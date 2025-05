TARJA – guarda il video di “I Walk Alone”

TARJA presenta oggi il live video del brano “I Walk Alone”, estratto dal nuovo live album “Circus Life”, in uscita il 16 maggio 2025 su earMUSIC. Guarda il video:

Il commento di Tarja:

“‘I Walk Alone’ è stato uno dei quattro brani che ho scelto tra gli oltre 500 demo inviatimi dall’etichetta per il mio primo album ‘My Winter Storm’. Me ne sono innamorato subito e il ritornello mi ha davvero catturato. C’è molta positività nel brano. È anche da qui che mi è venuta l’idea di chiamare tutti i miei fan e sostenitori ‘My Winter Storm’. Sono sempre stati presenti e lo sono ancora e, nonostante il titolo, non sento di camminare da sola e non lo sono mai perché voi ci siete sempre”.

Disponibile anche il video del precedente singolo “Shadow Play (Live in Bucharest)”:

Registrato nel gennaio 2020 a Bucarest, in Romania, lo spettacolo “Circus Life” è stato unico nel suo genere quando Tarja si è esibita in questo speciale formato “a tutto tondo”. 2 ore di musica potente con una scaletta che attraversa la carriera di Tarja, includendo tutti i suoi più grandi successi come “I Walk Alone”, “Until My Last Breath” e “Innocence”, così come i preferiti dai fan come “Victim Of Ritual” e “Demons In You”, mostrando la sua evoluzione come artista.

Un evento straordinario con la partecipazione di 16 musicisti affermati, tra cui il fratello Toni, e un ensemble eterogeneo proveniente da varie fasi della sua carriera. Tutte le canzoni sono state arrangiate ex novo solo per questo concerto, rendendo lo spettacolo un’esperienza unica sia per i fan di lunga data di Tarja che per chi la ascolta per la prima volta.

“Circus Life” è stato registrato in un’unica ripresa, al 100% dal vivo – senza ri-registrazioni, senza sovraincisioni, senza effetti speciali. Solo musica pura e cruda.

Originariamente incluso come contenuto bonus nel Mediabook e nel Box Set del 2022 “Best Of: Living The Dream” di Tarja, “Circus Life” è ora disponibile come standalone in edizione limitata 2CD+Blu-ray Digipak, con lo spettacolo dal vivo di 2 ore in audio e video, e in versione Ltd. 3LP Gatefold nero, che include un libretto formato LP e una custodia morbida per il Blu-ray.

TARJA – “Circus Life”: https://tarja.lnk.to/CircusLifePR

CD1:

1. Mystique Voyage

2. 500 Letters

3. Naiad

4. Diva

5. You And I

6. Love To Hate

7. Demons In You

8. Never Enough

9. Falling Awake

CD2:

10. I Feel Immortal

11. I Walk Alone

12. Victim Of Ritual

13. Innocence

14. Die Alive

15. Tears In Rain

16. Dead Promises

17. Until My Last Breath

18. Shadow Play