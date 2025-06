PRIDE VILLAGE – dal 6 giugno alla Fiera di Padova

Torna alla Fiera di Padova, da venerdì 6 giugno a sabato 6 settembre il Pride Village, il più grande festival inclusivo del Nord Italia. La XVIII edizione offrirà, dal mercoledì al sabato, un ricco calendario per vivere l’estate tra musica, teatro, cultura e sport, con oltre trenta serate tra spettacoli, incontri e party esclusivi animati dai migliori Dj della scena nazionale e internazionale.

Di anno in anno, il Village si è consolidato come uno spazio privilegiato affermandosi come il festival più accogliente d’Italia e come punto di riferimento a livello nazionale. Questa crescita è frutto di un’attenzione costante ai valori di inclusione, come spiega Mario Chiavalin, Direttore di Produzione del Pride Village:

«Per noi l’inclusione non si limita alla semplice assenza di discriminazioni: è un impegno concreto a fare del Pride Village un luogo accogliente in ogni sua dimensione. Un luogo dove si incontrano e si intrecciano musica, dibattiti, divertimento, sport e momenti di riflessione, pensato per abbracciare tutte le sfumature e le diversità della comunità. Vogliamo che chiunque varchi i cancelli del Village possa sentirsi davvero a casa, accolto e libero di esprimersi nella propria interezza, senza compromessi né filtri. Questo è il nostro modo di costruire una comunità viva e aperta, dove ogni persona è protagonista e nessuno è lasciato indietro.»

A rafforzare questa visione, Diego Longobardi, Direttore Artistico del Pride Village, sottolinea come:

«Il Pride Village non è solo un festival: è uno spazio vivo e pulsante in cui ogni linguaggio – che sia artistico, sportivo, culturale o performativo – diventa occasione di incontro, affermazione e libertà. La nostra missione, come direzione artistica, è costruire un programma che non intrattenga soltanto, ma che apra dialoghi, crei connessioni e dia voce alle molteplici identità che compongono la nostra comunità. Perché l’orgoglio non è un giorno né una stagione: è una cultura che merita scena, suono e visibilità, ogni giorno.»

La diciottesima edizione del Village si apre venerdì 6 e sabato 7 giugno con un weekend di festeggiamenti per la compiuta maggiore età, con una madrina d’eccezione: Francesca Pascale, nda sempre impegnata nella promozione dei diritti civili e la difesa della comunità LGBTQIA+.

La serata inaugurale proporrà il live di Settembre, giovane cantautore napoletano vincitore di Sanremo Giovani 2025, noto per la sua capacità di fondere sonorità pop ed elettroniche con influenze partenopee, raccontando con delicatezza la vulnerabilità della sua generazione. Al termine si balla con il set di Albert Marzinotto, dj e producer noto per la sua raffinatezza musicale e la sua capacità di creare connessioni profonde con il pubblico.

La musica sarà nuovamente protagonista il giorno successivo, sabato 7 giugno, con le esibizioni di Marco Carta, artista di lunga carriera e vincitore di numerosi premi, noto per la sua voce emozionante e il suo stile pop raffinato che ha conquistato il pubblico italiano nel corso degli anni; Thomas, giovane talento emergente capace di unire canto e danza; Niveo, cantautore introspettivo dalla sensibilità rara; e Viola Valentino, artista che con brani come Comprami e Romantici ha segnato un’epoca e fatto innamorare intere generazioni. Inoltre, arriverà per la prima volta al Pride Village il famoso festival spagnolo Matinée Pervert.

Nel corso dell’estate sui palchi si alterneranno ospiti di grande spessore artistico e varietà musicale, tra cui Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e BigMama, rapper e attivista queer dal forte impatto. Sul palco si esibiranno anche icone come Cristina D’Avena, amatissima per le sue sigle per bambini, e Jo Squillo, figura storica della musica pop italiana. A loro si affiancheranno personalità provenienti dal mondo dello spettacolo quali Paola Barale, Daniele Gattano, Vincenzo De Lucia, Daniel Greco, Karma B e Lucia Ocone. Il risultato è un programma ricco e variegato, capace di soddisfare gusti diversi e valorizzare l’inclusività che caratterizza il festival, offrendo un’esperienza completa per un pubblico ampio e trasversale.

