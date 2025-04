MESSA – il video di “Fire On The Roof”

Gli alchimisti del doom metal MESSA sono lieti di presentare il nuovo video di “Fire On The Roof”, il terzo singolo estratto dal nuovo album The Spin, uscito venerdì su Metal Blade Records.

Il maestoso e acclamato quarto album dei MESSA,The Spin, accompagna gli ascoltatori in un viaggio mozzafiato attraverso i cieli spalancati della loro immaginazione e in un paesaggio avvincente di stati d’animo, colpi di scena e stili. Fondato sul suono della band autodefinito “scarlet doom”, The Spin sale, scende, cova, morde, conforta e distrugge, mentre risuona sia con la magia istintiva che con il lavoro ossessivo e concertato. Dopo aver illuminato l’underground con un trittico di dischi distintivi e meravigliosi – Belfry del 2016, Feast For Water del 2018 e Close del 2022 – i MESSA sono pronti per la serie A.

La band commenta così “Fire On The Roof” : “Alcuni hanno vissuto un amore proibito e impossibile. La maledizione, la paura, le fiamme che ti guidano all’inferno. Il magnetismo tra due esseri umani è difficile da ignorare, ma cosa si oppone a queste interazioni? Questa canzone è una dichiarazione di fiducia nel proprio istinto e nella propria vulnerabilità.”

GUARDA IL VIDEO PER “FIRE ON THE ROOF”:

Guarda i video precedenti per “At Races”QUIe “The Dress”QUI.

The Spinè stato in parte registrato, prodotto, mixato e masterizzato da Maurizio “Icio” Baggio, l’assolo di tromba in “The Dress” è di Michele Tedesco, il synth in “Fire On The Roof” è di Andrea Mantione (Nuovo Testamento), e l’opera d’arte in copertina è di Nico Vascellari (Uroboro, 2023. Nero Portoro marble, tire. 57 x 57 x 10 cm).

L’album è disponibile in LP di vari colori, CD e digitale. Ordina l’album qui:orcd.co/the-dress.

artwork by Nico Vascellari

The Spin Track Listing

1. Void Meridian

2. At Races

3. Fire On The Roof

4. Immolation

5. The Dress

6. Reveal

7. Thicker Blood

IN CONCERTO IN ITALIA

26 aprile 2025 – Argo16, Venezia

23 maggio 2025 – MI AMI Festival, Milano