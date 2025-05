IRON MAIDEN – tra una settimana parte il “RUN FOR YOUR LIVES WORLD TOUR”

‘RUN FOR YOUR LIVES WORLD TOUR’ PRIMA DATA 27 MAGGIO A BUDAPEST

OLTRE 1 MILIONE DI BIGLIETTI VENDUTI PER LE DATE DEL 2025 IN 29 CITTA’ IN REGNO UNITO ED EUROPA

EDDIE DICHIARA: “TORNIAMO AGLI ANNI 80 QUINDI METTETE GIU’ I CELLULARI!”

CON UNA SCALETTA TRATTA DAI PRIMI DECENNI CHE HANNO DEFINITO LA LORO CARRIERA, GLI IRON MAIDEN PROMETTONO AI FAN IL CONCERTO PIÙ SPETTACOLARE DI SEMPRE, IN OCCASIONE DEI 50 ANNI DALLA FORMAZIONE DELLA BAND NEL 1975.



Gli IRON MAIDEN inizieranno il RUN FOR YOUR LIVES WORLD TOUR il 27 maggio 2025 a Budapest. A questa data seguiranno altri 31 concerti in stadi, festival e arene in tutta Europa. Con oltre un milione di biglietti già venduti e la maggior parte degli show esauriti, si avvisano i fan che gli ultimi biglietti saranno resi disponibili in prossimità del concerto, con il rilascio dei tagliandi riservati alla produzione.

Il RUN FOR YOUR LIVES WORLD TOUR festeggerà i 50 anni dalla formazione della band da parte di Steve Harris alla fine del 1975 e, per celebrare questo evento, ai fan dei Maiden è stata promessa una scaletta davvero speciale che spazierà dai nove album in studio, da “Iron Maiden” a “Fear Of The Dark”, e lo show più spettacolare ed elaborato di sempre!

In linea con quel periodo storico, gli IRON MAIDEN desiderano che tutto il pubblico possa vivere questo spettacolo come avrebbero fatto i fan negli anni ’80, quando molte di queste canzoni furono suonate dal vivo per la prima volta. In comune con le scelte recenti fatte da molti altri artisti, la band chiede quindi ai propri fan di non filmare eccessivamente i concerti sui loro telefoni o tablet.

Il manager Rod Smallwood spiega: “Vogliamo davvero che i fan si godano gli spettacoli in prima persona, piuttosto che sui loro piccoli schermi. L’uso eccessivo del telefono al giorno d’oggi diminuisce il piacere dell’esperienza live, in particolare per la band che è sul palco a guardare interminabili file di telefoni, ma anche per gli altri spettatori. Crediamo che la passione e il coinvolgimento dei nostri fan durante i concerti li rendano davvero speciali, ma l’ossessione per il telefono è ormai sfuggita di mano al punto da diventare una distrazione inutile, soprattutto per la band. Spero che i fan lo capiscano e siano ragionevoli nel limitare l’uso delle fotocamere dei loro telefoni, per rispetto della band e degli altri fan.

Vorremmo davvero che viveste “il momento” e vi sentiste pienamente coinvolti per godervi ognuno di questi classici nello spirito e nel modo in cui furono suonati per la prima volta. Questo spettacolo non è solo una celebrazione della nostra musica; è, come vedrete, anche la celebrazione dei nostri anni di arte, di Eddie e dei tanti, tanti mondi dei Maiden che abbiamo creato per voi.

Quindi, per favore rispettate la band, rispettate gli altri fan e godetevi il momento più bello della vostra vita mentre vi unite alla famiglia dei Maiden cantando a squarciagola, invece di tirare fuori il telefono! Non è una richiesta così assurda, vero?”.

Il RUN FOR YOUR LIVES WORLD TOUR fa parte delle celebrazioni per il 50° anniversario degli IRON MAIDEN e prevede numerosi eventi di incontro tra fan nelle città in cui la band suonerà. Inoltre, un docufilm uscirà nei cinema di tutto il mondo entro la fine dell’anno (grazie a Universal Pictures Content Group), e sarà pubblicato anche un libro ufficiale con copertina rigida (edito da Thames & Hudson), che offrirà una magnifica celebrazione visiva dei 50 anni degli IRON MAIDEN. Maggiori dettagli su entrambe queste entusiasmanti uscite saranno annunciati a breve.

PROSSIMI CONCERTI

13 luglio 2025

Stadio Euganeo

Padova