[Musica e live show]Il Pride Village si conferma un palcoscenico d’eccezione per artisti di calibro nazionale e internazionale, offrendo un cartellone ricco e variegato di concerti, spettacoli teatrali e performance live che spaziano dal pop ai tributi al musical. Dopo le intense serate del weekend di inaugurazione, il 13 giugno il festival ospiterà The Abbashow, tribute band travolgente dedicata agli ABBA, che conquisterà il pubblico con costumi originali, coreografie e un repertorio fedele ai leggendari successi del gruppo svedese. Il giorno seguente, la giovane e intensa Maria Tomba (14 giugno), finalista di X Factor 2023, porterà al Pride Village il suo pop autentico e coinvolgente.

Il tributo a Raffaella Carrà sarà al centro dello spettacolo “Forte Forte Forte: A Night Celebrating Raffaella” di Angelo Perrone insieme a Cristiano Malgioglio (20 giugno), autore di alcuni dei brani più iconici della musica italiana, che celebra con energia e ironia una vera icona della cultura popolare italiana. La magia delle sigle dei cartoni animati sarà affidata all’intramontabile Cristina D’Avena (21 giugno), capace di coinvolgere tutte le generazioni con la sua voce indimenticabile.

Il 18 luglio si esibirà la travolgente cover band Queenmania, che porterà in scena un tributo spettacolare ai Queen, con costumi, luci e una voce potente che farà rivivere l’energia di Freddie Mercury, regalando al pubblico un’esperienza indimenticabile. La comicità musicale di Karma B (22 agosto) si distinguerà per la sua capacità di affrontare temi attuali con ironia e profondità. Lo spettacolo di trasformismo e comicità di Daniel Greco (12 luglio) unirà musica, imitazioni e teatro, mentre il carisma di Vincenzo De Lucia (25 luglio) anima “Notte da Diva”, uno show ricco di ironia e omaggi alle dive queer.

Il raffinato cantautore Michele Bravi (26 luglio) si esprime con intensità e delicatezza, mentre la rapper e attivista queer BigMama (11 luglio) si fa portavoce di temi di autodeterminazione e orgoglio con la sua musica potente. Jo Squillo (15 agosto), icona della musica pop italiana, regalerà al Pride Village una serata di energia e successi da ballare.

Il cast dei talenti di Amici di Maria De Filippi – Daniele, Senza Cri, Tancredi e Crytical (19 luglio) – porta freschezza e vitalità con un pop contemporaneo coinvolgente. La versatile attrice e comica Lucia Ocone (29 agosto) regalerà uno spettacolo divertente e coinvolgente, mentre l’attore e performer Paolo Camilli (2 agosto) proporrà una miscela di comicità e musica con il suo show.

La stagione si chiuderà con il Pride Village Music Fest (3-6 settembre), un evento di quattro giorni che celebra la musica e la comunità LGBTQIA+ con concerti, DJ set e spettacoli dal vivo di alto livello.

[Che Fico! Il Comedy Show firmato Pippo Franco] Quest’anno debutta al Festival il Che Fico! Comedy Show, progetto ideato e condotto da Pippo Franco, che porterà sul palco del festival i migliori comici italiani in uno spettacolo fresco e originale, unendo stand-up e cabaret con ironia, satira e riflessioni su attualità, identità e società, garantendo alta qualità e spazio a talenti emergenti.

