LORNA SHORE – annunciano il nuovo album “I Feel The Everblack Festering Within Me”

Le voci sono vere: i LORNA SHORE sono tornati con nuova musica e un nuovo tour per imporsi come uno dei gruppi di metal estremo più impressionanti di sempre.

Dopo che un misterioso cartellone pubblicitario è apparso sulla New Jersey Turnpike nella città natale della band, i Lorna Shore confermano oggi che il loro nuovo album “I Feel The Everblack Festering Within Me” sarà pubblicato il 12 settembre 2025 su Century Media Records.

Il disco è anticipato dal primo singolo “Oblivion”. Guarda il video diretto da Dylan Hryciuk di Versa Films:

Il commento di Will Ramos:

“Scrivere questa canzone mi è sembrato il culmine di tutte le cose che abbiamo fatto in passato, ma portate al livello successivo; una versione più evoluta di ciò che siamo veramente.

Ho immaginato un mondo post-apocalittico in un futuro (speriamo lontano). Un mondo in cui abbiamo seminato i semi della nostra stessa distruzione. L’idea che abbiamo desiderato un mondo migliore, sperando di fare qualcosa che ci aiutasse a salvarci in questo mondo morente, finisce per accelerare la sua inevitabile distruzione. Questo porta alla domanda: cosa è giusto? Sappiamo almeno cosa stiamo facendo? Cosa abbiamo fatto per cercare di cambiare davvero qualcosa? Stiamo innaffiando la terra o stiamo solo alimentando un fuoco in costante crescita?”.

“I Feel The Everblack Festering Within Me” è disponibile in preorder nei seguenti formati: https://lornashore.lnk.to/IFTEFWM-AlbumPR

Prison of Flesh

Oblivion

In Darkness

Unbreakable

Glenwood

Lionheart

Death Can Take Me

War Machine

A Nameless Hymn

Forevermore