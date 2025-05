QUEENS OF THE STONE AGE – in arrivo “Alive In The Catacombs”

Il 5 giugno, i Queens of the Stone Age daranno vita alla realizzazione cinematografica di un sogno: Alive in the Catacombs, la leggendaria esibizione della band nei tunnel delle Catacombe di Parigi.

Girato e registrato nel luglio 2024, Queens of the Stone Age: Alive in the Catacombs mostra la band come non l’avete mai vista né sentita prima. Una scaletta selezionata tra i brani di repertorio dei QOTSA, ciascuno rielaborato in modo da adattarsi al contesto delle Catacombe. Il risultato è un’interpretazione della band nella sua forma più intima, ma circondata da letteralmente milioni di resti umani: “il pubblico più numeroso davanti al quale abbiamo mai suonato” dice Joshua Homme.

Le Catacombe di Parigi sono un vasto ossario sotterraneo di 320 km sotto la città. Con una base composta da diversi milioni di corpi sepolti nel XVIII secolo, i resti sono in gran parte esposti e molte pareti sono costruite con teschi e ossa.

Homme sognava da quasi vent’anni di tenere un concerto dei QOTSA nelle Catacombe, fin dalla sua prima visita. La città di Parigi, tuttavia, non aveva mai concesso il permesso a nessun artista di esibirsi in quei tunnel. I QOTSA, rispettosi della legge, hanno atteso fino a quando non hanno ricevuto l’approvazione ufficiale.

Hélène Furminieux (Les Catacombes de Paris) ha dichiarato: “Le Catacombe di Parigi sono un terreno fertile per l’immaginazione. È importante per noi che gli artisti si approprino di questo universo e ne offrano un’interpretazione sensibile. Scendere nel sottosuolo e confrontarsi con riflessioni sulla morte può essere un’esperienza profondamente intensa. Josh sembra aver sentito nel corpo e nell’anima tutto il potenziale di questo luogo. Le registrazioni risuonano perfettamente con il mistero, la storia e una certa introspezione, particolarmente percettibile nell’uso sottile del silenzio tra le Catacombe.”

Ogni scelta estetica, ogni brano, ogni configurazione strumentale… tutto è stato pianificato e suonato con rispetto per le Catacombe, dai suoni ambientali e l’acustica (gocce d’acqua, echi, risonanze naturali) alle atmosfere cupe create dalle luci che esaltano la musica. Senza i confini rassicuranti dello studio o il sostegno tecnico del palco, Alive in the Catacombs mette i QOTSA a nudo, costringendoli a confrontarsi con l’essenza stessa della loro musica, una sfida che hanno scelto di abbracciare fino in fondo.

Homme racconta: “Suoniamo così essenziali perché quel luogo è così essenziale, che rende la musica essenziale, e le parole essenziali… Sarebbe ridicolo cercare di fare del rock lì. Tutte le decisioni sono state prese da quello spazio. È lo spazio a dettare tutto, comanda lui. Lì dentro fai quello che ti viene detto.”

Il risultato è una versione dei QOTSA ridotta alla loro forma più elementare: Homme, Troy Van Leeuwen, Michael Shuman, Dean Fertita e Jon Theodore accompagnati da una sezione d’archi a tre elementi, con catene e bacchette usate come strumenti a percussione. Alive in the Catacombs è la band ridotta alla sua essenza per necessità (non si può dire “unplugged” se non ci sono prese di corrente), con una batteria d’auto usata per alimentare un pianoforte elettrico. E tutto non filtrato: ogni brano è stato registrato dal vivo in un’unica ripresa, senza sovraincisioni o modifiche.

Queens of the Stone Age: Alive in the Catacombs è Joshua Homme nel suo stato fisico più vulnerabile, ma anche nel suo momento più trionfale.

Queens of the Stone Age: Alive in the Catacombs è stato prodotto da La Blogothèque e diretto da Thomas Rames, e sarà distribuito da Queens of the Stone Age e Matador Records. Il film sarà disponibile per il noleggio o l’acquisto su qotsa.com, dove sono già aperti i preordini. Chi acquisterà Alive in the Catacombs entro il 7 giugno riceverà accesso esclusivo ai contenuti del dietro le quinte, oltre alla possibilità di streaming e download integrale. Una versione solo audio sarà annunciata nelle prossime settimane.

Per saperne di più sulle Catacombe di Parigi: https://www.catacombes.paris.fr/en

IN CONCERTO IN ITALIA

15 luglio – Pistoia Blues Festival, Pistoia

16 luglio – AMA Music Festival, Romano D’Ezzelino (VI)