Tra gli ospiti che animano questa rassegna emergono comici di grande rilievo e varietà artistica, come Giulia Pacchioli, celebre per la sua comicità femminile acuta e brillante, Giacomo Cona, noto per i suoi sketch social ironici, e Roberto de Marchi, maestro della comicità surreale e demenziale. Kike Jiménez si distingue per il suo racconto incisivo della vita quotidiana, mentre Laura Biliato rappresenta una giovane e promettente voce del cabaret milanese. Monologhi sofisticati e coinvolgenti sono firmati da Manuele Laghi, mentre Alessandro Naclerio spicca per la sua versatilità e carisma. Luca Anselmi, docente dell’Accademia del Comico, si afferma con spettacoli di alta qualità. La comicità tagliente e dissacrante di Riky Bokor si unisce ai personaggi esagerati e irresistibili di Max Pieriboni. Completano il cast Giancarlo Barbara, showman versatile, e Serena Moscatelli, giovane talento milanese, insieme ad Alberto Grezzani, noto per il suo stile irriverente, e Luca Klobas, attore e comico riconosciuto per le sue interpretazioni satiriche.

Il Che Fico! Comedy Show si propone dunque come uno degli appuntamenti più freschi e seguiti della stagione, un luogo dove il sorriso diventa uno strumento potente di inclusione e dialogo.

[Talk, presentazioni e altri eventi speciali]Il Pride Village 2025 non è solo musica e spettacolo, ma anche un importante spazio di riflessione e confronto culturale. La programmazione prevede incontri, talk e presentazioni che affrontano temi di attualità e rilevanza sociale, contribuendo a costruire un dialogo aperto e inclusivo.

Tra gli appuntamenti in calendario, la presentazione del libro Sacro Queercon Nichi Vendola (10 luglio) offre un momento di approfondimento sulla relazione tra spiritualità, fede e identità LGBTQIA+. Un’occasione per esplorare la dimensione sacra dell’orgoglio e la ricerca di senso all’interno di una comunità variegata.

Un confronto appassionato e lucido sui temi della giustizia, della democrazia e dei diritti sarà al centro dell’incontro La Storia della Giustizia in Italia (16 luglio), che vedrà la partecipazione di Felice Casson e Gherardo Colombo, magistrati noti per il loro impegno nella legalità e nella memoria civile.

L’ironia e la satira trovano spazio anche nel talk show “Aperti per Ferie” con Fabio Canino (4 luglio), che coinvolgerà personaggi come Paola Barale, Daniele Gattano, Giuseppe Sorgi, Velma K e Sabrina Bambi, offrendo un mix di cultura pop, politica e spettacolo.

[Clubbing] Il ritmo delle notti del Pride Village 2025 è animato da una selezione di DJ internazionali e nazionali di altissimo livello, che si alternano nel corso della stagione offrendo set capaci di coinvolgere e far ballare il pubblico fino all’alba.

Tra i DJ internazionali si distinguono Allison Nunes (9 agosto), artista brasiliana versatile capace di incendiare la pista con house e dance internazionale, e Josh Harrison (21 giugno), fondatore del celebre party queer londinese OUTHAUS, noto per le sue selezioni che spaziano tra disco, house e pop. Dal Brasile arriva anche Mario Backman (11 luglio), con un sound house ricco di influenze latine e tribal, mentre Paullo Góes (27 giugno) è conosciuto per i suoi set energici che fondono tribal house e sonorità latine. Completa il gruppo il duo milanese Merk & Kremont (5 luglio), un’esplosione di energia e creatività che ha conquistato le scene internazionali con hit travolgenti e collaborazioni con i più grandi nomi della musica elettronica.

Il DJ italiano Samuele Sartini (18 luglio) proporrà set house raffinati e una dance dal respiro globale.

Tra i DJ nazionali si segnalano inoltre Babel DJ, protagonista delle notti Histerikə di Reggio Emilia, Enrico Meloni, Mattia Martini, Ovren DJ, Roberta Orzalesi. Valerio Lazzari, resident di Muccassina, noto per la sua versatilità, e 0z, che completano un cartellone ricco e variegato.

I DJ guest affiancheranno la squadra dei Resident, che con la loro energi a e selezione musicale hanno contribuito a rendere unici i dance floor del Pride Village: Caio Pelati, Daniele Cossu, Federico Tessari, Gianluca Pacini, LBK, Mattia Mattew, Mr. Mara, Tomas De Marchi e Valerio Di Rocco.

