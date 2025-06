DRAKE – aggiunta una terza data a Milano

A grande richiesta Drake aggiunge un nuovo appuntamento all’Unipol Forum di Milano lunedì 1 settembre 2025. Il terzo, dopo le già annunciate date di venerdì 29 agosto e sabato 30 agosto 2025 all’Unipol Forum di Milano.

Special guest PARTYNEXTDOOR.



Drake, artista globale vincitore di cinque Grammy e multi-platino, ha annunciato il suo attesissimo ritorno in Europa e nel Regno Unito con il tour Some Special Shows 4 UK che prenderà il via il prossimo luglio. Prodotto da Live Nation, il tour nelle arene inizierà domenica 20 luglio a Birmingham, nel Regno Unito, presso la Utilita Arena, dopo tre serate da headliner al Wireless Festival al Finsbury Park di Londra (11-13 luglio). All’inizio di quest’anno, il Wireless ha annunciato Drake come headliner 2025 per tutte e tre le serate, ognuna con una scaletta unica e ospiti speciali. Il festival ha registrato il tutto esaurito in pochi minuti, segnando il più rapido sold-out nei suoi 20 anni di storia.

Il tour Some Special Shows 4 EU continuerà con tappe a Monaco, Parigi, Berlino, Copenhagen, Manchester, Amsterdam e altre ancora prima di concludersi martedì 23 settembre ad Amburgo, in Germania, alla Barclays Arena.

Il tour segna il primo ritorno di Drake in Europa e nel Regno Unito in sei anni, dopo il suo Assassination Vacation Tour del 2019. La tappa europea e britannica arriva dopo il tutto esaurito registrato a febbraio in Australia con l’Anita Max Win Tour. Nel corso del 2023 e del 2024, Drake ha completato il suo monumentale It’s All A Blur Tour, che ha registrato il tutto esaurito in tutto il Nord America, con ospiti speciali 21 Savage e J. Cole.

DRAKE

Drake è un artista multi-platino vincitore di cinque Grammy Award e un performer poliedrico. Canadese di nascita, l’artista hip hop è emerso per la prima volta nell’industria musicale nel 2009, quando ha debuttato con il suo EP So Far Gone, nominato da MTV il mixtape più caldo dell’anno e che ha venduto oltre 650.000 copie. Nel 2018 Drake ha pubblicato il doppio LP di platino Scorpion, che comprende ben 25 brani. Dopo l’uscita dell’album, Drake è stato protagonista del tour statunitense Aubrey & the Three Migos, che ha visto la partecipazione di ospiti a sorpresa come Meek Mill, French Montana e Travis Scott. Negli ultimi cinque anni, Drake si è concentrato sullo sviluppo e sulla creazione della sua musica, dando vita ad alcuni dei suoi lavori più apprezzati. Nell’agosto del 2019 Drake ha pubblicato Care Package, il suo primo album di compilation composto da brani dal 2010 al 2016 che inizialmente non erano disponibili per lo streaming commerciale. Nel settembre del 2021 Drake pubblica il suo album più atteso, Certified Lover Boy. CLB è stato il suo sesto album in studio e ha battuto il record di streaming di Apple Music in un solo giorno in poco meno di 12 ore. Nell’estate del 2022, Drake sorprende i fan con il suo settimo album in studio, Honestly Nevermind, che include una notevole partecipazione di 21 Savage. L’album in studio collaborativo di Drake e 21 Savage, intitolato Her Loss, ha fatto rapidamente seguito al suo debutto nel novembre del 2022. L’album ha raggiunto la prima posizione della classifica Billboard 200 e tutte le 16 canzoni hanno debuttato nella classifica Hot 100 di Billboard. Nell’ottobre 2023 Drake ha pubblicato il suo ottavo album in studio, For All The Dogs, tramite OVO Sound e Republic Records. L’album ha debuttato alla prima posizione della Billboard 200 statunitense, segnando il tredicesimo album di Drake alla prima posizione nel paese. Tutti i 23 brani dell’album sono entrati nella Billboard Hot 100, con sette canzoni che hanno raggiunto la top ten. Più recentemente, il 14 febbraio 2025, Drake e l’artista canadese PartyNextDoor hanno pubblicato il loro album collaborativo, $ome $exy $ongs 4 U, dimostrando ulteriormente la versatilità di Drake e la sua lunga influenza nell’industria musicale.

I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire da ora. Scopri di più su www.priceless.com/music.

I biglietti saranno disponibili in pre-sale per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 12:00 di giovedì 5 giugno. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it.

La vendita generale dei biglietti sarà aperta dalle ore 12:00 di venerdì 6 giugno su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.