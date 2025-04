Jack Jaselli – Nuovo ep. Mariachi Desperado Running Club

TRA GLI ARTISTI PIÙ APPREZZATI DEL PANORAMA MUSICALE ITALIANO

JACK JASELLI

pubblica

‘MARIACHI DESPERADO RUNNING CLUB’

L’EP CON NUOVI BRANI

NELLA DOPPIA VERSIONE DA STUDIO E TRATTI DAL LIVE CON BAND REGISTRATO A MILANO

‘MARIACHI DESPERADO RUNNING CLUB’

pubblicazione digitale: 11 aprile

label: Individual Music

tracklist:

Wandering Soul – Prima Che Tu Dica Torna – Il Mio Momento – Se Rimani

Wandering Soul (Live)– Prima Che Tu Dica Torna (Live) Il Mio Momento (Live) – Se Rimani (Live) – The Lighthouse (Live)

“Ci sono momenti in cui il tempo sembra fermarsi. Momenti in cui la vita si scompone e si ricompone in frammenti di cielo, in passi lenti tra strade sconosciute, in ricordi che si mescolano al vento. Queste canzoni nascono così, lungo sentieri di terra e sogni, mentre cambiavo troppe case in troppo poco tempo. Ho scelto il silenzio per ascoltare, il movimento per scrivere. Camminare e correre nella natura sono stati il mio metronomo, il respiro di ogni nota, il battito di ogni parola.

Il suono di questo EP è la continuazione naturale di Wandering Soul, un viaggio senza fretta, dove la musica si espande e si avvolge, senza bisogno di arrivare in un tempo prestabilito. Sonorità elettroniche si intrecciano con vibrazioni più antiche, proprio come il mio spirito: sospeso tra il presente e un’epoca che forse non ho mai vissuto, ma che porto dentro. Queste sono canzoni di fine e di inizio. Di tutto ciò che sta nel mezzo. Di attese, sguardi, sospiri. Di quel preciso istante in cui il mondo si ferma, giusto un attimo prima di ripartire.” – Jack Jaselli.

Musicista, cantautore e autore, Jack ha iniziato a girare il mondo da adolescente e, da allora, non ha mai smesso.

‘Mariachi Desperado Running Club’ contiene, oltre ‘Wandering Soul’, il singolo pubblicato a giugno 2024 e scritto per ‘Tratti’, il documentario di Francesco ‘Frank’ Lotta, tre nuovi brani in italiano e la loro versione dal vivo tratta dal live registrato giovedì 6 marzo ai Cross Studios di Milano. Ad accompagnare Jack Jaselli sul palco, anche Davide Ferrario, Cesare Nolli, Nik Taccori ed Andrea Vismara. Il live è inoltre arricchito dall’inedito ‘The Lighthouse’ .

Credits brani registrati in studio:

Registrato e prodotto da Davide Ferrario c/o Frigo Studio, Milano

Mixato da Raffaele Stefani

Masterizzato da Giovanni Versari.

Musicisti:

Voce, chitarra Acustica; JACK JASELLI chitarra elettrica, chitarra acustica, basso, synth,

pianoforte, cori, percussioni; DAVIDE FERRARIO batteria; GIORDANO COLOMBO

chitarra acustica e cori su “Il Mio Momento” DONATO BRIENZA

Credits brani in versione live:

Jack Jaselli: voce, chitarra acustica

Davide Ferrario: chitarra, synth, tastiere, voce, direzione musicale

Cesare Nolli : chitarra, voce

Nik Taccori: batteria, voce

Andrea Vismara: basso

Registrato live al CROSS+studio di Milano da Raffaele Stefani

Mixato da Davide Ferraio a Frigo Studio

Masterizzato da Giovanni Versari

Jack Jaselli, classe 1980, milanese di nascita ma cittadino del mondo.

La sua discografia comprende quattro album in lingua inglese e uno in lingua italiana.

L’ album in inglese, ‘I Need The Sea’ (2013) è stato registrato dal vivo in una grotta sul mare, ‘Monster Moon’ (2016) a Los Angeles dal produttore Ran Pink.

L’album in italiano ‘Torno a Casa’ (2019) è stato prodotto da Max Casacci dei Subsonica e contiene il singolo ‘Nonostante Tutto’, scritto e cantato insieme alle detenute del carcere femminile della Giudecca.

Jack ha collaborato con numerosi colleghi, tra cui Jovanotti per la colonna sonora del film di Gabriele Muccino, ‘L’Estate Addosso’ (con i brani ‘Feel The Summer On My Skin’ e ‘Welcome to the World’) e Gue Pequeno (featuring su ‘Fuori Orario’, ‘Squalo’, ‘Eravamo Re’). Tra le altre collaborazioni Danti, Dj Aladyn, Marianne Mirage, Elodie.

Ha suonato su palchi prestigiosi tra cui quello di San Siro e dell’Olimpico in apertura ai Negramaro, all’Autodromo di Imola al fianco di Ben Harper, agli MTV EMAs in Piazza del Duomo a Milano e all’Hard Rock Festival in Piazza Del Popolo a Roma (oltre che con Xavier Rudd, Fink, Gavin De Graw, Young The Giant, Steve Earle, Lee Ranaldo).

Jack ha scritto e realizzato due documentari per Discovery, il primo racconta l’esperienza del brano scritto con le detenute di Venezia (‘Nonostante Tutto’), il secondo, ‘Torno a Casa a Piedi’ racconta del tour musicale fatto a piedi per 800 km lungo la Via Francigena con zaino e chitarra, suonando i brani del suo primo album in italiano.

‘Torno a Casa a Piedi’ è diventato anche un libro edito da De Agostini.

A giugno 2024 ha pubblicato il singolo ‘Wandering Soul’, scritto per ‘Tratti’, il documentario di Francesco ‘Frank’ Lotta, un viaggio in bicicletta attraverso la Patagonia.

Oltre alla sua attività musicale, Jack Jaselli ha conseguito una laurea in filosofia e un master in neuroscienze che lo hanno spinto a dedicarsi alla mindfulness ed alle pratiche contemplative, che insegna dopo essersi formato alla Brown University e a Stanford.

L’unione tra musica e mindfulness è l’anima del suo lavoro con i detenuti che svolge al fianco dell’Università Statale di Milano e della Casa Del Giovane di Pavia.

Da quest’anno Jack Jaselli è insegnante al Master in Philosophy For Community alla Statale di Milano e al Master in Contemplative Studies dell’Università di Padova.

Scopri Jack Jaselli

Ted Talk – Spotify – Il libro – Il documentario sul viaggio – Il podcast