Le serate speciali e le feste in collaborazione con importanti realtà del panorama queer e clubbing europeo rappresentano un elemento distintivo del Pride Village. Tra queste, il collettivo Matinée Pervert di Barcellona (7 giugno), il celebre collettivo Muccassassina con i suoi format Kinky (25 luglio) e Rock Me Pride (27 giugno), e il prestigioso festival XLSIOR Mykonos (19 luglio), che porta a Padova l’energia e lo stile della club culture mediterranea.

Non mancheranno inoltre feste esclusive e tematiche, a partire da Les Folies du Pigalle il 14 giugno, seguite dalla serata elettronica Atropos Techno Party il 26 giugno e dal Bear Doc Party il 12 luglio, con la tradizionale Bear Night. A fine luglio si svolgeranno Black Code il 26 luglio, mentre il 2 agosto si accenderà l’energia di We Party Madrid. Senza dimenticare il Club Party 2000, che si tiene ogni mercoledì sera, dedicato agli anni Duemila, e la nostalgica Disco 80/90, appuntamento fisso del venerdì sera che celebra i grandi successi degli anni Ottanta e Novanta.

Tra gli appuntamenti più attesi dell’estate spicca la tre giorni di Ferragosto con il Ferragostissimo Music Fest (14-16 agosto), che include il celebre Holi Fest e l’ormai mitico Schiuma Party, eventi che trasformano il Pride Village in un’esplosione di divertimento, musica, colori e bolle.

Fondamentale è inoltre la collaborazione con Radio Company storica emittente veneta e Media Partner del Festival che accompagnerà il Pride Village con DJ set, animazione e selezioni musicali durante tutta la stagione.

[Animazione, Drag & Dinner Show]Ampio spazio nel 2025 anche al colorato e talentuoso mondo drag con esibizioni, dinner show e concorsi ufficiali.

Il Dinner Show in Drag sarà un appuntamento fisso di tutte le sere nel prime time, trasformando ogni cena o aperitivo in un’esperienza di pura teatralità, ironia e spettacolo. Tra i momenti più intriganti, la serata speciale con le regine Farida Kant, drag queen italiana carismatica e provocatoria, celebre per performance spettacolari e coinvolgenti, e Aura Eternal Visage, performer raffinata e visibile da Drag Race Italia, nota per teatralità ed energia sul palco (28 giugno).

Il 10 luglio il palco si accende con Mydance Force, il contest che mette a confronto le migliori crew di danza italiane in una sfida all’ultimo passo: un concentrato di energia, tecnica e creatività per una serata che celebra il talento e la forza espressiva della street dance.

Il concorso Regina dei Mari – Drag Queen of the Seas 2025 (26 giugno) vedrà sfidarsi drag queen provenienti da tutta Italia con look, lipsync e performance mozzafiato per conquistare la corona di “Regina dei Mari”. La selezione per il Triveneto del prestigioso concorso nazionale Miss Drag Queen Italia (5 luglio) porterà sul palco le più audaci e creative drag queen della regione, pronte a contendersi un posto alla finale nazionale, la quale si svolgerà sempre all’interno del Pride Village e rappresenta il momento culminante della competizione.

Un altro appuntamento di grande richiamo è Il Gay più Bello d'Italia (9 agosto), il celebre concorso che celebra bellezza, talento e orgoglio, offrendo momenti di spettacolo e sfilate memorabili.

Per chi desideri mettersi alla prova, durante tutta l’estate sarà possibile partecipare a Village People, il contest organizzato e diretto da Daniel Grey, aperto a cantanti, performer, ballerini, comici e a ogni forma di espressione artistica. L’iscrizione è gratuita e le candidature devono essere inviate via email a talentvillagepeople@gmail.com.

