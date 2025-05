MARCO MENGONI – nuove date italiane per il suo Live In Europe 2025

Il tour che porterà Marco Mengoni ad esibirsi nelle grandi arene europee in autunno si arricchisce di nuovi appuntamenti previsti nei principali palazzetti italiani, prodotti e organizzati da Live Nation. Il primo concerto della leg italiana si terrà a Torino (8 ottobre – Inalpi Arena), per poi proseguire a Pesaro (22 ottobre – Vitrifrigo Arena), Firenze (28 ottobre – Mandela Forum), Eboli (2 novembre – Palasele) e Roma (8 novembre – Palazzo dello Sport).



Il tour proseguirà poi oltre confine, portando Marco Mengoni ad esibirsi nei grandi spazi europei a novembre. Il cantautore tornerà infatti on stage nelle grandi città d’Europa che lo hanno accolto per la prima volta con il tour europeo del 2023. Quest’anno i concerti internazionali – prodotti e organizzati da Live Nation – toccheranno le grandi arene delle città di: Ginevra (19 novembre – Arena), Stoccarda (21 novembre – Hanns-Martin-Schleyer-Halle), Düsseldorf (22 novembre – Mitsubishi Electric Halle), Zurigo (24 novembre – Hallenstadion), Francoforte (26 novembre – Festhalle), Monaco di Baviera (27 novembre – Olympiahalle), Bruxelles (30 novembre – Forest National), Utrecht (1 dicembre – TivoliVredenburg), Parigi (3 dicembre – Salle Pleyel), Esch-sur-Alzette – Lussemburgo (5 dicembre – Rockhal), Londra (7 dicembre – O2 Forum Kentish Town) e Madrid (10 dicembre – Palacio Vistalegre).



I biglietti per le nuove date italiane di MARCO MENGONI LIVE IN EUROPE saranno disponibili in prevendita con accesso prioritario per i titolari di carta Mastercard a partire dalle ore 15:00 di lunedì 12 maggio. Per info: www.priceless.com/music.

La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 16:00 di mercoledì 14 maggio su www.livenation.it/marco-mengoni-tickets-adp565055

Con oltre mezzo milione di biglietti già venduti, il tour negli stadi italiani di Marco Mengoni si preannuncia come uno degli eventi musicali più attesi dell’estate 2025. Dopo il trionfale tour completamente sold out del 2023, culminato in uno show al Circo Massimo, il cantautore torna con MARCO NEGLI STADI 2025, un nuovo viaggio live che celebra i suoi 15 anni di carriera. Sono già sold out le date di Napoli e Bari, le prime date di Bologna e Milano, e la seconda data di Messina.

Il tour partirà da Napoli il 26 giugno (Stadio Diego Armando Maradona – SOLD OUT) – dopo la data zero a Lignano Sabbiadoro il 21 giugno (Stadio Comunale G. Teghil) – e proseguirà il 2 luglio a Roma (Stadio Olimpico), il 5 e il 6 luglio a Bologna (Stadio dall’Ara – il 5 luglio SOLD OUT), il 9 luglio a Torino (Stadio Olimpico), il 13 e il 14 luglio a Milano (Stadio San Siro – il 13 luglio SOLD OUT), il 17 luglio a Padova (Stadio Euganeo), il 20 luglio a Bari (Stadio San Nicola – SOLD OUT) e si concluderà con due date, il 23 e 24 luglio a Messina (Stadio San Filippo – 24 luglio SOLD OUT). Il tour è prodotto e organizzato da Live Nation. Info e biglietti su www.livenation.it/marconeglistadi. Radio Italia è radio ufficiale di MARCO NEGLI STADI 2025.



Con 15 anni di carriera, 85 dischi di platino, oltre 3 miliardi di stream audio e video, Marco Mengoni è reduce dal successo di Mandare tutto all’aria, brano scritto insieme a Edoardo D’Erme, Davide Petrella e Andrea Suriani. Il brano rivendica una chiara matrice cantautorale e al contempo si contraddistingue per la sua dinamica up con sonorità French Touch. Mandare tutto all’aria è la possibilità di far saltare i piani e di cambiare strada, è la voglia di azzerare tutto per ridisegnare il proprio percorso, pronti a ripartire con una prospettiva diversa. Nel suo percorso artistico il cantautore ha pubblicato otto album in studio, portato in scena dieci tour live, collezionato due trionfi al Festival di Sanremo e rappresentato l’Italia in due occasioni all’Eurovision Song Contest, affermandosi come una delle voci più riconoscibili e influenti della musica italiana contemporanea.

CALENDARIO DATE – LIVE IN EUROPE 2025

8 ottobre 2025 – Torino, Inalpi Arena – Italia // NUOVA DATA

22 ottobre 2025 – Pesaro, Vitrifrigo Arena – Italia // NUOVA DATA

28 ottobre 2025 – Firenze, Mandela Forum – Italia // NUOVA DATA

2 novembre 2025 – Eboli, Palasele – Italia // NUOVA DATA

8 novembre 2025 – Roma, Palazzo dello Sport – Italia // NUOVA DATA

19 novembre 2025 – Ginevra, Arena – Svizzera

21 novembre 2025 – Stoccarda, Hanns-Martin-Schleyer-Halle – Germania

22 novembre 2025 – Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle – Germania

24 novembre 2025 – Zurigo, Hallenstadion – Svizzera

26 novembre 2025 – Francoforte, Festhalle – Germania

27 novembre 2025 – Monaco di Baviera, Olympiahalle – Germania

30 novembre 2025 – Bruxelles, Forest National – Belgio

1 dicembre 2025 – Utrecht, TivoliVredenburg – Olanda

3 dicembre 2025 – Parigi, Salle Pleyel – Francia

5 dicembre 2025 – Esch-sur-Alzette, Rockhal – Lussemburgo

7 dicembre 2025 – Londra, O2 Forum Kentish Town – Regno Unito

10 dicembre 2025 – Madrid, Palacio Vistalegre – Spagna

MARCO NEGLI STADI 2025

21 giugno 2025 – Lignano Sabbiadoro, Stadio Comunale G. Teghil // DATA ZERO

26 giugno 2025 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona // SOLD OUT

2 luglio 2025 – Roma, Stadio Olimpico

5 luglio 2025 – Bologna, Stadio Dall’Ara // SOLD OUT

6 luglio 2025 – Bologna, Stadio Dall’Ara

9 luglio 2025 – Torino, Stadio Olimpico

13 luglio 2025 – Milano, Stadio San Siro // SOLD OUT

14 luglio 2025 – Milano, Stadio San Siro

17 luglio 2025 – Padova, Stadio Euganeo

20 luglio 2025 – Bari, Stadio San Nicola // SOLD OUT

23 luglio 2025 – Messina, Stadio San Filippo

24 luglio 2025 – Messina, Stadio San Filippo // SOLD OUT