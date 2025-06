MANTOVA SUMMER FESTIVAL – il programma completo

Le stelle brillano ancora di più sotto il cielo di Mantova. Torna anche nel 2025 MANTOVA SUMMER FESTIVAL, la grande kermesse di musica e spettacoli dal vivo, organizzata da Mister Wolf in collaborazione con il Comune di Mantova.

Tra gli appuntamenti estivi più attesi, Mantova Summer Festival, che tradizionalmente si snoda tra Piazza Sordello, nel cuore della Città e l’Esedra di Palazzo Te, nell’incanto del giardino di uno dei Palazzi più affascinanti e ricchi di storia del nostro patrimonio, si è affermata negli anni anche per quella sua capacità di coniugare una programmazione di eccellenze con contesti esclusivi, dove l’arte, la cultura e la storia di Mantova si intrecciano con la musica e gli spettacoli di prestigio.

La partenza è programmata per il 2 luglio, quando il grande palco di piazza Sordello tornerà a illuminarsi per accogliere uno dei più grandi chitarristi di tutti i tempi: SANTANA. Vincitore del GRAMMY e membro della Rock and Roll Hall of Fame, Carlos Santana, sarà a Mantova con Oneness Tour. Eseguirà canzoni ad alta energia e piene di passione tratte dai suoi cinquant’anni di carriera. Con un livello di passione e anima pari alla leggendaria carica sonora della sua chitarra, il suono di Carlos Santana è una delle firme musicali più conosciute al mondo.

Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del concerto di Santana in piazza Sordello.



L’8 luglio, un altro appuntamento con la grande musica internazionale, sul palco di piazza Sordello uno degli artisti più influenti della storia della musica: NILE RODGERS & CHIC. Con una carriera senza precedenti, Nile Rodgers è un’icona che ha segnato intere generazioni con successi indimenticabili e una produzione musicale capace di attraversare epoche e stili. Con Nile Rodgers & CHIC si celebra la musica in tutte le sue sfumature, dal funk alla disco, fino ai ritmi che hanno ispirato il mondo dell’hip-hop e del pop contemporaneo. La sua energia e il suo talento hanno ispirato artisti e pubblico di ogni generazione, e con CHIC, Nile Rodgers ha creato un linguaggio musicale che ancora oggi risuona nelle hit più ascoltate al mondo.

Ogni performance di Nile Rodgers & CHIC è un evento travolgente, una festa collettiva che unisce il pubblico in un indimenticabile viaggio musicale.

Radio Monte Carlo è radio ufficiale.

L’11 luglio, per la prima volta in Piazza Sordello, VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI 90, il live show dedicato agli anni Novanta più amato di sempre. Uno spettacolo ricco di musica, animazione, ballerine e tante sorprese. Un tuffo nel passato, nella musica e nelle atmosfere di un decennio divenuto iconico. Un’occasione per celebrare l’estate, cantando e ballando, tutti insieme, in una cornice unica, come quella di Piazza Sordello, le canzoni di una generazione, divenute per tutti un evergreen. Radio Bruno è radio ufficiale.

Il16 luglio, si chiudono gli appuntamenti di piazza Sordello, conun altro prestigioso nome internazionale. NICK CAVE arriva a Mantova accompagnato sul palco dal bassista Colin Greenwood. Insieme, eseguiranno brani che coprono l’eccezionale carriera di Cave. Questo tour segue una serie di spettacoli da solista sold out sia in Australia che in Europa nel 2024. Lo scorso anno, Nick Cave & The Bad Seeds hanno pubblicato Wild God, il loro 18° album in studio. Prodotto da Cave ed Ellis, l’album nominato ai Grammy ha spinto i confini creativi, unendo audaci sperimentazioni a una narrazione avvincente. L’album è stato seguito da un tour in arena nel Regno Unito e in Europa, accolto con grande successo dalla critica. Virgin Radio è radio ufficiale.

Come di consuetudine, a partire da fine agosto, Mantova Summer Festival si sposta a Palazzo Te, capolavoro del Rinascimento italiano, progettato da Giulio Romano di cui, proprio quest’anno, si celebrano i cinquecento anni. Sono 8 gli spettacoli in programma, che avranno come scenario il suggestivo e avvolgente abbraccio dell’esedra.

