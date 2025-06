VOLBEAT – pubblicano il video di “Demonic Depression”

Oggi i VOLBEAT — Michael Poulsen (voce, chitarra), Jon Larsen (batteria) e Kaspar Boye Larsen (basso) — sono entusiasti di pubblicare il loro nono album God Of Angels Trust sulla loro storica etichetta Vertigo/Universal. Acquistalo qui.

L’uscita del disco coincide con l’inizio del tour “Greatest Of All Tours Worldwide”.

Oggi la band ha svelato il video di “Demonic Depression.”



“‘Demonic Depression’ parla di uno dei miei migliori amici e dello stato mentale in cui si è trovato per un paio d’anni”, racconta Poulsen. “L’ho fatta ascoltare a diversi amici e tutti mi hanno chiesto: ‘L’hai scritta per me?’. Il che è un po’ inquietante e dimostra quante persone affrontino problemi mentali in determinati momenti della loro vita e quante lottino costantemente”.



Continua: “Parla di problemi mentali molto gravi, quindi credo che il messaggio sia piuttosto universale. La depressione è totalizzante e colpisce tantissime persone, e il modo migliore per aiutare chi ne soffre è parlare con loro e ascoltarli. Anch’io ho avuto i miei problemi mentali nel corso della vita, quindi credo di essere parte integrante del testo”.



Con God Of Angels Trust, la band danese — che ha visto undici canzoni (tra cui il primo singolo del nuovo album “By a Monster’s Hand”) entrare al primo posto della classifica Billboard Mainstream Rock, la più alta di sempre per una band proveniente dal di fuori del Nord America – si è gettata allo sbaraglio, ignorando le zone di comfort e prestando poca attenzione al songwriting tradizionale per ricercare qualcosa di più immediato e sorprendente. Il risultato finale entusiasmerà le fedeli legioni di fan dei Volbeat.



L’entusiasmo di Poulsen nel contrastare le convenzioni è palpabile in God Of Angels Trust, un album incisivo ed innegabilmente Volbeat, ma che marcia verso una nuova energia metallica e melodica.



Per quanto sia impressionante che i Volbeat abbiano scritto e registrato un intero album in circa cinque settimane, ciò che è ancora più incredibile è che God Of Angels Trust ha un suono altrettanto ricco, eclettico e appagante di album che hanno richiesto dieci volte più tempo per essere creati. Alla fine, realizzare un album così solido in così poco tempo è stata una sfida tremenda che ha richiesto una calma zen, una gioia per l’esplorazione, la massima creatività e una concentrazione affilata come un rasoio.

Il D2C store ufficiale della band è qui.

I Volbeat tornano dal vivo con il “Greatest Of All Tours Worldwide”, che inizierà domani, 7 giugno,a Vancouver, BC con una tournée canadese da co-headliner con i Three Days Grace e gli ospiti speciali Wage War, cui seguiranno tour da headliner negli Stati Uniti con gli ospiti speciali Halestorm e The Ghost Inside, e in Europa e Regno Unito con gli ospiti speciali Bush e Witch Fever. Biglietti e pacchetti VIP sono in vendita su volbeat.dk.

GOD OF ANGELS TRUST TRACKLIST:

“Devils Are Awake”

“By a Monster’s Hand“

“Acid Rain”

“Demonic Depression”

“In the Barn of the Goat Giving Birth to Satan’s Spawn in a Dying World of Doom“

“Time Will Heal“

“Better Be Fueled than Tamed”

“At the End of the Sirens”

“Lonely Fields”

“Enlighten the Disorder (By a Monster’s Hand Part 2)”