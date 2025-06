MEI – MEETING DELLE ETICHETTE INDIPENDENTI – arriva alla trentesima edizione

Dal 3 al 5 ottobre a Faenza (RA) si terrà la nuova edizione del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, la più importante rassegna della musica indipendente italiana, ideata e coordinata da Giordano Sangiorgi.

Tre giorni di concerti, forum, convegni, fiere e mostre nelle principali piazze, teatri e palazzi e palchi faentini del centro storico di Faenza per festeggiare i 30 anni del MEI.

Il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti è una delle piattaforme di scouting per la nuova musica italiana indipendente ed emergente. Fin dalla prima edizione, la manifestazione è stata la piattaforma di lancio della nuova scena indipendente ed emergente italiana con artisti che sono diventati pilastri della musica in Italia (tra gli altri Diodato, Afterhours, Bluvertigo, Marlene Kuntz, CSI, Pitura Freska, Baustelle, Caparezza, Negramaro, Brunori Sas, Perturbazione, Marta sui Tubi, Offlaga Disco Pax, e tantissimi altri) e ha premiato emergenti oggi considerati punte di diamante della nuova scena artistica del nostro Paese (come Ermal Meta, Fulminacci, Lo Stato Sociale, Ghali, I Cani, Canova, Calcutta, Zibba, Mirkoeilcane, Le Luci della Centrale Elettrica, Motta, Colapesce, Cosmo e tanti altri). Tanti sono stati anche gli artisti che hanno mosso i loro primi passi proprio al MEI, come ad esempio Daniele Silvestri che nel 1997 allestì un suo stand espositivo e più recentemente i Måneskin, che al MEI di Faenza hanno realizzato il loro esordio fuori da Roma. Durante i suoi 30 anni di attività il MEI, con le sue edizioni ufficiali insieme alle tante edizioni speciali (a Bari, Roma e in altre città), ha registrato un totale di 1 milione di presenze, la partecipazione di 10mila artisti e band dal vivo, 5mila realtà musicali coinvolte in expo e convegni e 1000 giornalisti (più di 100 dal resto d’Europa) che hanno parlato del MEI contribuendo a renderla la più importante vetrina della nuova e nuovissima musica italiana. È l’unico festival che ha avuto ben tre esordienti che hanno poi vinto il Festival di Sanremo: Ermal Meta, Diodato e i Måneskin ed l’unico ad avere premiato per bene due volte Lucio Corsi prima del suo boom al Festival di Sanremo.

PREMIO ALLA CARRIERA

Il 3 ottobre, alle ore 21.00, ANTONELLA RUGGIERO si esibirà in concerto al Teatro Masini e riceverà il Premio alla Carriera. Da oggi, martedì 3 giugno, sono aperte le prevendite: https://www.vivaticket.com/it/ticket/antonella-ruggiero-concerto-versatile/264585. In apertura del concerto si esibiranno la cantautrice Roberta Giallo e Isabella Del Fagio.

«Il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti è orgoglioso di premiare Antonella Ruggiero per i suoi straordinari 50 anni di carriera, riconoscendo il valore della sua ineguagliabile arte – afferma Giordano Sangiorgi. Considerata una delle voci più straordinarie d’Europa, Antonella Ruggiero ha saputo attraversare con eleganza e originalità generi e stili musicali differenti. Prima come Matia e poi con i Matia Bazar, di cui è stata fondatrice e voce storica, ha innovato il panorama del nuovo pop italiano, raggiungendo l’apice con il celebre brano “Vacanze Romane”, oggi considerato un evergreen della musica italiana. Ha poi intrapreso una carriera solista autonoma, coraggiosa e indipendente, scegliendo di seguire percorsi artistici alternativi, lontani dal facile successo del mainstream. Ha esplorato la musica sacra, la musica classica, reso omaggio ai grandi cantautori genovesi e internazionali, e intrapreso numerose strade di ricerca sonora e vocale. Un cammino artistico unico e irripetibile, sempre all’insegna della qualità e della libertà creativa. Pur scegliendo traiettorie lontane dal mercato commerciale, non ha mai rinunciato a partecipare con brani di grande valore, spesso in collaborazione con Roberto Colombo, a diverse edizioni del Festival di Sanremo, puntando sempre alla qualità del brano proposto e aspirando al successo di critica. Antonella Ruggiero è un’artista unica, che sfugge a ogni etichetta, se non quella della “grande musica”, italiana e internazionale. Per questo, in occasione dei 30 anni del MEI, le conferiamo con grande onore un Premio alla Carriera, indicandola come esempio alle nuove generazioni: un modello di come si possa coniugare qualità artistica e successo, un equilibrio raro e prezioso nel nostro panorama musicale.»

CONTEST MEI SUPERSTAGE

Come ogni anno, torna MEI SUPERSTAGE, il contest per partecipare alla nuova edizione del Meeting delle Etichette Indipendenti faentino e che ha già ottenuto 600 iscritti. Il concorso è gratuito e aperto a tutti gli artisti e band under 35. Le iscrizioni sono aperte fino al 29 agosto 2025 e non oltre. Il contest, organizzato in collaborazione con Exit Well e Rumore di Fondo, è rivolto a tutti gli artisti e band emergenti provenienti da tutta Italia che vorranno mettersi in gioco per suonare al Mei 2025. Quest’anno sono già state inviate più di 600 candidature.

