.

(*) disponibile esclusivamente per le date dal 19 al 24 agosto