SHERWOOD FESTIVAL 2025 – IL CAST COMPLETO

ANNUNCIATI GLI ULTIMI ARTISTI IN LINE UP

PER I 25 ANNI DI MUSICA, CULTURA E RESISTENZA

AL PARK NORD DELLO STADIO EUGANEO DI PADOVA

L’edizione numero 25 dello Sherwood Festival, da quando si è spostato al Park Nord dello Stadio Euganeo,è pronta a prendere vita: dall’11 giugno al 12 luglio 2025, un parcheggio si trasformerà ancora una volta in una foresta di musica, cultura, sport e socialità.

Un traguardo importante per uno dei festival indipendenti più longevi e riconosciuti in Italia, che proprio come una foresta, stagione dopo stagione, ha saputo crescere, trasformarsi e resistere, diventando un punto di riferimento per migliaia di persone da tutto il Nord Est (e non solo).

Sarà un mese ricchissimo, che vedrà alternarsi più di 30 appuntamenti tra Main Stage e Second Stage. La giornata inaugurale è prevista per l’11 giugno, con una scarica di energia tra punk e ska grazie ai Punkreas e agli storici Shandon.

Il 12 giugno spazio alla scena indipendente padovana con la nona edizione di Sotterranei a Sherwood, che vedrà protagonisti i Post Nebbia, Jesse The Faccio e Laguna Bollente.

Il 13 giugno sarà all’insegna del rap con il ritorno di Nitro sul palco di Sherwood, accompagnato dalla giovane e talentuosa Ele A. Il 14 giugno la fusione tra ska, reggae, rock e hip-hop al centro del live dei Casino Royale, insieme a Studio Murena. Il 15 giugno torna GASP, la giornata che intreccia fumetti, musica e cultura pop.

Dopo un primo talk il 16 giugno, il 17 sarà la volta di Serena Brancale, reduce dal palco dell’ultimo Sanremo, che porterà a Sherwood le sue sonorità soul, funk e nu-soul.

Il 20 giugno, tornano due nomi simbolo della controcultura italiana: i 99 Posse e i Persiana Jones, per una serata di impegno e festa. Il 21 giugno la maratona elettronica Galactica, con protagonisti come 999999999, Mattia Trani, Paolo Ferrara e tanti altri, mentre il 22 giugno protagonisti i più piccoli, con Sherwood For Kids, giunto alla undicesima edizione.

Il 24 giugno l’irriverente e inconfondibile performance di M¥SS KETA, mentre il 25 giugno torna l’hardcore con la seconda edizione di Built to Blast.

Il 26 saliranno sul main stage i Fast Animals and Slow Kids, tra le rock band più amate del panorama alternativo. Il 27 giugno si terrà la quindicesima edizione dello Sherwood Hip Hop Day, con DJ Shocca, Ensi, Nerone, Madbuddy e una delle battle freestyle più attese d’Italia.

Il 29 giugno protagonista sarà il giovane artista Xhuliano Dule con il suo spettacolo di stand up “Fringo”, mentre il 1° luglio sarà il momento di un grande ritorno: i Marlene Kuntz, accompagnati per l’occasione dall’Orchestra Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna, diretta da Rodrigo D’Erasmo.

Il 2 luglio spazio nel second stage allo show percussivo dei Psycodrummers, e il 3 luglio arriva sul palco La Rappresentante di Lista, portando la sua energia visionaria e pop. Il 4 luglio torna il Reggae Day, giunto alla nona edizione, con l’ospite internazionale Junior Kelly e i Sud Sound System. Il 5 luglio sarà una delle serate più attese del festival: protagonista Ghali, voce centrale della nuova urban italiana. Il 6 luglio si svolgerà la quindicesima edizione di Road to Galeano, tra sport, aggregazione e solidarietà. Il 9 luglio arriva un altro nome simbolico del rock alternativo italiano: Afterhours. Il 10 luglio torna l’irriverente e affollatissimo Trivel Party, con Quercia, Confine, Stegosauro, Astio e Norman Bates. L’11 luglio spazio alle contaminazioni reggae e hip hop con i francesi L’Entourloop, accompagnati dai Flexional.

A chiudere l’edizione 2025, sabato 12 luglio, una vera e propria festa popolare con la Bandabardò, insieme a Diplomatico e il Collettivo Ninco Nanco, e il party finale firmato Ménage a Trash.

Ma Sherwood Festival non è solo musica e intrattenimento. L’edizione 2025 porterà avanti il suo storico impegno su temi come la sostenibilità ambientale (con la campagna Sherwood Changes for Climate Justice), i diritti civili, l’integrazione e la giustizia sociale, attraverso talk, dibattiti e attività culturali, che verranno annunciate nelle prossime settimane.

Moltissimi degli appuntamenti sono al prezzo simbolico di 1€, da lasciare in cassa.

I biglietti per le date a pagamento di Sherwood sono invece disponibili sui circuiti di vendita ufficiali (https://linktr.ee/sherwoodfestival ).

