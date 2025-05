ARCADE FIRE – è uscito oggi il loro nuovo album “PINK ELEPHANT”

A distanza di 3 anni dal precedente progetto discografico “WE”, la rock band canadese ARCADE FIRE (Win Butler, Régine Chassagne, Jeremy Gara, Tim Kingsbury e Richard Reed Parry) è tornata con loro settimo progetto discografico, “PINK ELEPHANT” (Columbia Records / Sony Music), uscito oggi, venerdì 9 maggio.

“PINK ELEPHANT” (LINK) è composto da 10 nuove tracce con un sound che alterna sonorità punk a momenti quasi cinematografici, dalla durata complessiva di 42 minuti, è prodotto da Win Butler, Régine Chassagne e Daniel Lanois e registrato allo Good News Recording Studio di Win e Régine, a New Orleans.

Il titolo dell’album, “Pink Elephant” (Elefante Rosa), si ricollega a quell’effetto paradossale del fare di tutto per non pensare a un concetto che però diventa impossibile da evitare.

Quando viene ascoltato nella sua interezza, “Pink Elephant” invita l’ascoltatore in un’odissea sonora, una ricerca della vita, che esiste all’interno della percezione dell’individuo, una meditazione sia sull’oscurità che sulla luce, la bellezza interiore. A ogni ascolto successivo, i livelli di questo viaggio epico si svelano sempre di più per rivelare nuove dimensioni.

Questa la tracklist di Pink Elephant:

Open Your Heart or Die Trying

Pink Elephant

Year of the Snake

Circle of Trust

Alien Nation

Beyond Salvation

Ride or Die

I Love Her Shadow

She Cries Diamond Rain

Stuck In My Head

Il primo brano estratto dall’album, “Year of The Snake” è arricchito dal calore avvolgente della voce di Régine, e vede per la prima volta nella storia degli Arcade Fire Régine al basso e Win Butler alla batteria. Il titolo della canzone si riferisce al 2025, l’anno lunare del serpente, che rappresenta un momento di rinnovamento, una trasformazione positiva e un nuovo inizio mentre la band cambia di nuovo pelle e rinasce, offrendo comunque il suono unico e distintivo degli Arcade Fire.

Il visual di “Year of the Snake” rappresenta il risultato creativo di uno speciale progetto con il collaboratore di lunga data della band David Wilson, insieme al video artist Mark Prendergast. Attraverso una psichedelica voglia di viaggiare e lo spirito dei road trip dei film indie, il video segue Win e Régine mentre portano lo spettatore in un viaggio nella loro Ford Aerostar degli anni ‘90, agghindata a festa. Dal Mardi Gras di New Orleans ai rodei di Houston, lo spettatore viene trascinato in una ricerca mistica. Alla fine, tutte le strade portano al Luck Ranch di Willie Nelson, fuori Austin, dove eseguono “Year of the Snake”, sotto una luna piena di sangue.

Questa settimana segna anche il lancio dell’app Circle of Trust – una risorsa per i fan degli Arcade Fire, con tutte le news, musica, video e un early access ai biglietti, merchandise esclusivo e la premiere dell’episodio di Santa Pirata Radio, dove la band parla direttamente ai fan e offre uno sguardo personale e da dietro le quinte. Nell’app è possibile ascoltare in esclusiva la traccia Cars and Telephones e vedere il suo video ufficiale. Questo brano inedito è la prima composizione che Win abbia mai suonato per Régine.

Nei prossimi giorni, gli Arcade Fire annunceranno degli showcase in alcune città selezionate dove la band si esibirà con “Pink Elephant” nella sua interezza, prima della sua uscita ufficiale.

“Pink Elephant” è il primo album di inediti dopo “WE” del 2022, che aveva debuttato al #1 nella classifica Billboard Top U.S. Albums Sales, al #1 in UK, Irlanda e Paesi Bassi, e in TOP 5 in Canada, Belgio, Francia, Germania e Svizzera. “WE” è stato anche nominato ai Grammy come Best Alternative e descritto da Variety come “una straordinaria nuova opera di 40 minuti di intima profondità e sincero candore”, da Uncut come “una trionfante riaffermazione di intenti” e da The Telegraph come “brillantemente ambizioso… gli Arcade Fire governano il mondo”.