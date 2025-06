Sherwood Festival: la foresta incantata riapre i battenti!

Amici! Riparte lo Sherwood! Il caldo si fa sentire, le serate si allungano e l’asfalto del Park Nord dello Stadio Euganeo a Padova sta per trasformarsi ancora una volta in quel magico crocevia di suoni, anime e idee che chiamiamo Sherwood Festival. E fidatevi, dopo 25 anni di storia, questa non è solo una rassegna musicale.

Qui dall’11 giugno fino al 12 luglio 2025, si erge una vera e propria “città dentro la città”, un laboratorio a cielo aperto dove le note si intrecciano con la cultura, lo sport, i dibattiti e un’energia contagiosa. E se il solo pensiero di perdervi nelle code per il parcheggio vi fa sudare freddo, tranquillizzatevi: Sherwood pensa a voi! Per rendere l’esperienza ancora più fluida e sostenibile, ci saranno bus navetta gratuiti a vostra disposizione. Un applauso a chi pensa non solo alla musica ma anche al pianeta e alla comodità del suo popolo.

Promo sherwood festival

E chi meglio dei Punkreas, gli eroi dell’anti-conformismo sonoro, potevano inaugurare questa 25esima edizione? L’11 giugno, preparatevi a un’onda d’urto di puro punk-rock condita da ska, con gli storici Shandon a scaldare ulteriormente gli animi. Sarà un’esplosione di energia liberatoria, il ruggito perfetto per dare il via a un mese di fuoco. Saranno loro a tracciare la prima linea sul campo di gioco, un campo dove le regole le detta la musica e la passione.

Ma Sherwood Festival, lo sapete, non è mai solo un concerto, è un’esperienza. È il luogo dove la mente si apre, dove le distanze si accorciano e dove si respira un altro modo di stare insieme. Non a caso, il festival è da anni in prima linea con la campagna “Sherwood Changes For Climate Justice”, un impegno concreto per un futuro “climate positive”. Perché fare festa è importante, ma farla responsabilmente è fondamentale.

E non è che l’inizio, amici. Dopo l’apertura col botto dei Punkreas, la giostra musicale non si ferma un attimo. Ci saranno le rime affilate di Nitro e Ele A, il ritorno dei mitici 99 Posse e Persiana Jones, la performance irriverente di M¥SS KETA, le sonorità soul di Serena Brancale, l’energia travolgente dei Fast Animals and Slow Kids, il rock d’autore dei Marlene Kuntz (con orchestra, signori!), la visione pop de La Rappresentante di Lista, il vibrante Reggae Day con Junior Kelly e Sud Sound System, la caratura di Ghali, l’intramontabile classe degli Afterhours e la festa popolare della Bandabardò.

Un programma variegato, un manifesto sonoro che abbraccia generi e generazioni. Molte di queste serate, ricordiamocelo, saranno accessibili con il prezzo simbolico di 1 euro, a dimostrazione che la musica di qualità e la cultura non devono essere un privilegio, ma un diritto.

Lo Sherwood vi aspetta. Lasciatevi travolgere da questa corrente di pura energia!

Paolo Pala