A completare la squadra artistica, un parterre di talenti dalla forte personalità e dal carisma travolgente:da Miss Linda a Giusva, da Kristine VonTrois, Lorenzo Pezzotti e Giuseppe Bruno a performer affermate e volti amatissimi della scena drag come Adriana Picasso, Amy Krania Crystal, Eva Solis, La Ciana, La Divissima, La Wanda Gastrica, Melissa Bianchini, Miss Kina Gaultier, Miss Pingy, Mistyka, Nanà Saturno, Odette Face, Shantey Miller, Shiny Light, Sorella Jean Claude, Stella P. Rogers, Yvonne O’Neill, La Calogera, La Feb MUA, Simona Sventura, Paul Lesta e Regina Miami.

[Accoglienza, Ristorazione, Area Sport e Area Disco]L’edizione 2025 offre un’esperienza a tutto tondo, anche grazie a una vasta offerta di servizi pensati per il comfort e il benessere del pubblico.

Nel cuore pulsante del Pride Village, il Village Garden accoglie il pubblico con un’atmosfera rilassata e conviviale. Un’ampia area verde attrezzata con zone living, ideale per incontrarsi, conversare o semplicemente godersi un momento di relax. A rendere l’esperienza ancora più completa, sette punti bar dove fermarsi per un aperitivo o un after dinner, un’enoteca, una gineria e una caffetteria.

Per la cena, il pubblico potrà scegliere tra quattro ristoranti tematici: Automato Pizza, Heddy Food – specializzato in primi piatti – e altre proposte pensate per soddisfare ogni palato. Alcuni tra i più noti locali del centro cittadino hanno inoltre portato al Festival il loro giardino estivo, contribuendo a rendere il Village un punto d’incontro unico nel suo genere: B Gall Drink & Restaurant, Ginkgo Sushi e Bar Rosti.

Il Village dispone inoltre di una nuovissima Area Sport, con campi da beach volley e basket, dove il pubblico può partecipare o assistere a esibizioni professionali. Nelle prime serate, match di alto livello animeranno il campo, mentre attraverso l’app “Beach Volley Padova” sarà possibile prenotare i campi, iscriversi a tornei o seguire corsi dedicati a tutti i livelli.

Alla musica agli spettacoli e alla dance saranno dedicati due palchi: il palco Pop all’esterno, ma coperto per garantire la protezione in caso di pioggia, e il palco House, climatizzato, per assicurare la migliore esperienza in ogni condizione atmosferica. Ogni palco avrà la sua esclusiva Area Privè dove sarà possibile prenotare un tavolo con un bar premium dedicato, sempre fronte palco.

Questa combinazione di ospitalità, sport, socialità e divertimento rende il Pride Village un luogo unico, dove divertirsi, rilassarsi e sentirsi parte di una comunità inclusiva e vivace.

[Dove siamo]

Il Pride Village si trova all’interno del Polo Fieristico di Padova con accesso da via Rismondo, Ingresso M – Padiglione 8.

Le aree parcheggio sono accessibili da via Rismondo (Porta L- Ingresso M). Inoltre, sono presenti diverse aree in via Goldoni, via Berlinguer e via Piccinato (strisce blu gratuite dalle 20.00 alle 8:00).

[Orari e costi]

Mercoledì: Ingresso gratuito dalle 19:00 alle 2:00

Giovedì: Ingresso gratuito dalle 19:00 alle 2:00

Venerdì: ingresso gratuito tra le 19:00 e le 21.00, 9 € tra le 21:00 e le 4:00

Sabato: ingresso gratuito tra le 19:00 e le 21:00, 9 € tra le 21:00 e le 23:30, 18€ con 1 consumazioneinclusa tra le 23:30 e le 4:00



Eccezioni

Venerdì 6 giugno:15€ dalle 19:00 alle 4:00

Grazie al supporto di Ticketmaster in occasione degli eventi sarà possibile acquistare il biglietto in prevendita, saltando la coda alle casse.

[Patrocini e partner]

La XVIII Edizione del Pride Village è organizzata con il patrocinio del Comune di Padova. Partner del Village sono: Martini, Heineken, Redbull, KIWI Vapor, Doreca. Allestimenti: Cobra Service e Italia Service. Media partner: Radio Company, Rivista Vero, Village News.

[Informazioni]

Per informazioni e programma completo

www.pridevillage.it