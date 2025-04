JETHRO TULL – guarda il video di “Over Jerusalem”

I JETHRO TULL hanno recentemente pubblicato il loro ultimo album “Curious Ruminant”. Oggi la band britannica è lieta di presentare il video del brano “Over Jerusalem”, creato da Studio Sparks:

Il commento di Ian Anderson:

“Dopo aver visitato Gerusalemme per esibirmi in concerto e in Israele in generale molte volte dal 1986, ho provato, come gran parte del mondo, una crescente angoscia per i dilemmi politici, sociali e culturali che tutti i cittadini della regione devono quotidianamente affrontare. Dopo una o due prime visite, ho deciso di continuare a esibirmi in quella città e a devolvere tutti i proventi a varie ONG locali: per lo più a quelle che sostengono la co-educazione di arabi, ebrei e cristiani, spesso con un orientamento musicale.

La profonda e complessa storia di Gerusalemme – brillantemente raccontata nel libro ‘Gerusalemme: biografia di una città’ di Simon Sebag Montefiore – sarebbe meglio se molti si limitassero a una visione semplicistica e a schierarsi in modo polarizzato. Montefiore parla di ‘sindrome di Gerusalemme’, che riassume abbastanza bene le mie opinioni un po’ tormentate.

Continuo a nutrire una profonda riverenza e preoccupazione per il futuro di una delle città più importanti di tutti i tempi e per il suo posto centrale nel mondo attuale. Nel verso finale della canzone dico: ‘Non ho dimenticato Gerusalemme’. Come una tragica storia d’amore, rimane un ricordo che il tempo non può cancellare. Non parliamo poi di Mosca o di Kiev….”

Puppet And The Puppet Master 04:04

Curious Ruminant 06:00

Dunsinane Hill 04:17

The Tipu House 03:31

Savannah of Paddington Green 03:13

Stygian Hand 04:16

Over Jerusalem 05:55

Drink From The Same Well 16:42

Interim Sleep 02:33

Per mesi, dopo l’uscita di “RökFlöte”, Ian Anderson ha dichiarato che avrebbe intrapreso un nuovo progetto alla fine del 2023. Ha aspettato solo poche settimane prima che le prime idee cominciassero a prendere forma e nel maggio 2024 alcuni brani allo stato embrionale registrati in precedenza con John O’Hara, David Goodier e James Duncan sono diventati il punto di partenza per il nuovo album.