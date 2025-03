Lady Gaga, una delle più influenti figure della musica pop con oltre 170 milioni di copie, arriva in Italia con due appuntamenti all’Unipol Forum di Milano, il 19 e il 20 Ottobre 2025.

Le date segnano il ritorno di Lady Gaga in Italia dopo 7 anni di attesa, e sono parte del tour “The MAYHEM Ball”, che supporta l’omonimo album pubblicato il 7 marzo 2025.

Un’opportunità imperdibile per i fan della popstar che ha ridisegnato i confini del pop e lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica contemporanea.



I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 12:00 di lunedì 31 marzo fino alle ore 22:00 di mercoledì 2 aprile. Per maggiori informazioni, visita www.priceless.com/music

La vendita generale dei biglietti sarà aperta dalle ore 12:00 di giovedì 3 aprile su www.livenation.it.



Dopo una lunga attesa, Lady Gaga, vincitrice di 14 Grammy Awards, ha ufficialmente annunciato The MAYHEM Ball Tour, con date in Nord America, Europa e Regno Unito nel corso dell’anno. Il tour supporterà il suo nuovo album MAYHEM, acclamato dalla critica e dai fan, che ha debuttato al #1 della Billboard 200. Ascolta MAYHEM QUI.

Dopo i suoi concerti da headliner al Coachella 2025, le residency negli stadi di Città del Messico e Singapore e lo storico concerto gratuito sulla spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro, Lady Gaga darà il via a The MAYHEM Ball il 16 luglio a Las Vegas, presso la T-Mobile Arena.

Con doppie date in città come Seattle, New York, Miami, Toronto, Chicago, Londra, Stoccolma, Milano, Barcellona, Berlino e molte altre, questo tour segna il suo attesissimo ritorno in Nord America e in Europa dopo l’iconico Chromatica Ball Tour del 2022.

“Questo è il mio primo tour nelle arene dal 2018,” ha dichiarato Lady Gaga. “C’è qualcosa di elettrizzante negli stadi, e amo ogni momento di quei concerti. Ma con The MAYHEM Ball volevo creare un’esperienza diversa—qualcosa di più intimo, più vicino, più connesso—che si prestasse meglio all’arte teatrale dal vivo che amo realizzare.”

VIP: Il tour offrirà una varietà di pacchetti VIP per permettere ai fan di vivere un’esperienza concerto ancora più esclusiva. I pacchetti variano, ma possono includere biglietti premium, accesso alla lounge VIP prima dello show, merchandising in edizione limitata e molto altro. I contenuti dei pacchetti VIP dipendono dall’opzione selezionata.

MAYHEM

Dopo aver conquistato il mondo, MAYHEM continua a dominare le classifiche. L’album ha debuttato al numero 1 della Billboard 200, segnando il settimo album consecutivo di Lady Gaga a raggiungere la vetta. Nella sua seconda settimana, si conferma una delle uscite più rilevanti dell’anno, mantenendo il secondo posto in alcune delle classifiche più importanti, tra cui la Billboard 200, Digital Albums e US LP Vinyl Albums.

Inoltre, per la seconda settimana consecutiva, MAYHEM mantiene il primo posto sia nella classifica Billboard Top Pop Albums che in quella Top Dance/Electronic Albums. Gaga conquista il suo ottavo numero 1 in quest’ultima classifica, diventando ufficialmente l’artista di maggior successo nella storia della stessa: ad oggi detiene infatti il record assoluto per il maggior numero di album al primo posto nella Dance/Electronic Albums chart.

MAYHEM ha debuttato al numero 1 in 12 Paesi, tra cui Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Giappone, Canada, Australia, Francia, Spagna, Messico, Brasile e Corea del Sud, e ha conquistato il numero 2 nei Paesi Bassi e in Svezia, consolidando ulteriormente il dominio globale di Lady Gaga.

Il singolo “Abracadabra” è entrato direttamente al numero 3 della UK Singles Chart e al numero 2 della UK Airplay Chart, mentre in Francia MAYHEM ha registrato le migliori vendite della prima settimana dai tempi di Born This Way. In Giappone, l’album si è posizionato tra le più grandi uscite internazionali degli ultimi anni; in Finlandia, è stato l’unico album internazionale a entrare nella Top 10; e in Irlanda, tre brani di MAYHEM si sono classificati nella Top 40, confermando l’impatto del disco.

Solo nella sua prima settimana, MAYHEM ha superato i 240 milioni di stream in tutto il mondo, segnando la più importante settimana di sempre a livello di streaming per Lady Gaga. L’album ha anche registrato il suo miglior risultato in termini di vendite di vinili, con 74.000 unità vendute su 14 varianti da collezione, alcune delle quali includono tracce bonus esclusive come “Kill for Love” e “Can’t Stop the High”. L’edizione digitale include anche i video musicali per “Die With a Smile”, “Disease” e “Abracadabra”, tutti fattori che hanno contribuito allo straordinario impatto nella prima settimana di uscita dell’album.

“Die With a Smile”, la collaborazione di Gaga con Bruno Mars, continua a infrangere record, mantenendo il primo posto nella Billboard Global 200 per la 13ª settimana consecutiva. Con oltre 100 milioni di stream settimanali in tutto il mondo, il brano ha ora raggiunto il terzo posto per la permanenza più lunga al numero 1 nella storia della classifica.

MAYHEM segna un ritorno alle radici pop di Lady Gaga, riaffermando il suo status di maestra della reinvenzione, con un album tanto audace ed eclettico quanto profondamente personale. Una dichiarazione di libertà artistica, esso abbraccia i propri frammenti e come questi si uniscono per formare qualcosa di inaspettato e bello. Il disco riflette questo concetto attraverso la sua diversificata tavolozza sonora e i suoi strati tematici, combinando elementi di caos, sfida e vulnerabilità in una dichiarazione artistica coesa. Gaga descrive questo processo come la ricomposizione di uno specchio rotto: “Anche se non puoi rimettere insieme i pezzi perfettamente, puoi creare qualcosa di memorabile e completo a modo suo.”