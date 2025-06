Ho visto il passato del Rock, e il loro nome è Wunderhorse

Permettetemi la citazione/omaggio alla celebre frase incisa nella storia da Jon Landau il 9 maggio del 1974. In quel caso si trattava del futuro e il destinatario di quella visione era Bruce Springsteen, visto per la prima volta in concerto dall’influente critico musicale statunitense degli anni ‘70, diventato poi suo manager.

In questo caso, invece, si tratta di una epifania pervenutami nella serata del 4 novembre 2024, al termine della performance di una band fino ad allora a me sconosciuta, chiamata ad aprire quello che sarebbe stato il concerto dei Fontaines D.C. all’Alcatraz di Milano.

“In una fase musicale storica poi in cui la retromania la fa da padrona, il passato non può che essere il presente, e inevitabilmente il futuro. Un passato proveniente direttamente – come la DeLorean di Ritorno al Futuro – dagli anni d’oro delle chitarre sporche del grunge e dell’alternative americano degli anni ‘90. La sensazione, però, durante quella serata, era che nulla avesse il cattivo gusto del mero citazionismo. C’erano, invece, elementi di purezza e autenticità, tali da far sì che quella band venisse presa seriamente in considerazione.

Dopo infinti ascolti quindi dei loro 2 album, Cub e Midas, in questi mesi, l’occasione di rivedere dal vivo quello che nasce come progetto solistico del leader Jacob Slater aveva il compito di capire se avessi preso un abbaglio, oppure se fosse giunto il momento di confermare la mia profezia.

Dovessi essere oggi un discografico e puntare su una band rock, derivativa si, ma in grado di differenziarsi dalla massa con un progetto discografico identitario, non avrei difficoltà ad investire su di loro.

Segnatevi questo nome e ne riparliamo fra 5/6 anni.“

La serata di mercoledì 11, che registra un indicativo sold-out (seppur per quello che è il palco B del Magnolia di Segrate), vede scaldare l’atmosfera – anche se non ci sarebbe bisogno, trattandosi della prima serata bollente dell’estate milanese – ad un’interessante e giovanissima band di Birmingham: gli Overpass. All’attivo con due soli EP e in procinto di pubblicare il primo vero album, i ragazzi si fanno apprezzare con una proposta sonora che spazia dall’indie dei Kooks e dei Giant Rooks, al britpop degli Sterophonics fino all’alternative dei Pixies. Una buona amalgama e coesione i quattro, oltre a una performance vocale pulita e sinuosa di Max Newbold – voce e chitarra – fanno ben sperare per il proseguimento. Da seguire.

Alle 21.30 in punto, accompagnati dalle note di Wouldn’t it Be Nice dei Beach Boys – un doveroso omaggio alla notizia giunta pochi istanti prima della scomparsa del genio di Brian Wilson – ecco i Wunderhorse con Jacob Slater e soci (tra cui il nuovo bassista Seb Byford, già cantante dei Sun King) prendersi il palco vestiti rigorosamente di nero. Quella che da il via alle danze è una potentissima Midas, in grado di scaricare sul pubblico una deflagrazione di riff affilati, sezione ritmica serrata, assolo obliquo e performance vocale incandescente. Boom!!!

Si procede con Butterfly, che rievoca la magia di quella tensione conturbante dei Soundgarden o dei Radiohead di Pablo Honey, e si va avanti senza sosta, con un frontman che non accenna a cali con quell’attitudine cobainiana che si manifesta nel maltrattare la sua Fender e in quegli urli strozzati che squarciano letteralmente il cielo – talvolta alternandosi ai rombi degli aerei provenienti dal vicino aeroporto di Linate. Il punto di rottura, che determina la prima vera ovazione del pubblico è Leader of The Pack, che si apre con un intro distorto alla Kurt Vile o al Neil Young di Psychedelic Pill, procede con un ritmo alla Yard Act, per poi detonare con un disperato grido finale che esprime rabbia e rivendicazione.

Da questo momento in poi, si assiste a una totale fusione tra band e pubblico, che ho visto per esempio nei concerti degli Oasis, in cui pugni alzati e brani urlati a squarciagola come inni generazionali fanno in modo che venga sancita una metaforica promessa di fedeltà ed appartenenza.

Avanti tutta. Il caldo aumenta, le maniche delle camicie nere vengono via via risvoltate, lattine di bibite fresche vengono richieste anche sul palco, biglietti misteriosi passano dalle prime file alle tasche di Jacob. Continui cambi di chitarre per tutta la serata. Una The Rope – nuovo

singolo uscito un paio di settimane fa – dal tiro pazzesco; Arizona che ogni volta che l’ascolto mi apre letteralmente in due con quel sound sublime tra i primi Rem e lo Springsteen di Downbound Train, intermezzi lisergici che sanno di Pink Floyd e cavalcate stoner come fossimo ad un concerto di Queens of the Stone Age.

E poi?

Proprio sul bello, i saluti. Dopo appena 55 minuti di live!

“Ma che fanno? Non escono più? Nemmeno 2 bis?”

Esatto, i Wunderhorse non escono più. La serata finisce con le note di Say It Ain’t So dei Weezer.

Nonostante il coito interrotto che lascia disorientati molti fan, increduli e restii ad abbandonare la posizione, quello che si può dire è che l’impressione avuta qualche mese non è stata per nulla avventata. Il futuro è loro, salvo imprevedibili anomalie impazzite. Quel fuoco salvifico, alimentato anni fa dal Rock e dall’inquietudine generazionale, e poi stato spazzato via nei decenni a seguire da un’ondata di rap, trap e pop in gran parte scadente, ha tutto il diritto di tornare ad accendersi.

God Save the Wunderhorse!

Setlist:

Midas

Butterflies

Emily

Girl

Girl Behind the Glass

Cathedrals

Leader of the Pack

Arizona

Purple

The Rope

Teal

Silver

Rain

Testo e foto di copertina di Stefano Quattri