“La crema della musica”: i Cream nella storia del rock

«L’unica buona musica è quando dei buoni musicisti suonano l’uno per l’altro. Credo che questo sia ciò che ha reso i Cream così differenti dagli altri gruppi rock.» Jack Bruce

Era il 1965 quando, nelle strade di una Londra dalla quale il rock usciva persino dai tombini, s’incontrarono tra le file della prestigiosa scuola di blues di John Mayall, un giovane 21enne totalmente immerso nella musica, che viveva praticamente per suonare, e non aveva altri lavori, e un 23enne studente di musica classica e jazz al conservatorio, questi due ragazzi erano Eric Clapton e Jack Bruce, due giovani talenti colonne portanti di uno dei primi supergruppi che da lì a poco avrebbe ridefinito gli schemi del blues-rock e della storia della musica rock: i Cream.

Clapton ai tempi era già uno dei chitarristi più acclamati nella scena blues londinese, per il suo lavoro con gli Yardbirds e poi con i John Mayall & the Bluesbreakers, tanto che comparivano sui muri della città le scritte “Clapton is God”.

Jack Bruce era passato tra il 1963 e il 1966 attraverso le file dei maggiori complessi blues londinesi, dalla Graham Bond Organisation a Manfred Mann fino ad approdare ai Bluesbreakers assieme a Eric.

Dopo poco tempo, i due compagni di band lasciarono i Bluesbreakers per unirsi a un giovane batterista già affermato nella scena jazz e blues di Londra, che stava cercando di mettere su una nuova band: Ginger (Peter) Baker. Jack Bruce e Baker avevano già suonato insieme nei Graham Bond Organisation tra il ’64 e il ’65. Erano entrambi musicisti mostruosi… però si odiavano a morte. Litigavano spesso, anche sul palco, Baker arrivò persino a minacciarlo con un coltello una volta. Ma Ginger ammirava molto Clapton come chitarrista, e gli propose di entrare nella sua nuova band, Clapton accettò, ma ad una condizione, che nella band ci fosse Jack Bruce al basso e alla voce, perché ne stimava tantissimo la musicalità. Ginger Baker si fece andar bene Bruce mandando giù il rospo, e il trio cominciò a provare insieme, il feeling nel suonare, nonostante le tensioni tra quei due, fu palpabile fin da subito. Così, nel luglio 1966, nacquero i “Cream”.

Il nome Cream veniva dall’idea che loro tre fossero “la crema” dei musicisti: “the cream of the crop”. Un nome che sprigionava stile tanto quanto la loro musica.

La leggenda dei Cream

I Cream fecero della psichedelia la loro chiave di lettura, amalgamata in rivisitazioni del blues dell’epoca con spruzzate di hard-rock, colorata di atmosfere intrinseche e viscerali, nelle quali la sperimentazione e l’improvvisazione erano onnipresenti. Ogni strumento, ogni accompagnamento, catturava l’essenza della band immergendoli in una dimensione allucinante fatta di Wah-Wah, distorsioni, ritmi primitivi, bassi pulsanti come vene e voci ipnotizzanti. La vera specialità dei Cream però, era il loro approccio alla musica fuori da ogni schema, totalmente anarchici e variopinti, degli alchimisti del suono che non lasciavano spazio alle limitazioni, liberi di lasciarsi trascinare dall’ispirazione del loro stile unico, e ispirando così valanghe di band e artisti da decenni fino ad oggi.

‘Fresh Cream’, la prima pietra

Nel 1966 uscirono con l’album di debutto: “Fresh Cream”, contenente rivisitazioni di grandi opere blues come I’m So Glad di Skip James, o Spoonful di Willie Dixon, ricalcate dalla loro psichedelia e montate sul loro stile prematuro. “Fresh Cream”, fu il primo album della storia a contenere un assolo di batteria: “Toad”, un tour de force di 4 minuti scritto da Baker, che ne fece uno dei brani più sfidanti dal punto di vista della batteria nell’intero repertorio rock dell’epoca. Clapton nell’album canta solo un brano (Four Until Late), ma è lui a portarne l’anima blues con la sua Gibson, Bruce è la voce principale e l’autore di gran parte dei brani, con un basso versatile che spesso funge da seconda chitarra, e Baker con tecnica e creatività inserisce poliritmie jazzistiche, e firma Toad.

L’album si collocherà alla posizione n° 6 nella classifica UK e alla n° 39 in quella US; sebbene l’espressione massima della potenzialità dei Cream si vedrà con Disraeli Gears, con Fresh Cream mostrarono subito la loro distinzione netta rispetto alla scena musicale dell’epoca.

