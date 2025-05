È un ritorno col botto quello dei Wolf Alice. Attesissima, a tre anni dall’ultimo “Blue Weekend”, la band britannica candidata ai Grammy e vincitrice del Brit Award come Miglior Gruppo è uscita, venerdì, con il nuovo singolo “Bloom Baby Bloom”, che anticipa il nuovo album “The Clearing”, in arrivo il 29 agosto via Columbia Records/Sony Music e già disponibile in pre- order. Ma c’è di più, perché la formazione capitanata da Ellie Rowsell, dopo le date estive al Big Weekend di Radio 1 e al Glastonbury, partirà per un grande tour mondiale, che passerà dall’Italia con un’unica data, il 13 novembre, all’Alcatraz di Milano (biglietti disponibili in prevendita My Live Nation dalle ore 10.00 di giovedì 22 maggio 2025 e in vendita generale dalle ore 10.00 di venerdì 23 maggio su TicketOne, Ticketmaster e Vivaticket).

Tra le realtà più solide e interessanti dell’alt rock di questi tempi, i Wolf Alice sono tornati a dire la loro con un singolo potente, un’ode alla crescita e all’evoluzione, nella musica e nell’arte, che, con il suo riffone di basso, rappresenta una svolta brillante e senza testosterone dell’heavy rock. «Volevo una canzone rock, volevo che avesse come focus la performance e volevo cantarla come Axl Rose, ma volevo soprattutto cantare una canzone sull’essere una donna», osserva Ellie Rowsell. «In passato ho usato la chitarra come uno scudo, suonarla è stato forse un modo per rifiutare il cliché della cantante donna in una band, ma questa volta volevo concentrarmi sulla mia voce come strumento rock e quindi è stato liberatorio mettere giù la chitarra e raggiungere un punto in cui non sento più il bisogno di dimostrare di essere una musicista».

Accompagnato in rete dal video firmato dal regista alt-pop Colin Solal Cardo (Charli XCX, Robyn, Christine & The Queens e Phoenix), il singolo, si diceva, anticipa il quarto lavoro in studio della band: “The Clearing”. Scritto presso le Seven Sisters e registrato l’anno scorso a Los Angeles con il vincitore di Grammy e produttore Greg Kurstin, “The Clearing” è un album pop-rock senza tempo e riunisce una serie di brani che mostrano l’ambizione, le idee e le emozioni che hanno spinto la band a realizzarlo. Giocoso e serio, ironico e diretto, questo nuovo album rappresenta un’evoluzione significativa per i Wolf Alice, una band che ha già saputo raccontare l’esperienza del diventare adulti attraverso temi come l’amore, la perdita e i legami affettivi.

Strizzando l’occhio agli anni ’70, ma saldamente ancorato al presente, “The Clearing” mette al centro il racconto poetico in continua evoluzione di Ellie Rowsell, insieme al desiderio condiviso da Ellie, Joff, Theo e Joel di divertirsi, forti della loro ambizione e della maturità musicale raggiunta in questo momento irripetibile. L’album cattura quella sensazione liberatoria di chiarezza e pace interiore, che si prova dopo aver superato l’incoscienza turbolenta dei vent’anni: è il ritratto di una band, i Wolf Alice, in equilibrio sul confine tra un decennio che finisce e uno che comincia, nella vita come nell’arte.