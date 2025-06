Linkin Park – Il grande ritorno in Italia

È stato un ritorno attesissimo: la prima band di spicco a calcare il palco milanese dopo il nuovo album From Zero. La tensione era palpabile, soprattutto per l’incertezza legata alla cantante Emily Armstrong, reduce da problemi vocali la settimana precedente a Berna, che però ha brillato anche ieri sera, conquistando il pubblico con una performance “fenomenale” e un grido da 14 secondi in Heavy Is the Crown

Clicca qui per leggere di più su Emily Armstrong.

La band ha proposto una scaletta fitta e ben bilanciata, alternando hit classiche e brani dal nuovo album:

Inception Intro A (con elementi di Castle of Glass) Somewhere I Belong Lying From You From the Inside The Emptiness Machine The Catalyst Burn It Down Two Faced Waiting for the End Up From the Bottom One Step Closer Lost Overflow What I’ve Done Numb In the End Faint

Encore:

18. Papercut

19. A Place for My Head

20. Heavy Is the Crown

21. Bleed It Out

Durata stimata: circa 1 ora e 55 minuti, in linea con la media del tour.

L’affluenza è stata da record: 78.500 spettatori hanno partecipato al concerto, con biglietti venduti in appena 72 ore.

Anche se il concerto era sold out, Ticketmaster aveva previsto una gamma varia: dal pit vicino al palco ai posti in piedi più distanti, con prezzi differenziati secondo la tipologia (nonostante non siano disponibili cifre esatte, solitamente eventi simili partono da circa €80–100 fino a €200+ per postazioni privilegiate).

Il pubblico ha reagito con entusiasmo a ogni tuffo nel passato: cori improvvisi su Numb, momenti intensi come Waiting for the End dove Emily si è commossa, e una partecipazione sentita durante tutto lo show. In particolare, il pubblico ha vissuto un’esperienza catartica quando la band ha proposto un mix potente di classici e brani recenti, confermando la solidità della nuova formazione. Gli I‑Days si confermano la cornice ideale per eventi di alto profilo, e i Linkin Park hanno riconquistato il palco italiano a suon di emozione, energia e fedeltà alla propria eredità.