Bio Sherwood:

Con centinaia di migliaia di presenze ogni anno, il festival di Sherwood è uno degli eventi più lunghi ed attraversati nel panorama italiano: ogni estate per 30 giorni, trasforma un parcheggio in uno spazio vivo, pulsante, libero, una città dentro la città. È uno dei festival indipendenti più ricchi di proposta musicale e culturale, dove la musica, la cultura, lo sport, la socialità, i dibattiti si mescolano e si intrecciano per costruire, insieme ai tantissimi collaboratori volontari, qualcosa di speciale: Sherwood Festival.

Questo evento è uno spazio pubblico vivo e reale in cui la musica, la cultura, lo sport, l’informazione, i dibattiti tentano di accorciare le distanze tra i punti di vista, cercano di indicare, tra le tante contraddizioni che vive la nostra società, un altro modo di vivere, di stare insieme, di vedere il mondo.

Nel corso della sua lunga storia, nata nel 1990, Sherwood Festival ha ospitato alcuni tra i nomi più importanti del panorama musicale nazionale e internazionale: Manu Chao, The Prodigy, The Offspring, Alice in Chains, NO FX, Die Antwoord, Public Enemy, Sepultura, Fatboy Slim, tra gli altri.

Nel 2018 viene lanciata la campagna “Sherwood Changes For Climate Justice”, il primo passo di un percorso che continuerà per ridurre sempre di più l’impatto ambientale che un evento come Sherwood Festival produce. Grazie a questa campagna è stato ridotto del 50% l’impatto climatico rispetto alle edizioni precedenti. Una sfida che è stata affrontata e vinta grazie anche alla sensibilità dimostrata dalle migliaia di persone che hanno attraversato la kermesse (Maggiori informazioni qui).

11 giugno 2025 | PUNKREAS + SHANDON (1€ può bastare)

12 giugno 2025 | SOTTERRANEI #9 w/ POST NEBBIA + Jesse The Faccio + Laguna Bollente (1€ può bastare)

13 giugno 2025 | NITRO + ELE A + Plaku Dj Set

14 giugno 2025 | CASINO ROYALE + Studio Murena + Otisday Dj Set (1€ può bastare)

15 giugno 2025 | GASP #7 giornata dedicata ai fumetti

16 giugno 2025 | Talk / dibattito (TBA) (1€ può bastare)

17 giugno 2025 | SERENA BRANCALE + Hanami + Djomi

18 giugno 2025 | CHIUSO

19 giugno 2025 | CHIUSO

20 giugno 2025 | 99 POSSE + PERSIANA JONES + The Mojos & Dinozer Dj Set (1€ può bastare)

21 giugno 2025 | GALACTICA w/ 999999999 + ZAPRAVKA + MATTIA TRANI + PAOLO FERRARA + VORTEK’S + ANKKH + Klea + Purple Mash

22 giugno 2025 | SHERWOOD FOR KIDS #11

23 giugno 2025 | Talk / dibattito (TBA) (1€ può bastare)

24 giugno 2025 | M¥SS KETA + Sarabamba

25 giugno 2025 | BUILT TO BLAST #2 w/ Pest Control + Game Over + The Frog + Substrata (1€ può bastare)

26 giugno 2025 | FAST ANIMALS AND SLOW KIDS + Visconti

27 giugno 2025 | HIP HOP DAY w/ DJ SHOCCA + ENSI + NERONE + MADBUDDY + Fungo’s Finest + Freestyle Battle (1€ può bastare)

28 giugno 2025 | CHIUSO

29 giugno 2025 | XHULIANO DULE in “Fringo” (1€ può bastare)

30 giugno 2025 | Talk / dibattito (TBA) (1€ può bastare)

1 luglio 2025 | MARLENE KUNTZ con orchestra

2 luglio 2025 | PSYCODRUMMERS live show (1€ può bastare)

3 luglio 2025 | LA RAPPRESENTANTE DI LISTA + Jacopo ET

4 luglio 2025 | REGGAE DAY #9 w/ JUNIOR KELLY + SUD SOUND SYSTEM + Bomchilom & Mr. Robinson Dj Set (1€ può bastare)

5 luglio 2025 | GHALI + Westcross + Putano Hoffman Dj Set

6 luglio 2025 | ROAD TO GALEANO #15

7 luglio 2025 | Talk / dibattito (TBA) (1€ può bastare)

8 luglio 2025 | CHIUSO

9 luglio 2025 | AFTERHOURS

10 luglio 2025 | TRIVEL PARTY #4 w/ Quercia, Confine, Stegosauro, Astio e Norman Bates (1€ può bastare)

11 luglio 2025 | L’ENTOURLOOP + FLEXIONAL + Bad Vibes & Electronic Gog Dj Set

12 luglio 2025 | BANDABARDÒ + DIPLOMATICO CNN + Ménage a Trash Dj Set (1€ può bastare)