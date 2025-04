L’attesa è finita: l’epico finale della trilogia di “Reader Of The Runes” è uscito! Con “Reader Of The Runes – Luna”, gli ELVENKING presentano il loro lavoro più ambizioso fino ad oggi: un accattivante capolavoro power/folk metal che porta la saga degli otto personaggi a una conclusione drammatica e musicalmente monumentale.



Per festeggiare l’uscita gli ELVENKING hanno svelato il video dell’ultimo singolo “The Ghosting”, una delle canzoni più emozionalmente intense e potenti del disco. Il brano combina l’atmosfera mistica della trilogia con riff pesanti e melodie accattivanti – un vero highlight per i fan della narrazione epica e della pesantezza melodica.



Guarda il video di “The Ghosting”

Dopo i precedenti singoli “Throes of Atonement”, “Luna” e “Gone Epoch”, “The Ghosting” mette ancora una volta in mostra la versatilità della band, passando da sonorità sognanti di ispirazione folk a momenti cupi e intensi. Il cantante Damna e il chitarrista Aydan portano gli ascoltatori ancora più in profondità nel fantastico mondo di Reader of the Runes, dove magia, destino e leggende si intrecciano.



Ascolta il disco qui https://lnk.to/ReaderLuna

Acquista le edizioni fisiche e il merchandise: shop.elvenking.net



Tracklist – “Reader Of The Runes – Luna”

Season Of The Owl Luna Gone Epoch Stormcarrier (Feat. Mathias ‘Vreth’ Lillmåns) Starbath On These Haunted Shores The Ghosting Throes Of Atonement The Weepin Readers Of The Runes – Book II

Con “Reader Of The Runes – Luna”, gli ELVENKING fanno una dichiarazione coraggiosa, dimostrando ancora una volta perché sono tra gli artisti più accattivanti e coerenti del genere. Benvenuti al gran finale della Saga delle Rune: il Lettore vi aspetta…



ELVENKING sono:

Damna – Voce

Aydan – Chitarra

Headmatt – Chitarra

Jakob – Basso

Lethien – Violino

Symohn – Batteria



www.elvenking.net

https://www.facebook.com/elvenking.official

https://www.instagram.com/elvenking.official/