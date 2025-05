La storica rivalità tra Gun’s and Roses e Nirvana

Anni ’90, il rock ne aveva fatta di strada, attraversato cambiamenti culturali, movimenti, guerre, trasformazioni del look e dei gusti, e arrivati quasi al 21esimo secolo sembrava stesse svanendo quel genere che, dopo aver segnato un’epoca, lentamente lasciava spazio a nuovi generi e gusti musicali; fenomeno che si evolverà e darà inizio all’era del pop, dell’elettronica e del rap.

Protagonisti di questa transizione furono le ultime band grunge, glam metal, funk, che governavano le classifiche negli anni ’90 e che stavano facendo esplodere quel rock emblema di un cambiamento. Di questo quadro di quel periodo, ne fa parte un aneddoto fenomenale che vede protagoniste le due band forse più in auge di quegli anni: i Guns N’ Roses e i Nirvana. Tra loro scaturì una delle più celebri rivalità nella storia del rock.

La guerra tra due giganti

I Guns N’ Roses sputavano un heavy metal ribelle e aggressivo, “I wanna see you blood!”, avevano appena fatto uscire Use Your Illusion I, e si trovavano in cima alle classifiche di tutto il mondo. Mentre i Nirvana si mostravano con un lato più autentico e introspettivo dalla nuova scena grunge di Seattle, con Nevermind che aveva appena fatto esplodere nel panorama musicale questo nuovo genere. I GNR erano spettacolari, scenici e rockstar a tutti gli effetti. I Nirvana, con Kurt, erano l’anti-celebrità per eccellenza, allergici ai riflettori e disinteressati dalla fama. Queste differenze nello stile, nella musica e nel pubblico, caratterizzavano la loro incompatibilità che li portò a scontrarsi.

Nel ’91 esce il 17 settembre Use Your Illusion I, fa il botto, va in cima alle classifiche, e il 21 dello stesso mese esce Nevermind, spiazzandolo subito dal podio e segnando una prima scintilla. Ma Axl è un fan dei Nirvana, e senza rancore gli chiede più volte di partire in tour insieme o di collaborare, Kurt rifiuta categoricamente. Definendo Axl un simbolo di tutto ciò che odiava: maschilismo, omofobia, arroganza rockstar. Disse ironicamente che i Guns N’ Roses erano “la versione da white trash dei Queen”. Dopo mesi, Axl espresse pubblicamente disprezzo per i Nirvana, per il loro stile, la loro musica e la loro immagine, che considerava “troppo alternativo”, soffice e distante dal rock tradizionale.

Le tensioni vere e proprie nacquero nel ’92, quando durante un concerto dei Guns N’ Roses a New York, Axl menzionò Kurt Cobain e sua moglie Courtney sul palco, lanciando insulti potenti e mostrando odio vero e proprio. Disse di Kurt: “è un fottuto tossico”, e di sua moglie: “una fottuta tossica”, e che se la loro figlia fosse nata deforme, sarebbero dovuti andare entrambi in galera. Cobain rispose in diverse interviste, descrivendo i Guns N’ Roses come “ridicoli”, ridendo di loro, e criticando il loro approccio commerciale e la loro immagine.

Ma Kurt non ingoiò il rospo, e durante il famoso Reading Festival nel 1992, i Nirvana si esibirono dopo i Guns N’ Roses. E durante il loro set, Cobain indossò una maglietta con il logo dei Guns N’ Roses e la strappò con disprezzo di fronte a migliaia di spettatori. Episodio clamoroso che precedette il momento più alto..

Il famoso MTV

Il culmine arriva agli MTV Video Music Awards nel ’92, a Los Angeles, dove nel backstage per poco non arrivano alle mani. Courtney Love vede da lontano Axl Rose e, per provocarlo, gli fa: “Axl! Vuoi fare da padrino a nostra figlia?” lui, infastidito, risponde a Kurt: “Fai stare zitta la tua puttana o ti stendo!” E Kurt, ironicamente dice a sua moglie: “Stai zitta, troia.” Kirk Hammett, dei Metallica, era seduto vicino ai due, e disse raccontando in seguito: “Axl è arrivato come una furia e voleva picchiarlo, è venuto anche da me a dire: che problemi ha il tuo amico? Io non ne sapevo niente, gli ho detto: dovete chiarire fra di voi” . Un episodio clamoroso, l’ultimo di un incredibile rivalità, destinata a rimanere nei racconti di un epoca.

La tensione continuò a crescere fino alla morte di Kurt nel 1994. Dopo la sua scomparsa, Axl Rose si scusò pubblicamente per alcune delle sue dichiarazioni e ammise di avere rispetto per Cobain, riconoscendo in lui un “artista tormentato”, comprendendone la sofferenza emotiva che si portava dietro, dato che anche lui stesso lottava con problemi simili. Il bassista dei Guns N’ Roses, Duff McKagan, ha raccontato di aver avuto una conversazione con Cobain poco prima della sua morte. Durante un volo, i due parlarono di temi come la riabilitazione e le difficoltà personali. McKagan ha espresso rammarico per non aver fatto di più per aiutare Cobain, suggerendo che un semplice gesto di supporto avrebbe potuto fare la differenza.

E così, due visioni opposte dello stesso linguaggio — il rock — si scontrarono come fuoco e ghiaccio. Una faida che, tra amplificatori e microfoni, ci ha ricordato che anche dietro il rumore più assordante, spesso si nascondono fragilità silenziose.