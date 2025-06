SABRINA CARPENTER – il nuovo album “Man’s Best Friend”

A pochissimi giorni dall’uscita del nuovo singolo “Manchild”, Sabrina Carpenter, una delle superstar globali più amate dell’ultimo anno e due volte vincitrice dei Grammy Awards, annuncia il suo settimo album “Man’s Best Friend”, in uscita il 29 agosto. L’album è già disponibile in preorder nei formati Vinile Colorato, Picture Disc, Cassetta e CD, in esclusiva sullo shop Universal.

Il primo singolo estratto dal nuovo album, “Manchild”, scritto dall’artista affiancata dai fedeli collaboratori Jack Antonoff e Amy Allen, ha inaugurato un nuovo capitolo della carriera di Sabrina Carpenter, che non si sarebbe potuto aprire meglio: il brano ha infatti fatto il suo ingresso nella classifica Spotify Global al primo posto, con un totale di 8.05 milioni di stream, rendendolo il miglior debutto di un’artista femminile del 2025. Il videoclip ufficiale del singolo ha già raccolto più di 15 milioni di visualizzazioni ed è stato ampiamente apprezzato da critici e fan. Sabrina Carpenter tornerà nuovamente live in autunno, periodo in cui porterà per la seconda volta il suo “Short N’ Sweet Tour” in Nord America.

Il trionfo di “Manchild” va ad arricchire un 2025 già costellato di successi per Sabrina Carpenter, grazie all’uscita di “Short n’ Sweet Deluxe”, pubblicato lo scorso 14 febbraio e contenente 5 nuovi inediti, fra cui un’amatissima rivisitazione di “Please Please Please”, realizzata con la superstar Dolly Parton e accompagnata da un videoclip musicale diventato subito virale. Quest’anno ha inoltre visto la popstar americana protagonista di una serata indimenticabile nel nostro Paese, grazie al suo concerto sold-out all’Unipol Forum di Milano lo scorso 26 marzo, unica tappa italiana del suo acclamato “Short n’ Sweet Tour”. L’artista, inoltre, si è esibita il 6 giugno come headliner al Primavera Sound Festival di Barcellona, portando una performance che ha guadagnato moltissimi consensi.

Sabrina Carpenter sta continuando a confermare così il successo avuto nel 2024, non solo grazie alla vittoria ai Grammy Awards 2025 con tre premi – Best Pop Vocal Album con “Short n’ Sweet”, Best Pop Solo Performance con “Espresso” e Best Remixed Recording con “Espresso (Mark Ronson x FNZ Working Late Remix)” – ma anche con il suo debutto ufficiale nella Top10 IFPI degli artisti più venduti del 2024. La popstar ha ricevuto ai BRIT Awards il premio come Global Success, diventando la prima artista internazionale a riceverlo. A marzo, ha vinto il premio di Pop Artist of the Year e Pop Song of the Year agli iHeartRadio Music Awards.

“Short n’ Sweet”, disco d’oro in Italia, ha raggiunto la vetta delle classifiche mondiali e ha avuto uno dei più grandi debutti globali del 2024. Dopo l’uscita l’album ha dominato per tre settimane consecutive la #1 della Billboard 200, diventando il secondo album nel 2024 a trascorrere le sue prime tre settimane in cima alla classifica. “Taste“, inoltre, ha conquistato la #1 nella classifica statunitense di Spotify, detronizzando “Please Please Please” di Sabrina e diventando la terza canzone del suo album a raggiungere la prima posizione. Sabrina Carpenter, infatti, è la prima artista donna nella storia ad aver avuto tre brani nella Top 10 della Billboard Hot 100 per 8 settimane consecutive (“Espresso”, “Taste”, “Please Please Please”). “Short ‘n Sweet” per nove settimane consecutive è stato in pole position nella classifica globale Spotify Weekly Top; ad agosto ha ottenuto il primo posto nella classifica globale di Spotify “Top Albums Debut”, raggiungendo la terza posizione nella Top10 globale degli album su Spotify del 2024. Numerosi sono i suoi singoli in testa alle classifiche, uno tra tutti “Espresso” che, oltre a detenere il record del maggior numero di settimane nella Top10 della Hot100 rispetto a qualsiasi altra canzone pubblicata nel 2024, si colloca al primo posto della Top10 globale dei brani di Spotify dello scorso anno e in cima alla classifica della “A – List pop” di Apple Music, divenendo il brano con il maggior numero di stream del 2024 su entrambe le piattaforme. Il singolo, inoltre, ha ottenuto il disco di platino in Italia e anche il premio “Best Song” agli MTV EMA 2024.

Per preordinare “Man’s Best Friend”: https://island.lnk.to/SabrinaCarpenter