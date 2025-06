Il report del live dei Corella all’Arci Bellezza di Milano

C’era una volta, durante il weekend… La storia d’amore dei Corella con l’Italia potrebbe cominciare proprio così. Nell’atmosfera infuocata (parliamo di caldo) dell’Arci Bellezza di Milano, infatti, la band di Manchester, ieri, ha incontrato il pubblico italiano per la sua prima assoluta live nella Penisola: una serata per aficionados e che aficionados! Di rado si sono viste così poche persone fare così tanto casino, il che ci dice che i Corella, anche da noi, hanno già un significativo zoccolo duro di fan e, vista la qualità della formazione, crediamo sia destinato a crescere.

Dopo l’apertura, affidata al talentuoso cantautore ventitreenne di Portsmouth Harvey Jay Dodgson, accompagnato dalla sua band, per un set carico di energia, attitudine e contaminazioni tra rock, soul e hip hop, Joel Smith (voce), Jack Taylor (chitarra), Ben Henderson (basso) e James Fawcett (batteria), accompagnati da un quinto elemento all’elettronica, chitarra, basso e percussioni, hanno guadagnato il palco per un live di un’ora e mezza circa.

In scaletta i pezzi del loro album di debutto “Once Upon a Weekend” e dell’ep d’esordio “Today, Tomorrow, Whenever”: vibrante indie rock sulla scia di band come Kings Of Leon o The Kooks. Già dall’attacco con “Don’t Stop Me” i ragazzi risultano travolgenti. La sala non è esattamente gremita, ma l’energia dei presenti è alle stelle e i Corella rispondono all’entusiasmo con entusiasmo e una miriade di ringraziamenti: «Temevo di arrivare qui e di trovarmi davanti a una sala vuota e l’idea è terrificante», ha confessato a un certo punto Joel. «Quindi grazie per essere qui, ognuno di voi sta rendendo fantastica la nostra prima volta in Italia».

Suonano bene i Corella, nonostante la giovane età, sono rodatissimi, tutto gira alla perfezione sul palco, il ritmo del concerto, che si snoda attraverso una notevole serie di pezzi dal ritornello contagioso, da “Drifting” a “Lady Messiah” cantata da tutto il pubblico, e brani più tirati, come “Head Underwater” o “Do You Want It?”, dove a dominare sono i riff di chitarra, rimane alto dall’inizio alla fine. Joel, poi, è un frontman nato: la sua comunicazione col pubblico è delicata e giocosa, chiama i cori, batte il cinque ai ragazzi spalmati sul palco in prima fila e prima della fine si butta pure nel parterre per un piccolo amorevole pogo su “Barcellona Girl”.

Suonano bene, s’è detto, ma l’aspetto più impressionante dei Corella è l’autenticità e la voglia di suonare che trasudano: sono su quel palco perché devono e sono lì insieme perché vogliono. Conosciutisi ai tempi dell’università Joel, Jack, Ben e James sono amici per la vita, legati dalla musica, che nelle liriche trasmette un messaggio di fiducia giovanile nell’esplorare cosa significhi crescere oggi in UK, affrontando le sfide che gli vengono lanciate con un fronte unito, e dalle esperienze di vita vissute insieme, come il lockdown, durante in quale, tutti insieme sotto un tetto, hanno dato vita alla musica, con cui stanno girando l’Europa nel loro primo tour da headliner.

Buona la prima per i Corella, che con i live a supporto del loro album d’esordio hanno attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, fatto registrare diversi sold out nel Regno Unito e messo il timbro su importanti festival, come Reading & Leeds, Latitude, Kendal Calling e Neighbourhood Festivals. Da noi sono ancora molto poco conosciuti, ma questa è una band destinata a crescere. Il tempo dirà la sua, intanto, ieri sera, al Bellezza, è nata una storia d’amore.

Scaletta:

“Don’t Stop Me”

“Puppets”

“Head Underwater”

“Let On”

“Monday”

“Let Me Go”

“Bloom”

“Laidback”

“Lady Messiah”

“Say Something”

“Do You Want It?”

“Drifting”

“Rewire” (inedito)

“Waterfall”

“Come Around”

“Barcelona Girl”