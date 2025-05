BABY LASAGNA – dall’Eurovision alla Festa di Sant’Anna

È con grande entusiasmo che annunciamo l’arrivo a Casatenovo (LC) di uno degli artisti rivelazione degli ultimi tempi: Baby Lasagna sarà tra protagonista di uno show giovedì 24 luglio 2025, nell’ambito della tradizionale Festa di Sant’Anna.

Dietro il nome Baby Lasagna si cela Marko Purisic, artista croato che ha conquistato l’Europa grazie al suo stile unico, capace di mescolare generi musicali diversi con creatività e originalità. Il progetto nasce nel 2023 come uno spazio di libertà artistica, dove Marko può esplorare senza confini tra pop, rock, elettronica e sonorità alternative. Dopo i primi singoli IG BOY e Don’t hate yourself, but don’t love yourself too much, è con il brano Rim Tim Tagi Dim che Baby Lasagna ha infiammato la scena musicale europea. La canzone ha trionfato al festival croato Dora 2024, guadagnando il diritto di rappresentare la Croazia all’Eurovision Song Contest di Malmö, dove ha ottenuto uno straordinario secondo posto assoluto, dominando il televoto con milioni di preferenze da tutta Europa. Ad oggi, il brano ha superato i 35 milioni di stream su Spotify e ha raggiunto la Top 40 delle classifiche ufficiali in diversi Paesi, tra cui Regno Unito, Germania e Austria.

Il 2024 è stato un anno esplosivo per Baby Lasagna: dopo la firma con l’etichetta Polydor/Universal Germany, ha registrato il tutto esaurito in poche ore per tre concerti allo stadio di Zagabria e ha avviato un tour europeo che lo porterà in oltre 60 città fino ad aprile 2025. L’estate 2025 lo vedrà protagonista anche con nuove uscite discografiche: un nuovo singolo è atteso per fine giugno, un altro a fine estate, e l’album di debutto è previsto per l’inverno.

BabyLasagnaMusic.com

BABY LASAGNA

Giovedì 24 Luglio 2025

Casatenovo (LC), Festa di Sant’Anna

Ingresso gratuito.