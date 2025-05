Rod Stewart: le foto del concerto a Milano

Sir Rod Stewart, il leggendario cantante e cantautore due volte inserito nella Rock & Roll Hall of Fame, arriva all’Unipol Forum di Milano per il suo unico concerto italiano.

Il concerto promette una serata senza precedenti con i brani iconici di uno degli artisti più amati di tutti i tempi.

Con successi in cima alle classifiche che coprono oltre cinque decenni di carriera ineguagliabile, fan e critici hanno definito l’ultimo tour di Stewart un evento imperdibile. La scaletta ricca di successi include canzoni come “You Wear It Well”, “Maggie May”, “Da Ya Think I’m Sexy”, “The First Cut is the Deepest”, “Tonight’s the Night”, “Every Picture Tells A Story”, “Infatuation”, “Forever Young”, “Ooh La La (I Wish That I Knew What I Know Now)”, “Young Turks”, “Have I Told You Lately That I Love You”, “Rhythm of My Heart”, “Broken Arrow” e “Forever Young”.

Nel sesto decennio della sua carriera e senza rallentare, nel 2024 Rod ha pubblicato il suo 33° album in studio, Swing Fever, una collaborazione con Jools Holland e la sua Rhythm & Blues Orchestra (Warner Records), ha intrapreso un tour in Asia e in Europa prima di concludere la sua residenza record di 13 anni a Las Vegas, Rod Stewart: The Hits. Tornerà al Colosseo del Caesars Palace da marzo a giugno 2025 con “The Encore Shows”, dove presenterà i suoi più grandi successi, sorprese dal repertorio swing, brani meno noti e nuove produzioni mozzafiato.

Foto di Mairo Cinquetti