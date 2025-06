DROPKICK MURPHYS – il nuovo album “For The People”

For The People, il nuovo album dei Dropkick Murphys, trasuda coraggio e sicurezza denunciando le ingiustizie che stanno accadendo negli Stati Uniti, e lo fa con la forza e l’energia che richiamano le loro più autentiche radici punk rock. For The People non è solo un titolo: è una presa di posizione sentita, una dichiarazione di quello che è questa band e di quello che è sempre stata.

For The People arriva in digitale il 4 luglio su Dummy Luck Music / Play It Again Sam, mentre CD e LP saranno disponibili con 5 bonus tracks il 10 ottobre. La cover dell’album è stata realizzata dallo Studio Number One del celebre artista sociale e politico Shepard Fairey, mentre la produzione e il mixaggio sono stati curati da Ted Hutt, collaboratore di lunga data dei Dropkick Murphys.

For The People è perfettamente attuale: un’espressione di umanità in un’epoca di incessante disumanizzazione, una promessa di speranza in un’era alimentata dalla paura, una dichiarazione di solidarietà in un’epoca di diatcco, una risposta decisa ai ciarlatani e ai demagoghi che cercano di dividerci per i loro interessi e il loro potere.

Il primo singolo “Who’ll Stand With Us?” è un appello all’unità, un ritorno alla lucidità e uno sguardo su cosa, e chi, ci sta davvero dividendo. Va dritto al punto: quando i miliardari avranno finito di neutralizzare la società, cosa resterà? Il brano dipinge la lotta di classe esattamente per quella che è. Come ogni lavoro dei Dropkick Murphys vuole spronare l’ascoltatore ad agire.

Il potente video di “Who’ll Stand With Us?” è stato diretto da Jon Vulpine e mostra la sconvolgente realtà delle persone che scompaiono negli Stati Uniti. Sarà ripreso anche da MeidasTouch Network, podcast statunitense pro-democrazia (n.1 negli Stati Uniti e in Canada) che è sempre stato al fianco della band nella dura battaglia per l’opposizione alle ingiustizie.

Pre-salva For The People: https://dropkick-murphys.ffm.to/forthepeople

Leggi la bio integrale di For The People: https://bit.ly/4kuYVNg

Tracklist:

Who’ll Stand With Us?

Longshot (feat. The Scratch)

The Big Man

Chesterfields And Aftershave

Bury The Bones (feat. The Mary Wallopers)

Kids Games

Sooner Kill ‘Em First

Fiending For The Lies

Streetlights

School Days Over (feat. Billy Bragg)

The Vultures Circle High (feat. Al Barr)

One Last Goodbye “Tribute To Shane” (feat. The Scratch)