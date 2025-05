Gabry Ponte in direzione Eurovision 2025 dopo Sanremo

Quando Gabry Ponte ha presentato “Tutta l’Italia” durante il Festival di Sanremo, nessuno si aspettava che il brano potesse spingersi oltre i confini del palco del teatro Ariston. Ma uscendo fuori con un ritmo che mescola folk italiano e suoni elettronici il DJ ha fatto bingo. Accaparrandosi un posto per il treno verso l’Eurovision Song Contest 2025 che ci sarà tra poco. Un’iniezione di energia che unisce il meglio della musica italiana con l’elettronica, perfetta per il palcoscenico internazionale.

Sanremo e l’Eurovision: un Gabry Ponte senza freni

Per chi pensava che Gabry Ponte fosse solo il DJ del mitico “Stereo Love” degli anni 2000, è il momento di ricredersi. Il ritorno in grande stile sul palco di Sanremo non è stato un caso, ma una bella mossa che l’ha riportato con tutti gli occhi addosso.

“Tutta l’Italia” è la dimostrazione che l’innovarsi musicalmente restando fedeli alla propria visione, possa rendere ancor più un artista un punto di riferimento e di ammirazione, che in quel suo panorama infuocato di energia della dance lo fa stravedere a mille.

Eurovision 2025: Gabry sul palco europeo

Ora che Gabry Ponte è ufficialmente in corsa per l’Eurovision 2025, l’Europa si aspetta un gran spettacolo. Non si tratta solo di portare il suo sound in giro per il continente, ma di rappresentare il Bel Paese con una canzone che, tra l’elettronica e la melodia tradizionale, lascia stupefatti anche solo per l’idea tanto geniale quanto visionaria.



L’Eurovision è sempre stato un trampolino di lancio per gli artisti più audaci, e Ponte ha tutte le carte in regola per far colpo sul pubblico europeo. Con “Tutta l’Italia”, il DJ punta sicuramente alla vittoria, ma anche a dimostrare che la musica italiana sa, e deve poter essere internazionale, con tutto lo splendore dell’autenticità che si porta dietro.

