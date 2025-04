WITHIN TEMPTATION – in arrivo il documentario “The Invisible Force”

Un documentario sulla resilienza, sulla perseveranza e sul potere della musica durante questi tempi bui.

Amsterdam, 21 aprile 2025. Il 6 maggio uscirà in esclusiva su YouTubeil potente nuovo documentario Within Temptation: The Invisible Force. Il film offre uno sguardo intimo ed emotivo sulla vita della band symphonic metal olandese Within Temptation in un momento decisivo della propria carriera e del mondo in generale.

Within Temptation: The Invisible Force segue i fondatori Sharon den Adel e Robert Westerholt mentre sono sempre più coinvolti nella guerra in Ucraina. Ciò che inizia come solidarietà a distanza si evolve presto in azione diretta, sul palco e non solo.



Determinata ad andare oltre i testi per sostenere la causa ucraina, Sharon si reca a Kiev per incontrare i fan e offrire loro un messaggio di speranza attraverso un concerto speciale tenuto nel cuore di una zona di guerra. Durante la sua visita, incontra i BLIND8, una giovane band ucraina dal sound crudo e potente, invitandoli a partecipare all’imminente tour europeo della band. Ma la partecipazione al tour si rivela una sfida: i membri dei BLIND8 devono affrontare il servizio militare obbligatorio e l’uscita dal Paese è incerta.



Il documentario rivela come la guerra non solo influisca su chi vive in Ucraina, ma anche sulla bussola creativa e morale degli artisti di tutto il mondo. Fino a che punto una band può spingersi per vivere i propri ideali? E cosa succede quando la musica si trasforma in attivismo?



Within Temptation: The Invisible Force è una storia avvincente sul coraggio, sulla musica e sulla forza invisibile ma potente che unisce le persone in tempo di guerra.

Within Temptation: The Invisible Force sarà disponibile in streaming su YouTube dal 6 maggio.

Guarda il trailer qui: https://youtu.be/H1Yqc3NcVSw