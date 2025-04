REDUCE DALL’ESPERIENZA A SANREMO

Il cartellone artistico di Sherwood Festival 2025 prende forma. Il 17 giugno Serena Brancale porterà tutta la sua energia al Park Nord dello Stadio Euganeo, reduce dall’esperienza sanremese con la sua “Anema e Core”. Il 29 giugno protagonista invece Xhuliano Dule, comico italo (o meglio veneto) albanese, nuovo volto del programma televisivo Propaganda Live.

Serena Brancale ha conquistato pubblico e critica con la sua personalità artistica unica. Polistrumentista, performer e compositrice, fonde soul, R&B e jazz con un’innata vocazione alla sperimentazione.

Dopo il debutto a Sanremo 2015 con “Galleggiare”, ha attirato l’attenzione di icone del jazz come Quincy Jones. Oggi è tra i principali esponenti del nu-soul/jazz italiano all’estero.

Il brano “Baccalà” ha rapidamente scalato le classifiche, diventando virale su Spotify e TikTok, mentre “La Zia” e “Stu Cafè” hanno consolidato il suo stile che mescola soul e dialetto barese.

La sua ultima tournée ha registrato oltre 50 sold out in location prestigiose come il Teatro Petruzzelli di Bari e il Blue Note di Milano.

Nel 2025 è tornata a Sanremo con “Anema e Core”, brano che unisce radici e sonorità contemporanee, confermandola come una delle voci più originali del panorama musicale italiano.

Xhuliano Dule, uno dei nuovi volti del programma televisivo condotto da Diego Bianchi su La7, incarna il volto emergente della comicità italiana, che grazie alla stand-up comedy sta conquistando le nuove generazioni, e non solo. Si presenta così: “Nasco in Albania e vengo immigrato in Italia dai miei genitori. Cresco in Veneto senza troppi “acciacchi”, a parte qualche contrasto con l’ordine costituito. Studio economia e lavoro in organizzazioni internazionali, ma poi decido di dedicarmi alla scrittura. Mi formo in sceneggiatura alla Silvio d’Amico e mi esibisco come stand-up comedian”.

Porterà sul palco il suo spettacolo “Fringo”, in cui l’autore racconta con ironia e schiettezza il proprio percorso di integrazione, affrontando temi come identità, potere e politicamente corretto.

I biglietti per la data del 17 giugno con Serena Brancale sono disponibili sui circuiti di vendita ufficiali (https://linktr.ee/sherwoodfestival ), mentre l’ingressso per lo spettacolo di Xhuliano Dule del 29 giugno sarà al prezzo di 1€.

Bio Sherwood:

Con centinaia di migliaia di presenze ogni anno, il festival di Sherwood è uno degli eventi più lunghi ed attraversati nel panorama italiano: ogni estate per 30 giorni, trasforma un parcheggio in uno spazio vivo, pulsante, libero, una città dentro la città. È uno dei festival indipendenti più ricchi di proposta musicale e culturale, dove la musica, la cultura, lo sport, la socialità, i dibattiti si mescolano e si intrecciano per costruire, insieme ai tantissimi collaboratori volontari, qualcosa di speciale: Sherwood Festival.

Questo evento è uno spazio pubblico vivo e reale in cui la musica, la cultura, lo sport, l’informazione, i dibattiti tentano di accorciare le distanze tra i punti di vista, cercano di indicare, tra le tante contraddizioni che vive la nostra società, un altro modo di vivere, di stare insieme, di vedere il mondo.

Nel corso della sua lunga storia, nata nel 1990, Sherwood Festival ha ospitato alcuni tra i nomi più importanti del panorama musicale nazionale e internazionale: Manu Chao, The Prodigy, The Offspring, Alice in Chains, NO FX, Die Antwoord, Public Enemy, Sepultura, Fatboy Slim, tra gli altri.

Nel 2018 viene lanciata la campagna “Sherwood Changes For Climate Justice”, il primo passo di un percorso che continuerà per ridurre sempre di più l’impatto ambientale che un evento come Sherwood Festival produce. Grazie a questa campagna è stato ridotto del 50% l’impatto climatico rispetto alle edizioni precedenti. Una sfida che è stata affrontata e vinta grazie anche alla sensibilità dimostrata dalle migliaia di persone che hanno attraversato la kermesse (Maggiori informazioni qui).

