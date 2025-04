THE SUBWAYS – un concerto in Italia a dicembre

The Subways, fenomenale trio inglese, annuncia il tour europeo, che comprende un’unica data italiana al Circolo Magnolia il prossimo 8 dicembre, per celebrare il ventesimo anniversario dal loro debutto e “When I’m With You”, una selezione di singoli simbolo della loro carriera e due nuovi pezzi.

Nel 2005, il trio adolescente The Subways ha fatto un ingresso clamoroso nel panorama musicale con l’album di debutto certificato oro “Young For Eternity”. Da lì è iniziato un viaggio costellato di successi: la loro iconica Rock & Roll Queen è diventata un classico delle radio rock e delle playlist streaming, superando i 100 milioni di ascolti. Hanno intrapreso lunghi tour in tutto il mondo, in particolare nel Regno Unito e in Germania, con oltre 1059 concerti in più di 40 paesi – e non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Hanno condiviso il palco con leggende come Oasis, Foo Fighters e AC/DC, e si sono esibiti nei più grandi festival internazionali, dal Pyramid Stage di Glastonbury ai main stage di Reading e Leeds, passando per Rock Am Ring / Rock Im Park, Lollapalooza e Sziget.

“When I’m With You” si apre con il singolo di debutto Oh Yeah e si sviluppa come una scaletta live, catturando l’energia travolgente che li ha sempre contraddistinti sul palco. Il disco ripercorre ogni fase della loro carriera: dalle prime hit With You, I Want To Hear What You Have Got To Say e Kalifornia, ai brani centrali della loro evoluzione come We Don’t Need Money To Have A Good Time e Kiss Kiss Bang Bang, fino ai momenti salienti del recente “Uncertain Joys” (2023), con pezzi come la title track e You Kill My Cool. La raccolta include anche due brani inediti: I Need To Feel You Closer, presentato dal vivo lo scorso anno, e Passenger’s Side.

Di seguito i dettagli dello show:

THE SUBWAYS

8 DICEMBRE 2025 – Circolo Magnolia, Milano

Biglietti disponibili da giovedì 10 aprile a partire dalle ore 10.00 su Ticketmaster.