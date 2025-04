Prosegue il tour celebrativo dei 30 anni di carriera di MEG. Partita venerdì 4 aprile dal The Cage di Livorno, la tournée “Trenta MEG”, con cui la regina italiana dell’elettronica invita il suo pubblico a festeggiare i suoi tre decenni in musica, ringraziandolo per il supporto ricevuto e celebrando insieme la sacra danza della vita, ripartirà venerdì 10 aprile dal palco del Duel di Napoli. Una ripartenza dalle origini, cuore pulsante della sua arte, al centro anche dell’ispirazione del suo ultimo album, “Vesuvia”, che la porterà poi in altre 4 città della Penisola: l’11 aprile a Conversano (BA), il 12 a Lecce, il 15 a Milano e il 16 a Roma. Biglietti disponibili qui.

In scaletta i brani di un percorso artistico all’insegna della sperimentazione e della libertà creativa. Un’avventura partita negli anni ’90, in seno ai 99 Posse, con cui ha realizzato 4 album, e proseguita in solitaria, dopo la rottura non solo artistica, ma anche umana con ’O Zulù e soci, con la pubblicazione di 4 album in studio e un live album: dall’esordio del 2004 “MEG”, attraverso “Psychodelice” (2008), disco accompagnato da un live audio/video realizzato esclusivamente con iPhone per la prima volta al mondo, fino a “Imperfezione” (2015), “Concerto imPerfetto” (2017) e all’ultimo “Vesuvia” (2022).

Sempre alla ricerca di nuovi accordi e nuove scale, MEG ha lasciato un segno indelebile nel mondo dell’underground e nel cantautorato alternativo di casa nostra. Autrice, cantante e produttrice dotata di eclettismo, profondità e indomita curiosità, nel corso di questi primi 30 anni in musica, MEG ha esplorato e sintetizzato molteplici universi sonori, uniti sotto l’egida dell’elettronica. Ultimo, ma solo in ordine di tempo, l’ep “Maria” uscito in digitale il 21 marzo e in vinile il 4 aprile, con le tre versioni del brano “Maria (Vesuvia Sound System Version)”, “Maria (Ze in the Clouds Version)” e “Maria (Carmine Iuvone Version)”.

Tre tracce, che ci raccontano delle diverse anime di MEG – quella più dancefloor ed elettronica e quella più intimista ed emozionale – e che affondano le proprie radici nella cultura musicale da cui proviene, cioè quella del remix, ricordandoci che, come non esiste mai una sola versione di uno stesso brano, neanche noi siamo creature monolitiche, bensì anime complesse, in evoluzione, alla ricerca di nuove versioni di noi stessә in un viaggio circolare, in cui ogni fine coincide con un nuovo inizio. È quello della grafica dell’ep, in cui la scritta “Maria” si intreccia in una forma che ricorda l’uroboro, il serpente che si morde la coda, simbolo di ciclicità, rinascita e movimento perpetuo, lo stesso gesto liberatorio della danza, rituale di gioia e vero e proprio atto rivoluzionario, che siamo pronti a celebrare insieme a MEG nelle date del suo tour.

Trenta Meg:

4 Aprile – The Cage – Livorno

6 Aprile – Locomotiv Club – Bologna

10 Aprile – Duel – Napoli

11 Aprile – Casa delle Arti – Conversano (BA)

12 Aprile – Officine Cantelmo – Lecce

15 Aprile – Magazzini Generali – Milano

16 Aprile – Largo Venue – Roma