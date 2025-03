CANDICE NIGHT – il video di “The Last Goodbye”

La pluripremiata musicista e cantante CANDICE NIGHT ha pubblicato la scorsa settimana l’ultimo singolo “The Last Goodbye”. Da oggi è disponibile il videoclip ufficiale:

Il brano è estratto dal nuovo e imminente album solista “Sea Glass”, in uscita il 25 aprile 2025 su earMUSIC in edizione limitata in LP, CD Digipak e digitale.

Il commento di Candice:

“L’amore è un tema che mi ha sempre ispirato. L’amore trovato, desiderato e perso… La profondità di donare completamente il proprio cuore a un’altra persona con la promessa di un ‘per sempre’, che inizia con tanta speranza e magia, ma ci lascia così vulnerabili e indifesi sulla scia di torrenziali tempeste emotive. Come la luna e le maree, anche le relazioni hanno un flusso e un riflusso. Come sapere, quando si presenta il triste momento della dura verità, se si rimane insieme o se alla fine sarà l’ultimo addio. Questa canzone ci accompagna nel viaggio emotivo di quella decisione profonda e sentita”.

Nella sua carriera di musicista, cantante, compositrice e paroliera, Candice è forse nota ai più come polistrumentista e voce dei Blackmore’s Night.

Con “Sea Glass” Candice raggiunge un nuovo livello nella sua vita e nella sua musica.

Ispirata da una vita di impegnative avventure musicali, nonché dalla magia e dalle esigenze della vita quotidiana e della famiglia, Candice ha realizzato un album che osserva la vita attraverso un prisma, guardando attraverso un caleidoscopio di colori di vetro marino con un proprio bagliore speciale. Come un alchimista, Candice fonde insieme le sue varie influenze ed esperienze per creare una musica contemporanea ma eterna.

L’album attinge da influenze rock e country in brani come il primo singolo “Angel and Jezebel” (presente nell’album in due versioni) e l’abile pop acustico di “Unsung Hero (She’ll Never Tell)”. Dal punto di vista tematico, “Sea Glass” tocca i temi della perdita e dell’amore (“The Last Goodbye”, con la partecipazione di Ritchie Blackmore alla chitarra), nonché il legame tra genitori e figli e i loro desideri e sogni per il futuro (“Promise Me”, che contiene contributi dei figli di Candice).

“Sea Glass” contiene nove brani originali e una versione dell’amato standard “Nature Boy”, riunite da Candice in veste di produttore in quello che potrebbe essere il suo album più personale, Un viaggio attraverso il tempo e le maree.

“No longer lost upon the sand…” Sea Glass” is for you to treasure…” – Candice Night

CANDICE NIGHT – “Sea Glass”

1. Sea Glass

2. Unsung Hero (She’ll Never Tell)

3. The Line Between

4. Angel and Jezebel (Rock Version)

5. Promise Me

6. Dark Carnival

7. The Last Goodbye

8. When I Want to Fly

9. Another Day

10. Nature Boy

11. Angel and Jezebel (Back Porch Version)

