YUNGBLUD – in Italia la notte di Halloween

Yungblud annuncia l’unica data italiana del suo tour mondiale venerdì 31 ottobre 2025 alla Choruslife Arena di Bergamo, sul palco come special guest i Palaye Royale.

L’artista britannico ha inoltre svelato i dettagli del suo quarto album in studio, s’intitola “IDOLS” (Parte I) e uscirà il 20 giugno.

Il lavoro, composto da 13 tracce, è il suo progetto più personale e ambizioso. Per non avere distrazioni, Yungblud si è recato in una località appena fuori dal luogo in cui è cresciuto, nel nord dell’Inghilterra, con il produttore Matt Schwartz al timone, Bob Bradley alla produzione aggiuntiva e il chitarrista Adam Warrington.

In “Idols”, Yungblud esplora il tema dell’adorazione degli eroi; il modo in cui guardiamo gli altri per ottenere una conferma, spesso mettendo le vite altrui su un piedistallo a spese dell’arricchimento delle nostre esperienze. Descritto come una moderna opera rock, Idols è un nuovo e audace capitolo, che YUNGBLUD porterà in scena con un potente spettacolo dal vivo da non perdere.

La notizia dell’album e delle date del tour segue la pubblicazione del suo ultimo singolo “Lovesick Lullaby” e dell’epico “Hello Heaven, Hello”.

Gli ultimi due album hanno raggiunto il primo posto nel Regno Unito e sono entrati nella top 100 di Billboard, e il cui catalogo ha accumulato ben 6 miliardi di stream a livello globale.

Da questo momento i fan di YUNGBLUD hanno l’opportunità di accedere alla prevendita esclusiva dei biglietti per il suo tour europeo. Pre-ordinando “IDOLS” in qualsiasi formato musicale fisico dallo shop di Universal Music Italia entro le ore 10:00 del 13 Maggio 2025 si riceverà un codice esclusivo di pre-sale per i biglietti dell’IDOLS EU Tour. Il codice e il link per l’acquisto saranno inviati entro le 17:00 del 13 Maggio 2025, la pre-sale sarà attiva dalle ore 10:00 del 14 Maggio 2025. L’accesso alla pre-sale non garantisce l’acquisto dei biglietti. Il codice sarà inviato anche a chi ha già pre-ordinato un qualsiasi formato musicale fisico di “IDOLS” dallo shop Universal Music Italia.

YUNGBLUD

Yungblud sta rapidamente diventando una delle voci musicali più importanti della sua generazione, fondendo influenze rock, punk e pop con un effetto monumentale. Le sue esibizioni nelle arene di tutto il mondo lo hanno consacrato come uno dei più elettrizzanti artisti britannici. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui l’MTV EMA come Best Alternative (2021) e l’O2 Silver Clef Award come Best Live Act (2022). Conosciuto per la sua elettrizzante presenza scenica e per i suoi testi che superano ogni limite, Yungblud continua a sfidare le convenzioni ispirando i fan di tutto il mondo con messaggi di autenticità e accettazione. Quest’anno Yungblud ha debuttato con il suo festival Bludfest e ha pubblicato il suo primo libro, il best seller numero 1 del Sunday Times, “You Need to Exist: A Book to Love and Destroy” per Penguin Books.



PALAYE ROYALE

Il trio rock di Los Angeles, Palaye Royale, ha pubblicato il loro quarto album in studio, Death or Glory, tramite Sumerian Records. Dopo una serie di dischi ambiziosi ispirati a band come The Libertines, Rolling Stones e My Chemical Romance, questo nuovo album segna un punto di svolta. A differenza dei precedenti, non è spinto dal bisogno di dimostrare qualcosa, ma riflette la sicurezza e la libertà artistica della band.

Dopo il successo del tour di Fever Dream, i fratelli della band (Remington, Sebastian e Emerson), insieme al bassista Logan e al chitarrista Dave Green, si sono riuniti in uno studio casalingo per creare un album energico, autentico e spontaneo. Il disco è il più “divertente” che abbiano mai fatto, con brani nati in una sola giornata come “Pretty Stranger” e “Death & Glory”.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10.00 di giovedì 15 maggio. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 10.00 di venerdì 16 maggio su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.