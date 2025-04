SILE JAZZ – ACQUE SONORE – Il jazz torna a scorrere lungo il fiume Sile

Nei fine settimana, da sabato 6 giugno a sabato 26 luglio, tornano gli appuntamenti della XIV edizione di Sile Jazz, un viaggio musicale e ambientale lungo il corso del fiume di risorgiva più lungo d’Europa, noto per le sue acque limpide e silenziose che attraversano un paesaggio ricco di biodiversità e storia.

Come le anse di un fiume che scorre libere tra paesaggi in continua trasformazione, anche il jazz segue traiettorie imprevedibili, si piega, si espande, si ritrae. Entrambi sono linguaggi in movimento, capaci di sorprendere, di adattarsi e di riflettere la complessità della vita. In questo dialogo fluido tra acqua e suono, il Festival trova la sua identità più profonda. Scorre, come la musica, tra natura, emozione e libertà creativa portando il pubblico alla scoperta di luoghi suggestivi e spesso poco noti e distinguendosi per l’impegno nella sostenibilità ambientale, certificato dal circuito nazionale Jazz Takes The Green.

L’edizione 2025 si preannuncia ricca di talento e originalità, con un ricco programma che intreccia musica, natura e innovazione. Tra gli eventi principali spiccano il raffinato pianismo di Krzysztof Kobylinski, il nuovo quartetto con Max De Aloe e il contrabbassista danese Jesper Bodilsen, e l’energia creativa del Relevè trio guidato da Anais Drago. Spazio anche all’avanguardia con i giovani e visionari She’s Analog, e alle contaminazioni con il progetto Triology del chitarrista Ratko Zjaca e del bassista cubano Roland Abreu. Un’esperienza unica sarà offerta dal pianista di fama internazionale Enrico Pieranunzi durante la Crociera Jazz in Laguna, organizzata in collaborazione con Asolo Musica- Veneto Musica con concerto in navigazione e pranzo e cena sull’Isola di San Giorgio a Venezia. Il festival proporrà inoltre una suggestiva passeggiata sonora tra le fontane di Treviso e un’importante azione ecologica: la pulizia del fiume Sile in canoa, in collaborazione con i volontari di Open Canoe Open Mind.

La direzione artistica è affidata al bassista e compositore Alessandro Fedrigo, fondatore, insieme a Nicola Fazzini, dell’associazione nusica.org, realtà nata nel 2011 per documentare e diffondere la nuova musica jazz attraverso produzioni discografiche, attività formative e organizzazione di eventi.

Sile jazz è organizzato da nusica org con il patrocinio dei Comuni di Treviso, Casale sul Sile, Casier, Istrana, Jesolo, Mogliano Veneto, Morgano, Preganziol, Quarto d’Altino, Roncade, Silea, Vedelago, Zero Branco.

Sponsor: Studio 15, BHR Hotel, De Gusto, Longato Pianoforti, Venice Trail, Stefanato Navigazione, Andrea Lucchesi Scuola di Musica, Open Canoe Open Mind, Oasi Naturalistica di Cervara.

Il programma completo è disponibile al link: https://www.silejazz.com