Elisa a San Siro: una carriera di 25 anni tra musica e palco

È salita sul palco con passo sicuro, quasi in punta di piedi, come spesso ha fatto nella sua carriera. Elisa, venerdì 14 giugno, ha debuttato per la prima volta a San Siro da headliner, portando in scena un concerto che è stato soprattutto una dichiarazione d’intenti: raccontare 25 anni di musica attraverso una narrazione visiva e sonora che ha abbracciato passato, presente e qualche accenno di futuro.

La scaletta ha coperto gran parte del suo repertorio, dagli esordi in inglese – “Labyrinth”, “Gift”, “Dancing” – fino ai lavori più recenti in italiano, come “O forse sei tu” e “L’anima vola”. A metà concerto, un lungo medley ha attraversato i brani più popolari, da “Heaven out of Hell” a “Stay”, fino a “Luce (Tramonti a nord est)”, presentata quasi in chiusura, con il pubblico che ha illuminato lo stadio con le torce dei cellulari.

Il concerto è stato anche l’occasione per ribadire la centralità della dimensione collettiva nella sua visione musicale. Non a caso, al suo fianco si sono alternati sul palco numerosi ospiti – da Giuliano Sangiorgi a Rkomi, passando per Ligabue e Francesca Michielin – ciascuno scelto per una connessione reale con la sua storia artistica.

Foto di Francesco Guerrini