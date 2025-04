Cyndi Lauper entra nella Rock & Roll Hall of Fame 2025​

Cyndi Lauper è stata ufficialmente annunciata tra gli artisti che entreranno a far parte della Rock & Roll Hall of Fame nel 2025. Dopo due precedenti nomination, la cantante newyorkese riceve finalmente questo prestigioso riconoscimento, che celebra la sua carriera straordinaria e l’impatto duraturo sulla cultura musicale.

Lauper, 71 anni, è diventata un’icona pop negli anni ’80 grazie al suo album di debutto She’s So Unusual, che include successi come “Girls Just Want to Have Fun” e “Time After Time”. Nel corso della sua carriera, ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui Grammy, Emmy e Tony Award, diventando una delle poche artiste a vincere tre dei quattro principali premi dello spettacolo americano.

L’artista ha espresso la sua gratitudine attraverso un post su Instagram, dichiarando di sentirsi onorata e umile per l’inclusione nella classe 2025 della Rock & Roll Hall of Fame. Ha inoltre sottolineato l’importanza di questo riconoscimento non solo per sé stessa, ma per tutte le donne nella musica, citando l’influenza di leggende come Aretha Franklin, Tina Turner e Joni Mitchell.

La cerimonia di induzione si terrà l’8 novembre 2025 al Peacock Theater di Los Angeles e sarà trasmessa in diretta su Disney+, con repliche successive su ABC e Hulu.

Oltre a Lauper, la classe 2025 include artisti come Outkast, The White Stripes, Soundgarden, Bad Company, Chubby Checker e Joe Cocker. Ulteriori riconoscimenti saranno assegnati a Salt-N-Pepa e Warren Zevon (Musical Influence Award), Thom Bell, Nicky Hopkins e Carol Kaye (Musical Excellence Award), e Lenny Waronker (Ahmet Ertegun Award).

Con questa induzione, Cyndi Lauper consolida il suo status di pioniera nel panorama musicale, celebrando una carriera che ha ispirato generazioni di artisti e fan in tutto il mondo.