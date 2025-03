Horizon Festival: L’EDM infuoca il Lago di Garda

Horizon Lake Garda Music Festival 16-17 maggio 2025

Torbole sul Garda (TN)

Immagina un tramonto che incendia le vette alpine, mentre il battito pulsante dell’EDM si diffonde nell’aria come un richiamo tribale. Il 16 e 17 maggio 2025, la spiaggia Alle Foci del Sarca si trasformerà in una cattedrale sonora sotto le stelle, ospitando la seconda edizione dell’Horizon Lake Garda Music Festival.

Un’onda di successo

L’eco della prima edizione risuona ancora: 5.000 anime in delirio, biglietti volatilizzati settimane prima dell’evento. Horizon Festival si afferma come un fenomeno di culto, con un appeal che travalica i confini nazionali: il 10% delle presenze nel 2024 proveniva dall’estero, segnale inequivocabile di un evento in ascesa.

Dove Natura e Musica Danzano Insieme

Dimentica le solite cartoline. Qui il lago si accende sotto le luci stroboscopiche, mentre la sabbia vibra al ritmo incalzante dei bassi. Un’esperienza sensoriale totale, dove la bellezza del paesaggio esalta l’emozione della musica.

Line-up da Capogiro

Un cast stellare per un viaggio sonoro senza precedenti:

Lost Frequencies: Architetto di melodie che mescolano deep house e pop raffinato, il suo sound trasporta in una dimensione ipnotica. Hits come Are You with Me e Reality lo hanno reso un’icona globale.

Axwell: Cuore pulsante degli Swedish House Mafia, leggendario manipolatore di groove house. Da Don’t You Worry Child a Miami 2 Ibiza, il suo set promette un’esplosione di adrenalina pura.

John Newman: Una voce che scuote l’anima, capace di scalare le classifiche con Love Me Again e Feel the Love. Un interprete magnetico, in grado di incendiare il palco con la sua energia travolgente.

Joel Corry: Campione della dance floor contemporanea, autore di tormentoni come Head & Heart e Bed. I suoi beat sono pura dinamite, pronti a far ballare il pubblico fino a tardi.

E le sorprese non finiscono qui: il programma completo sarà svelato a breve, accendendo ancora di più l’attesa per un weekend epico.

Un Territorio in Movimento

Horizon non è solo musica: è un motore economico per il Lago di Garda. L’afflusso di visitatori porta benefici concreti a hotel, ristoranti e attività locali, consacrando la zona come meta imprescindibile per gli amanti della musica elettronica.

Vivi l’Esperienza Horizon

General Admission: Immergiti nell'energia collettiva, lasciati trasportare dal ritmo.

VIP Area: Goditi il festival da una posizione esclusiva, con servizi premium.

VIP Sky Lounge: Un angolo di paradiso con vista mozzafiato, parcheggio riservato e servizio beverage top-class.

Informazioni Utili

Parcheggi: Aree dedicate con servizio navetta.

Parcheggi: Aree dedicate con servizio navetta.
Programma: 09:00: ritiro braccialetti 16:00: apertura cancelli e inizio festival 18:30: primo Special Guest 20:00: secondo Special Guest 22:00: Headliner 00:00: chiusura



Rimani Connesso

Segui i canali social di Horizon per aggiornamenti esclusivi. Acquista ora il tuo biglietto e preparati a vivere un’esperienza indimenticabile! www.gardatrentino.it/horizon_it