Il 27 agosto, si aprirà con WILLIE PEYOTE a Mantova per una tappa del“GRAZIE MA NO GRAZIE TOUR – ESTATE 2025”, la serie di date che porterà questa estate il cantautore torinese e la sua band in giro per tutta l’Italia per festeggiare l’uscita del suo ultimo album “SULLA RIVA DEL FIUME”. “GRAZIE MA NO GRAZIE TOUR – ESTATE 2025” sarà anche un’occasione speciale per i fan di Willie per festeggiare un anniversario importante: i 10 anni dalla pubblicazione del disco “EDUCAZIONE SABAUDA”, album fondamentale per la vita personale e artistica di Guglielmo Bruno (il vero nome di Willie Peyote).

Il 28 agosto, GIANLUCA GOTTO porterà sul prestigioso palco dei giardini di Palazzo Te,“Le Tre Vie del BenEssere”, un nuovo incontro-spettacolo dedicato alla “scienza della vita”: l’Ayurveda. Dopo il successo della precedente tournée, Gianluca Gotto torna sul palco con un nuovo talk alla scoperta della “ scienza della vita ”, l’Ayurveda, l’antichissimo sistema di conoscenze che insegna a prevenire e curare i malesseri del corpo, della mente e dello spirito. In un’epoca segnata dalla frenesia e dallo stress, questa millenaria saggezza indiana offre strumenti pratici per ritrovare equilibrio e benessere, a partire da un principio fondamentale: conoscere sé stessi e vivere in armonia con la propria natura. Più di un semplice evento, sarà un’occasione di ispirazione, condivisione e crescita personale.

Il 29 agosto, sul palco un grande ritorno: MASSIMO RANIERI per una tappa del tour “Tutti i sogni Ancora in volo”, ideato e scritto da Edoardo Falcone e Massimo Ranieri. Un’altra straordinaria avventura tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti sia inediti che di vita privata. Anche questa volta sul palco sarà presente un Massimo Ranieri al 100%, che offrirà al suo pubblico tutto il meglio del suo repertorio più amato e prestigioso in uno spettacolo presentato nei dal noto producer Marco De Antoniis, con una band inedita formata da : Danilo Riccardi al pianoforte, Giovanna Perna tastiere e voce, Francesco Puglisi al basso, Luca Trolli alla batteria , Arnaldo Vacca percussioni, Andrea Pistilli e Tony Puja alle chitarre classiche ed elettriche, Valentina Pinto al violino e voce, Cristiana Polegri sax e voce e Max Filosi al sax e flauto.

Il30 agosto, DIODATO porta sul palco dei giardini dell’esedra di Palazzo Te, il suo nuovo intenso spettacolo. È uscito il 25 aprile Non ci credo più (Carosello Records), il nuovo brano di Diodato in cui il cantautore dà voce alla propria volontà di reagire, di ribadire l’importanza di non lasciarsi sopraffare da una narrazione del reale che sembra avere come unico scopo quello di dividerci e farci tollerare l’inaccettabile. Diodato presenterà Non ci credo più durante il suo tour estivo, pensato come naturale prosecuzione del recente tour teatrale tutto sold out, inclusa la tappa al Sociale di Mantova, che ha visto il cantautore esibirsi nei teatri della penisola. Diodato si prepara a tornare sul palco con quindici appuntamenti live – prodotti e organizzati da Magellano Concerti – nei principali festival italiani durante il corso della prossima estate. Un’occasione per sperimentare e continuare a dialogare con il pubblico attraverso la musica, in una dimensione live che per Diodato resta la più autentica e vitale. Diodato è considerato uno dei cantautori più intensi ed eleganti della nuova scena italiana. La sua musica, un mix di rock, influenze della tradizione cantautorale italiana e richiami alla musica per film, ha contribuito a definirne una cifra stilistica unica, riconosciuta tra le più autentiche e raffinate. Tra i suoi riconoscimenti spiccano due David di Donatello, due Nastro d’Argento e la Targa Tenco vinti nella categoria miglior canzone originale con i brani “La mia terra” – colonna sonora del film “Palazzina Laf” di Michele Riondino – e “Che vita meravigliosa“, colonna sonora del film “La dea fortuna” di Ferzan Ozpetek. Con “La mia terra”, inoltre, ha vinto il Ciak d’Oro per la categoria Miglior canzone originale e il Premio Amnesty International Italia 2024. Nel 2025 il cantautore ha vinto il premio SIAE nell’ambito di CIAO Rassegna Lucio Dalla.