Il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti lancia “MATCHING ARTISTI”, una nuova sezione sul sito ufficiale dedicata agli artisti emergenti che desiderano costruire un percorso solido nel mondo della musica. Il progetto propone interviste esclusive con grandi nomi della scena musicale italiana e con professionisti del settore, offrendo spunti, consigli pratici e ispirazione a chi si affaccia per la prima volta a questo mondo complesso. Ogni settimana verranno pubblicati contenuti inediti con l’obiettivo di fornire strumenti utili per affrontare il mercato discografico con maggiore consapevolezza. “Matching Artisti” è già partito con un’intervista a Piotta, che ha aperto ufficialmente questa nuova iniziativa. Il pubblico potrà partecipare attivamente inviando domande prima di ogni intervista, contribuendo così al dialogo con l’artista o il professionista ospite. In questo modo, “Matching Artisti” si propone come un vero e proprio ponte tra generazioni musicali, un luogo d’incontro tra chi ha già lasciato un segno e chi aspira a farlo. Con questa iniziativa, il MEI conferma il proprio impegno nel promuovere il talento indipendente e nel creare spazi di confronto autentici, dove la condivisione delle esperienze diventa un valore fondamentale. Per seguire gli appuntamenti, inviare domande e scoprire come trasformare la propria passione in un progetto concreto, è possibile visitare il sito ufficiale del MEI all’indirizzo www.meiweb.it.

MUSEO DIGITALE DELLA MUSICA INDIPENDENTE

La musica indipendente italiana entra in una nuova era con la nascita del MUSEO DIGITALE DELLA MUSICA INDIPENDENTE, il primo progetto del genere in Italia, realizzato da AudioCoop con il sostegno del Ministero della Cultura e dell’Unione Europea attraverso il bando PNRR-TOCC. Coordinato da Giordano Sangiorgi, il museo è stato sviluppato insieme a un team di professionisti, tra cui Giacomo Cascone (Project Manager), Marco Bertini (Finanza Agevolata), Luigi Falcone (3D Artist), Logicamente Srl (Web Development) e l’avvocata Claudia Barcellona. Il museo si presenta come un ambiente virtuale 3D ispirato alla storica Piazza del Popolo di Faenza, sede simbolica del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, da cui si diramano stanze tematiche che raccolgono manifesti, copertine, videoclip e altri materiali storici legati a trenta anni di scena indipendente italiana, dal 1995 al 2024. Pensato per valorizzare e preservare il patrimonio culturale del MEI e dell’intero movimento musicale indipendente, il Museo Digitale offre un’esperienza interattiva e immersiva, rivolta in particolare alle nuove generazioni, grazie all’uso della gamification. Gli utenti possono esplorare contenuti originali ovunque si trovino, vivendo un vero viaggio nella storia della musica alternativa italiana. Inoltre, artisti, etichette discografiche e operatori del settore hanno la possibilità di affittare spazi espositivi per promuovere i propri progetti all’interno del museo, rendendolo uno spazio dinamico e in continuo aggiornamento. Il museo è visitabile online tramite la piattaforma Spatial.io, mentre la collezione di NFT legata alle opere esposte è accessibile su OpenSea. Il progetto rappresenta una tappa fondamentale verso le celebrazioni dei 30 anni del MEI, previste dal 3 al 5 ottobre 2025 a Faenza, e si candida a diventare un punto di riferimento per artisti, appassionati e professionisti.

Anche quest’anno il MEI trasformerà Faenza per tre giorni in una vera e propria città della musica con concerti, presentazioni musicali e letterarie, convegni e mostre, affiancati da una parte espositiva rivolta agli operatori della filiera musicale con l’obiettivo di sostenere la crescita e la diffusione di una cultura musicale indie ed emergente. Verranno selezionate le migliori realtà indie italiane grazie al circuito di AudioCoop, che rappresenta circa 300 piccole etichette discografiche indipendenti italiane e piccoli editori musicali, e saranno presenti i vincitori di oltre 100 festival e contest per emergenti provenienti da tutta la Penisola e dalla Regione Emilia-Romagna e selezionati dal MEI.

Inoltre, sabato 4 ottobre si assegneranno il premio al miglior artista indipendente dell’anno, il premio al miglior artista emergente dell’anno, il premio per il miglior videoclip indipendente dell’anno, il premio musicletter per il miglior sito dell’anno e altri premi che si andranno ad aggiungere. In quella serata si suonerà contemporaneamente in tre palchi del Centro Storico di Faenza (Piazza del Popolo, Piazza della Libertà e Piazza Martiri della Libertà) con una grande esplosione di ogni genere musicale che si concluderà nella Notte Bianca del Mei per i suoi 30 anni con feste e live in tanti club e locali della città. La rassegna si chiude poi il 5 ottobre in Piazza del Popolo con alcuni progetti e ospiti speciali.

Il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti è realizzato grazie al sostegno e al contributo di Comune di Faenza e Regione Emilia – Romagna e Bcc di Faenza.