99 Posse e Persiana Jones: le foto del concerto allo Sherwood Festival

99 Posse, Formazione seminale fin dalla sua fondazione, in oltre 30 anni di attività i 99 Posse hanno segnato la storia di un genere con album pluripremiati come “Curre curre guagliò”, “Cerco tiempo” e “Corto circuito”. Migliaia i concerti che hanno cambiato il modo di fare e vivere la musica in Italia e non solo. Considerati da sempre come la voce delle realtà più popolari, il forte impegno sociale e l’attitudine provocatoria hanno fatto dei 99 una band innovativa sin dalla nascita, un vero e proprio punto di riferimento per le generazioni successive. Tornano in tour la prossima estate per infiammare come sempre i palchi dei maggiori festival nazionali. A ottobre 2025 il tour europeo che toccherà alcune delle maggiori città tra cui Londra, Barcellona, Madrid, Bruxelles e Berlino.

Persiana Jones, Attivi dal 1988, i Persiana Jones hanno all’attivo oltre 1200 concerti in Italia e in Europa. Hanno pubblicato 13 album in studio, 3 live, numerosi EP e compilation, distribuendo la loro musica in tutto il mondo. Dal 1997 registrano con la propria etichetta, Uaz Records.

Dopo un 2023 di successo, con il ritorno sulle scene grazie all’album Una Vita Fantastica, nel 2024 hanno rieditato Brivido Caldo, storico disco del 1997 mai masterizzato prima, e pubblicato tre nuovi brani: Italian Boom Boom, cover in italiano e inglese di un pezzo dance dei Vengaboys, Ballare 2.4, rivisitazione in chiave moderna di un loro classico del 1995, e Ricordi, uscito a Capodanno, che racconta di esperienze vissute e della forza di reagire ai momenti difficili.

I loro concerti, sempre energici e coinvolgenti, attraversano tutta la loro discografia dagli esordi a oggi, facendo felici sia i fan storici che i nuovi ascoltatori.

Foto di Enrico Dal Boni