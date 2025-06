Bruce Springsteen a Marsiglia, tra politica e voglia di stare insieme

Rewind.

Maggio 2024.

Sorriso stampato sul volto, maglietta con la cover di Born in the Usa, zaino in spalla e i miei Blood Brothers al mio fianco. Mi accingo a prendere la metropolitana che ci porterà all’Orange Vélodrome di Marsiglia, quando arriva una telefonata. “Hey ragazzi, tornate indietro perché Bruce ha annullato il concerto”.

Dieci secondi di silenzio.

“Cosa? Ma è uno scherzo ??”

“Ma come è annullato il concerto ?

Quando, 25 anni prima, hai deciso – tra le tante band e cantanti che ami – di essere accecato da quella luce proveniente dal New Jersey che ti avrebbe illuminato il cammino, con la promessa di esserci sempre l’uno per l’altro qualsiasi cosa accada, non puoi credere che proprio nel momento in cui hai disperatamente bisogno di un suo concerto (perché i concerti di Bruce Springsteen danno sempre le risposte alle domande che ti stai ponendo!) , il tuo supereroe ti volti le spalle a causa di una semplice raucedine. Hai mai sentito Superman, Batman o Spider Man non partire in missione per la raucedine? Impossibile!

La consapevolezza di aver capito che anche lui è un essere umano come tutti noi, la scelta – negli ultimi 2 tour – di non cambiare la setlist tra una data e l’altra (marchio di fabbrica unico nel panorama mondiale) allo scopo di riconoscere alla band più coordinazione e maggior compattezza, oltre al silenzio assordante in merito alla problematica del costo dei biglietti (soprattutto negli States), devo ammettere che hanno creato alcune crepe in quella che finora era stata una relazione di puro amore incondizionato.

Se quindi, come scrisse Massimo Cotto “Si va a vedere Bruce Springsteen non per vedere come sta lui, ma per vedere come stai tu”, a questo giro avevo la necessità di vedere a che punto fosse la nostra storia d’amore.

Maggio 2025

L’entrata all’Orange Vélodrome – struttura rimodernata più volte, l’ultima nel 2014 – mi pone di fronte a quello che può considerarsi uno degli stadi più belli d’Europa, che verrà riempito fino all’ultimo dei 70.000 posti dal popolo musicalmente più fedele di sempre. Il pubblico Marsigliese si rivelerà nell’arco delle quasi 3 ore di concerto quasi al pari, per calore e partecipazione, di quello italiano, spagnolo e irlandese.



Alle 19.35, i componenti della E Street Band salgono come di consueto uno per uno prima dell’ingresso del Boss tra l’ovazione generale. “C’est formidable d’etre de retourne en France. Bienvenue à la tournée The Land of Hope and Dreams Tour ” – le prime parole pronunciate rigorosamente in francese, per poi passare a quello che sarà il messaggio e la linea guida della serata (e che ha provocato nei giorni scorsi le polemiche con tanto di minaccia via twitter del

giocatore di golf Donald Trump, formalmente attuale presidente degli Stati Uniti).

Bruce a questo punto invita tutti coloro che credono nella democrazia e nel potere magico della musica, a ribellarsi con chi è posizionato sul palco e ad unirsi contro l’autoritarismo di una nuova classe dirigente corrotta, traditrice e pericolosa in nome della libertà. La scelta quindi di dare il via alla serata con The Land of Hope and Dreams , non può che essere la naturale conseguenza.

Bastano le prime strofe e quella grinta sul volto – che lo accompagnano da sempre ogni volta che canta un brano di speranza o di protesta – a far riaprire in un istante il mio cuore e ad

allontanare improvvisamente qualsiasi ombra. “This train, bells of freedom ringin’” è il verso finale della song che da il titolo al tour e che chiuderà perfettamente il cerchio della serata con quella che invece sarà la scelta finale, ovvero quella Chimes of Freedom , che Dylan scrisse nel 1964 e che Bruce Springsteen scelse di proporre nel 1988 per la tournée di Amnesty International – Rights now! In una versione più rock rispetto all’originale rendendola una tra le tante preziose rarità apprezzate dai fan.



E in mezzo a tutto questo, a cosa abbiamo assistito?

Smarchiamo subito un aspetto. Dal punto di vista tecnico/performativo è stata una serata con molte lacune. In primis la voce di Bruce Springsteen in più occasioni è parsa in difficoltà a raggiungere i toni consoni alla sua vocalità, con qualche stonatura e problemi di timing (pur toccando picchi straordinari come in “Darkness on the Edge of Town”). L’amalgama della band – composta in gran parte da membri storici non più giovanissimi – non perfettamente a fuoco, nonostante una sezione ritmica basso/batteria Tallent/Weinberg eccellentemente precisa ed una sezione cori/fiati perfetta grazie anche all’introduzione di qualche nuovo brillante componente. Infine, un sound apparso impastato e a tratti penalizzato da un riverbero eccessivo in particolare nei brani con un andamento medio, probabilmente dovuto a un impianto non tarato perfettamente per la struttura dello stadio.

Ma non sono questi però i parametri per giudicare questo concerto.

Si è trattato, per metà, di un concerto volutamente – e giustamente politico. Bruce Springsteen, per la sua storia umana e artistica, ha il diritto di rivendicare la preziosità del sogno americano che lui stesso ha contribuito a creare e raccontare in oltre 50 anni di carriera. Oltre al messaggio iniziale saranno altri i discorsi di Bruce riguardanti la situazione politica americana, scegliendo chirurgicamente quali brani far seguire come per esempio Rainmaker , My City of Ruins o House of a Thousand Guitars.



Mentre per l’altra metà, si è assistito alla celebrazione del valore della comunità, alla voglia di stare insieme alla sua gente e di dare tutto ancora una volta, senza risparmiarsi. I bis a luci rigorosamente accese – da Born in The Usa e Twist and Shout (scelta quest’ultima

fatta quasi per scusarsi del forfait del 2024) – ne sono la testimonianza.

A coronare la serata potremmo aggiungere i due assoli divini di Nils durante Youngstown e Because the Night, la chitarra con la bandiera dell’Ucraina sfoggiata da Steve durante No Surrender , il sorriso e il tiro del giovane Anthony Almomte alle percussioni (già in formazione dal 2024), il gospel (rivisitato e omaggiato) e decine di aneddoti di quell’interazione magica da sempre tra la band e il pubblico che riempie in particolare le prime fila del Pit.

Ma quello che più conta è il sorriso di un uomo, ben cosciente che questo potrà essere l’ultimo – o uno degli ultimi – giri di giostra, che dobbiamo solamente ringraziare per aver reso il mondo – non solo quello musicale – un posto migliore!



Setlist

Land Of Hope And Dreams

No Surrender

Death To My Hometown

Lonesome Day

My Love Will Not Let You Down

Rainmaker

Darkness On The Edge Of Town

The Promised Land

Hungry Heart

The River

Youngstown

Murder Incorporated

Long Walk Home

House Of A Thousand Guitars

My City Of Ruins

Because The Night

Wrecking Ball

The Rising

Badlands

Thunder Road

Born In The USA

Born To Run

Bobby Jean

Dancing In The Dark

Tenth Avenue Freeze Out

Twist And Shout

Chimes Of Freedom

Testo e foto di Stefano Quattri

Foto di copertina di Mairo Cinquetti