Disraeli Gears, la crema dei Cream

Nel 1967 esce “Disraeli Gears”, qui le linee melodiche si straniscono fino a diventare acide, le sonorità blues vengono quasi dimenticate, c’è un Clapton al massimo della sua espressività, una psichedelia che domina su tutto, soprattutto sulla copertina: una vera e propria opera d’arte travolgente ultra-colorata. Qui i Cream hanno consolidato il loro marchio di fabbrica, c’è Strange Brew, Sunshine of Your Love, World of Pain.. i colori vivaci presenti nella grafica riusciamo a percepirli all’interno dei brani, le chitarre si aprono in suoni distorti e liquidi, la voce di Bruce è più controllata ma carica di tensione, e Baker tiene tutto in piedi con una batteria che non si limita ad accompagnare, anzi, spesso rincorre. Nell’album, due brani: Sunshine of Your Love e SWLABR (che sta per “She Was Like a Bearded Rainbow”), evidenziavano la nuova strada musicale presa da Jack Bruce, che di lì a poco venne etichettata come “heavy riff”. Il miglioramento e la novità di Disraeli Gears mandarono l’album in cima alle classifiche, con tour di concerti che portarono il gruppo a suonare un po’ ovunque. Da quel momento ogni LP dei Cream vendette sopra il milione di copie.

‘Wheels of Fire’, il disco che sigillò la triade

Fu il doppio “Wheels of Fire”, uscito nell’estate del 1968, a consolidarli come uno dei gruppi più influenti della scena. Le sonorità si fanno più sofisticate, ma rimangono comunque i Cream, liberi e un po’ più provocatori. La parte live, come quella di Spoonful, è un trip che parte da un riff e arriva fino alla distorsione totale, con Clapton che esplora ogni angolo della sua chitarra e Baker che spinge la batteria oltre il limite. Nel lato studio fanno un salto in avanti, White Room è l’esempio perfetto di come riuscivano a mescolare psichedelia e melodia in un modo unico: il suono si fa denso, ma mai pesante, e il riff cinematografico che lancia la canzone è uno dei gioielli di Clapton. Born Under a Bad Sign porta dentro tutto il blues che avevano accantonato, con una freschezza che solo loro sapevano imprimere.

Ma Wheels of Fire fu l’ultima goccia d’oro colato della musica dei Cream. Riguardo alle ultime registrazioni in studio, alterate sempre di più dalle divergenze artistiche dei tre, e dalle tensioni tra Ginger e Bruce che non si allentarono mai, Baker raccontò: “È arrivato un punto in cui Eric mi ha detto: ‘Ne ho avuto abbastanza’, e io ho detto che anche io. Non riuscivo a sopportarlo. L’ultimo anno con i Cream è stato doloroso. Mi ha danneggiato l’udito permanentemente, e oggi ho ancora problemi di udito a causa del volume che abbiamo avuto durante l’ultimo anno dei Cream.”

Wheels of Fire definisce un punto di rottura. Con la band ormai al top, e il successo commerciale in tasca, la crema del trio finisce per svanire. La scelta, pur coraggiosa, segna la fine di un capitolo. Il Farewell Concert del 26 novembre 1968 al Royal Albert Hall segna la conclusione della loro carriera, segna l’impronta di una fine amara di un capitolo del rock.

Il lascito di un influenza da venerare

I Cream, con il loro approccio così libero alla musica, le composizioni che sembravano provenire da un altro mondo, atmosfere e sonorità dalle quali dover prendere appunti, frutto di un raro feeling tra tre giovani 20enni figli del blues, influenzarono un mare di musica. Artisti come i Led Zeppelin, Jimi Hendrix, e persino i Nirvana sono stati segnati dall’energia e dalla libertà dei Cream. Eric Clapton, con il suo linguaggio chitarristico, ha definito uno stile che ha influenzato innumerevoli chitarristi, mentre Jack Bruce e Ginger Baker hanno mostrato che la sezione ritmica poteva essere tanto protagonista quanto la melodia. Le loro sonorità rimangono una pietra miliare che ha tracciato la rotta per generazioni di musicisti, insegnando loro che non esistono limiti alla sperimentazione e alla creatività.

Gli sono bastati 3 dischi pubblicati in 3 anni per lasciare una testimonianza dal valore inestimabile, proprio per ciò nel 1993 vennero inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame, e posizionati nel 2004 al secondo posto nella lista delle “100 migliori artisti di tutti i tempi”. In un’epoca in cui il tempo sembra volare, i Cream hanno lasciato un marchio che non svanirà mai.