ISABEL LAROSA – una data in Italia a novembre

Isabel LaRosa, cantante alt-pop, arriva in Italia con un’unica data, sabato 22 novembre 2025 al Fabrique di Milano, che farà parte del suo “Psychopomp Tour”, tour da headliner in Europa e nel Regno Unito, prodotto da Live Nation. La notizia fa seguito alla recente pubblicazione del primo album della LaRosa, “Raven”, uscito il 18 aprile.

Conosciuta per la sua voce eterea e sincera, LaRosa si esibisce dal vivo in un’atmosfera intima che le permette di entrare in contatto con il pubblico. La fusione di elementi elettronici sognanti e strumentazione dal vivo crea un’esperienza ricca e coinvolgente, mentre le sue emozioni crude e la sua vulnerabilità conferiscono un’innegabile autenticità a ogni canzone in scaletta.

Le nuove date e la nuova musica vanno ad aggiungersi alla carriera di LaRosa, che ha registrato grandi successi come “I’m yours”, “favorite”, “pretty boy” e il suo Heaven Doesn’t Wait Tour del 2024. Prima di partire per il suo prossimo tour, LaRosa calcherà i palcoscenici per diverse date da headliner negli Stati Uniti, in Australia e Nuova Zelanda, oltre a esibirsi al Lollapalooza India e al Governors Ball.

ISABEL LAROSA

Con 2 miliardi di stream in tutto il mondo, 5 miliardi di stream di video short-form e quasi 300 milioni di stream video finora, Isabel LaRosa sta rapidamente salendo ai vertici del pop moderno. Nominata da Spotify “Pop Rising’s Artists to Watch in 2024”, la cantautrice di Annapolis, MD, vanta una capacità unica di trasformare le storie di infatuazione e crepacuore in successi coinvolgenti per una nuova generazione. LaRosa si è guadagnata l’attenzione virale con una serie di singoli – scritti e prodotti in collaborazione con il fratello Thomas – tra cui il suo successo, “i’m yours”, certificato platino RIAA nel 2022, che ha illuminato le classifiche di tutto il mondo. L’anno successivo è stato pubblicato l’EP di debutto di LaRosa, You Fear the God That Loves You. Scelta come una dei soli sei artisti per il programma inaugurale Elevate di TikTok e presentata a TikTok in the Mix, un concerto-evento che ha registrato il tutto esaurito e che è stato trasmesso in diretta streaming su TikTok a più di 10 milioni di spettatori in tutto il mondo, LaRosa – che è anche profondamente coinvolta nella direzione e nella creazione del suo approccio visivo teatrale, LaRosa – che è anche profondamente coinvolta nella direzione e nella creazione del suo approccio visivo dark-pop e teatrale – ha continuato la sua ascesa nel 2024 con il tour tutto esaurito God’s Watching e il singolo bilingue di successo “favorite”, che ha ottenuto oltre 80.000 creazioni e più di 400 milioni di visualizzazioni di contenuti generati dagli utenti sulle piattaforme dei social media prima della sua uscita ufficiale. Nell’aprile di quest’anno ha lanciato il suo nuovo album RAVEN, consolidando ulteriormente il suo status di stella nascente del pop. Definita da Ones To Watch “una superstar adatta all’era digitale”, LaRosa ha ricevuto il plauso della critica.

I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 10:00 di

mercoledì 14 maggio. Scopri di più su www.priceless.com/music.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10.00 di giovedì 15 maggio. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 10.00 di venerdì 16 maggio su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.