GRACE JONES – in concerto al festival LA PRIMA ESTATE

Una serata più unica che rara che vedrà protagoniste due leggende della storia della musica.

La Prima Estate, il festival a Lido di Camaiore tra i più attesi dell’estate italiana, annuncia il penultimo appuntamento del secondo weekend: l’unica data italiana, sabato 28 giugno, di una delle artiste più trasgressive, dirompenti e rivoluzionarie della cultura pop: Grace Jones.

Musa storica e icona di stile carismatica, la “pantera della musica” torna a esibirsi a Lido di Camaiore proprio nello stesso luogo dove suonò dal vivo nei primi anni 80, la mitica BussolaDomani, lo storico Teatro – Tenda che Sergio Bernardini costruì nello spazio in cui oggi si svolge La Prima Estate e che rinnovò per 30 anni lo spettacolo dal vivo e il jet-set italiano

Un vero e proprio concerto evento e che culminerà con il dj set di uno dei padri della musica house: Tony Humphries.

Prevendite disponibili da oggi alle ore 12 su www.ticketone.it

Un appuntamento che si preannuncia indimenticabile e che arricchisce l’edizione 2025 de La Prima Estate, un festival dedicato a chi ama la buona musica e ama viverla in uno spirito di comunità, con il mare sullo sfondo e tante e tanti nomi da riascoltare o scoprire ogni giorno. Due pesi massimi che si aggiungono ai grandi protagonisti del primo weekend dal 20 al 22 giugno – Kings of Leon, Air, St. Vincent, Mogwai, Tv On The Radio, Spiritualized, Yard Act, Calibro 35 e Nic Cester – e ai primi nomi annunciati del secondo fine settimana, Lucio Corsi e Peter Cat Recording Co., il 29 giugno.

Grace Jones è molto più di una cantante: è un’icona culturale. Nata in Giamaica prima di trasferirsi a Syracuse, New York con la sua famiglia, ha iniziato la sua carriera come modella per poi affermarsi nel mondo della musica negli anni ’70 e ’80. Il suo stile unico, che fonde disco, new wave, reggae e pop elettronico, l’ha resa una figura rivoluzionaria nel panorama musicale internazionale.

Oltre alla musica, la sua immagine androgina con il taglio di capelli cortissimi e asimmetrici è passata alla storia, il suo carisma magnetico, quasi selvaggio, e le sue collaborazioni con artisti e fotografi come Andy Warhol, Jean-Paul Goude, Keith Haring, Helmut Newton e Guy Bourdin l’hanno resa una vera musa dell’arte e della moda.

Dischi come Warm Leatherette (1980) Nightclubbing (1981) e Slave to the Rhythm (1985) hanno segnato un’epoca, mentre brani I Need A Man, Pull Up to the Bumper, e la sua acclamate reinterpretazioni di classici come La Vie En Rose di Edith Piaf e I’ve seen that face before (Libertango) di Astor Piazzolla diventano subito successi planetari e rimangono ancora oggi delle pietre miliari della musica contemporanea.

Quella del 28 giugno sarà dunque un’occasione ineguagliabile per scatenarsi in pista e riascoltare le hit planetarie che hanno fatto conquistare a Grace Jones il titolo di “the queen of gay disco”. Un’artista a tutto tondo in grado di abbattere barriere di genere ed estetiche, influenzando intere generazioni di icone della pop music di ieri e di oggi, come Madonna Lady Gaga, Rihanna o Beyonce, che di recente l’ha voluta nel brano “Move” per l’album Reinassance.

Dopo di lei sul palco del Parco BussolaDomani salirà un altro mito dei dancefloor, Tony Humphries.

DJ e produttore discografico nato a Brooklyn 67 anni fa, attraverso i suoi DJ set e remix ha reso popolare un approccio alla house music che ha influenzato generazioni di Dj e produttori di tutto il mondo, mescolando deep house, soul e funk e creando un suono unico e coinvolgente. Artista eclettico, curioso e sempre alla ricerca di nuove sfide, restano indimenticabili i suoi show in radio su Kiss FM di New York e le sue residenze allo Zanzibar di Newark in New Jersey, uno dei più grandi club degli Stati Uniti, così come al Ministry of Sound di Londra e all’Echoes di Rimini. Tantissimi i remix che lo hanno visto collaborare, tra gli altri, con artisti del calibro di Boy George, Janet Jackson, Donna Summer, Chaka Khan, Soul II Soul e Ultra Naté.

I biglietti per le singole date e l’abbonamento per il primo weekend (dal 20 al 22 giugno) sono acquistabili su www.ticketone.it

Powering partner de La Prima Estate è Farmaè; il Comune di Camaiore e la Regione Toscana sono i partner istituzionali.

Radio Mediaset da quest’anno è partner del festival garantendo il supporto di due radio del suo gruppo, Virgin radio e Radio Montecarlo, che diventano radio ufficiali de La Prima Estate 2025.