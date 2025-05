ASAF AVIDAN – una data a Milano ad ottobre

Asaf Avidan sta per tornare in tour in compagnia di una band e con ben due album di inediti di prossima pubblicazione tutti da scoprire. L’unica tappa italiana dell’Unfurl Tour, che si preannuncia davvero imperdibile, è prevista per martedì 28 ottobre 2025 all’Alcatraz di Milano. I biglietti sono già disponibili in anteprima per gli iscritti alla newsletter ufficiale dell’artista e lo saranno per i suoi follower su Spotify dalle 10 di giovedì 15 maggio, mentre le vendite generali apriranno su Ticketone dalle 10 di venerdì 16 maggio.

Osannato per la sua voce unica e inconfondibile, i testi poetici e la ormai leggendaria presenza scenica, Avidan metterà da parte gli show intimi con cui si è fatto conoscere dal grande pubblico per imbarcarsi in un tour con band per la prima volta in tre anni. Questo nuovo spettacolo promette di spaziare tra una grande varietà di generi musicali e una ricca scenografia per consentire ad Avidan di proporre al meglio il suo repertorio insieme ai nuovi lavori.

«Un artista ache scrive come Leonard Cohen, canta come Robert Plant e ha il carisma di un ballerino di Cabaret»: questo è il modo in cui un giornalista del New York Times ha descritto Avidan dopo aver assistito a uno dei suoi show. Nonostante non sia possible avere paragone più lusinghiero, Avidan ha dimostrato di essere davvero unico. Artista sia in studio che sulla scena, Avidan rifiuta di usare computer, autotune e playback. Un suo concerto è una vera esperienza dal vivo, finemente cesellata da uno con uno degli artisti più influenti della sua generazione. Folk, jazz, blues, rock, pop e persino rap si uniranno per creare qualcosa di assolutamente unico.

AsafAvidan.com

ASAF AVIDAN

Unfurl Tour 2025

Martedì 28 Ottobre 2025

Milano, Alcatraz – via Valtellina, 25

Inizio concerti h. 21:00

Biglietti disponibili su Ticketone.

Posto unico in piedi: € 35,00 + prev. / € 40,00 in cassa la sera del concerto.