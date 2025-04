DAL 15 GIUGNO AL 20 LUGLIO

AL PARCO DELLE CASERME ROSSE DI BOLOGNA

LINE UP

Al Parco delle Caserme Rosse di Bologna torna anche quest’anno, dal 15 giugno al 20 luglio, “BOnsai”, la rassegna estiva piccola ma… preziosa! Con una location immersa nel verde, BOnsai propone come da sua tradizione, una line up che unisce nomi affermati a curiosità sia italiane che internazionali.

Ad aprire la rassegna sarà, il 15 giugno, il christian rock degli americani SKILLET, con la loro unica data italiana, a cui seguiranno, fino al 20 luglio, artisti italiani, come Il Teatro degli Orrori, I Patagarri, Finley, Fuckyourclique, Franco 126, PopX, , Nayt e Fast Animals and Slow Kids, e artisti internazionali, come Millencolin, gruppo punk-rock svedese (aperti dai Bull Brigade), i Blonde RedHead, Molchat Doma, la leggenda del basso Marcus Miller, la band alternative The Jesus and Mary Chain, dalla Scozia, e i Public Image LTD, rappresentanti del post-punk inglese.

BOnsai è l’occasione perfetta per godersi una selezione musicale di qualità in una venue pensata per vivere il concerto in maniera rilassata, che sia sottopalco o dall’area food attrezzata, per un’esperienza cucita a misura di fan.

15 giugno – Skillet – inizio ore 20.30

– inizio ore 20.30 19 giugno – Il Teatro degli Orrori

21 giugno – I Patagarri – inizio ore 20.30

inizio ore 20.30 24 giugno – Fuckyourclique – inizio ore 20.30

– inizio ore 20.30 25 giugno – Finley – inizio ore 20.30

– inizio ore 20.30 26 giugno – Millencolin (opening: Bull Brigade ) – inizio ore 20.30

(opening: ) – inizio ore 20.30 28 giugno – Franco 126 – inizio ore 20.30

inizio ore 20.30 19 giugno – PopX – inizio ore 20.30

inizio ore 20.30 1 luglio – Blonde Redhead – inizio ore 20.30

inizio ore 20.30 2 luglio – Molchat Doma –inizio ore 20.30

–inizio ore 20.30 9 luglio – Nayt – inizio ore 21.00

– inizio ore 21.00 15 luglio – Marcus Miller – inizio ore 20.30

– inizio ore 20.30 16 luglio – The Jesus and Mary Chain – inizio ore 22.00

– inizio ore 22.00 17 luglio – Fast Animals and Slow Kids – inizio ore 20.10

– inizio ore 20.10 20 luglio – Public Image LTD – inizio ore 20.30

I biglietti sono disponibili al link: https://www.bonsaibologna.com/