Il 31 agosto, un altro attesissimo nome porterà la sua musica nella suggestiva cornice dell’Esedra di Palazzo Te. LUCIO CORSI sarà a Mantova con il suo nuovo tour “Estate 2025” prodotto da Magellano Concerti. Il 21 marzo è uscito il suo quarto album “Volevo essere un duro” (Sugar Music), recentemente certificato disco d’oro, che include l’omonimo brano – la canzone indipendente più ascoltata in radio e anch’essa certificata disco d’oro – con cui l’artista ha debutatto alla 75esima edizione del Festival di Sanremo, classificandosi secondo e vincendo il Premio della Critica “Mia Martini”, entrando nel cuore del pubblico. Cantautore toscano, Lucio riesce a rendere armonioso il rock d’autore e le sonorità folk insieme, trasformando le sue atmosfere surreali in poesia e legando un mondo a tratti grottesco ad una struttura musicalmente ricchissima. A maggio ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025 di Basilea, classificandosi quinto.

Settembre inizia con la musica diCRISTIANO DE ANDRÉ, che sarà aPalazzo Teil 1° settembre. Con “DE ANDRÉ CANTA DE ANDRÉ BEST OF ESTATE 2025” Cristiano De André, unico vero erede del patrimonio musicale deandreiano, porterà sul palco il meglio del repertorio finora affrontato, accompagnato dagli insperabili musicisti Osvaldo di Dio alle chitarre e Davide Pezzin al basso. Alle tastiere torna Luciano Luisi, che arrangiò i primi due volumi, e alla batteria arriva Ivano Zanotti. Cristiano stesso, non solo cantautore ma abile polistrumentista, suonerà la chitarra acustica e classica, il bouzouki, il pianoforte e il violino, accompagnando lo spettatore in un percorso che affronta la grande opera di Fabrizio.

Il 2 settembre, una delle più belle e iconiche voci femminili italiane, FIORELLA MANNOIA, salirà sul palco dell’Esedra di Palazzo Te con “Fiorella Sinfonica-Live con Orchestra”. Accompagnata ancora una volta dall’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura diretta dal M° Rocco De Bernardis, la straordinaria e potente voce di Fiorella incontra gli incredibili arrangiamenti orchestrali dei suoi più grandi successi sotto i cieli stellati delle più importanti arene estive di tutta Italia. Non mancheranno in scaletta anche brani più recenti come Disobbedire, il singolo che dà il titolo al nuovo album uscito lo scorso 29 novembre (Oyà/Columbia Records/Sony Music). Un disco che racchiude 9 canzoni – alcune delle quali firmate da Fiorella in prima persona – che fondono amore e consapevolezza, speranza e denuncia, e in cui la musica si fa portavoce di impegno culturale e sociale.

Chiude il 3 settembre ilMantova Summer Festival 2025, un’altra delle voci più iconiche della scena musicale internazionale, TONY HADLEYchetorna in tour in Italia con “Tony Hadley 45”, per celebrare un traguardo straordinario: quarantacinque anni di carriera. Un viaggio lungo decenni, segnato da successi, esibizioni in tutto il mondo e da una voce inconfondibile che continua a emozionare intere generazioni. “Tony Hadley 45” non è solo un titolo, ma il simbolo di una storia musicale senza tempo. Un numero che racchiude l’essenza della sua carriera: 45 come gli anni trascorsi sul palco con passione, 45 come i giri dei vinili che hanno fatto la storia del pop e del rock, un universo di cui Hadley è parte integrante, prima con il suo ex gruppo, gli Spandau Ballet, poi come solista. 45 come i viaggi intorno al mondo che ogni anno lo portano a esibirsi davanti a pubblici sempre entusiasti. Ad accompagnarlo, la sua inseparabile Fabulous TH Band, un ensemble di musicisti di altissimo livello con cui ha costruito un’intesa perfetta. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour.

Per tutte le informazioni per il Mantova Summer Festival sono disponibili al sito www.mantovasummerfestival.it.

PIAZZA SORDELLO

2 LUGLIO SANTANA

8 LUGLIO NILE RODGERS & CHIC

11 LUGLIO VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI 90

16 LUGLIO NICK CAVE

ESEDRA PALAZZO TE

27 AGOSTO WILLIE PEYOTE

28 AGOSTO GIANLUCA GOTTO

29 AGOSTO MASSIMO RANIERI

30 AGOSTO DIODATO

31 AGOSTO LUCIO CORSI

1 SETTEMBRE CRISTIANO DE ANDRÉ

2 SETTEMBRE FIORELLA MANNOIA

3 SETTEMBRE TONY HADLEY

Biglietti in vendita su

www.mantovasummerfestival.it