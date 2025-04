THE HIVES – nuovo album e una data in Italia

A tutti gli interessati, ovvero: a tutti voi,

Questo messaggio serve a informarvi che la Rock Sensation Internazionale The Hives, la migliore live band del pianeta e ancora una volta la vostra band preferita, acclamata in tutti i continenti per la sua maestria e l’energia selvaggia con cui domina la scena rock, ha creato un nuovo corpus musicale come mai se n’erano sentiti prima… e probabilmente mai più si sentiranno.

Un nuovo disco così pieno di energia, gioia, rabbia e vita che vi farà mettere in discussione la realtà così come l’avete conosciuta finora. Ogni singola canzone è un singolo, ogni singolo un successo, ogni successo un colpo diretto in faccia all’establishment.



“Enough Is Enough”, il primo singolo estratto dall’album, è accompagnato da un videoclip girato nella magnifica città di Bucarest, dove la band interpreta vari ruoli da pugili, sotto la sapiente regia del rinomato e pluripremiato regista Eik Kockum.

Parlando del brano, con parole tutte loro, i The Hives dichiarano: “Chi, sano di mente, inizierebbe una canzone in questo modo? Nessuno, se non i The Hives. Sono tornati, prima di quanto pensavate e a questo punto ne hanno abbastanza di tutti. Da qui il titolo. Capito? Capito.”





“The Hives Forever Forever The Hives”,il loro settimo capolavoro, verrà pubblicato il 29 agosto 2025 per gentile concessione della venerabile Play It Again Sam. Composto in Svezia, i tredici brani sono stati realizzati con dedizione, incoscienza e abilità in collaborazione con i celebri produttori Pelle Gunnerfeldt e Mike D dei Beastie Boys.

Il loro precedente capolavoro, “The Death of Randy Fitzsimmons”, pubblicato nel 2023, ha segnato un clamoroso ritorno dopo un decennio di silenzio, guadagnandosi il plauso della critica da testate del calibro di The New York Times, Rolling Stone, The Guardian, Stereogum e molti altri.

La creazione di quest’ultima meraviglia, “The Hives Forever Forever The Hives”, ha avuto luogo presso gli studi di Yung Lean/YEAR0001 e al celebre Riksmixningsverket, lo studio che porta il nome di nientemeno che Benny Andersson, leggendario membro dei maestosi ABBA, situato a Stoccolma.

L’album è stato registrato sotto la guida del loro storico collaboratore Pelle Gunnerfeldt, il cui lavoro con Viagra Boys, Yung Lean ed Elvira è riconosciuto a livello internazionale. Inoltre, un ospite d’eccezione, Mike D dei leggendari Beastie Boys, ha attraversato l’oceano per partecipare alla creazione di questo magnum opus, accogliendo la band nel suo studio sulle assolate coste di Malibu. E non da ultimo, anche l’illustre Josh Homme dei Queens of the Stone Age ha offerto i suoi preziosi consigli.

I The Hives, formati da Howlin’ Pelle, Chris Dangerous, The Johan And Only, Nicholaus Arson e Vigilante Carlstroem, hanno inciso il loro nome nella storia del rock in oltre trent’anni di carriera. Le loro imprese li hanno portati a esibirsi in stadi gremiti e a condividere il palco con giganti come AC/DC e The Rolling Stones.

La BBC li ha definiti “una forza della natura”, mentre Rolling Stone ha inserito il loro album “Veni Vidi Vicious” tra i “100 migliori dischi del decennio”. Il loro inno “Hate To Say I Told You So” si è guadagnato un posto d’onore nella classifica di Pitchfork delle “500 migliori canzoni degli anni 2000”.

Con milioni di dischi venduti, certificazioni di platino e premi prestigiosi come Grammy, MTV Awards, NME Awards, i The Hives si ergono come titani nel mondo della musica.

Secondo l’indimenticabile Joe Strummer, sono proprio i The Hives ad aver salvato il Rock ‘n’ Roll.

Tracklist

(introduction)

Enough Is Enough

Hooray Hooray Hooray

Bad Call

Paint A Picture

O.C.D.O.D

Legalize Living

(interlude)

Roll Out The Red Carpet

Born A Rebel

They Can’t Hear The Music

Path Of Most Resistance

The Hives Forever Forever The Hives

Preordina QUI



Sia noto anche che nell’anno 2025 i The Hives compiranno le seguenti visite di Stato:

OTTOBRE

17 – Sentrum Scene – Oslo

18 – K.B. Hallen – Copenaghen

21 – Columbiahalle – Berlino

24 – Zenith – Monaco di Baviera

25 – Haus Auensee – Lipsia

26 – Gasometer – Vienna

28 – X-TRA – Zurigo

29 – Alcatraz – Milano

NOVEMBRE

01 – Sant Jordi Club – Barcellona

02 – Movistar Arena – Madrid

04 – Sagres Campo Pequeno – Lisbona

19 – Forest National – Bruxelles

20 – Zénith Paris – La Villette – Parigi

22 – AFAS Live – Amsterdam

24 – Utilita Arena – Cardiff

26 – OVO Hydro – Glasgow

28 – Aviva Studios – Manchester

29 – Alexandra Palace – Londra

DICEMBRE

01 – Palladium – Colonia

02 – myticket Jahrhunderthalle – Francoforte

03 – Sporthalle – Amburgo

06 – Avicii Arena – Stoccolma