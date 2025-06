NEGRITA – tra novembre e dicembre tornano live nei teatri

Il prossimo 7 novembre i NEGRITA torneranno in formazione completa in elettrico sui palchi dei principali teatri italiani con il loro “CANZONI PER ANNI SPIETATI TOUR IN TEATRO 2025”. Una nuova occasione per ascoltare dal vivo i brani dell’ultimo disco “CANZONI PER ANNI SPIETATI”, concept album uscito lo scorso marzo (a sette anni di distanza dal precedente lavoro in studio) che contiene i singoli “Non Esistono Innocenti Amico Mio”, “Noi Siamo Gli Altri” e “Nel blu (Lettera ai Padroni della Terra)”, oltre alle canzoni che hanno segnato la storia della rock band italiana, brani che hanno superato indenni la prova del tempo rimanendo anche dopo 30 anni sempre attuali.

Dopo il successo delle date primaverili nei club (che hanno registrato diversi sold out ottenendo ottime critiche che sottolineavano la potenza della band dal vivo) e la parentesi estiva in acustico, questi nuovi appuntamenti live daranno l’occasione ai NEGRITA di cimentarsi in un set nuovo e in una nuova scaletta.

Sul palco insieme ai NEGRITA (Paolo “Pau” Bruni, Enrico “Drigo” Salvi e Cesare “Mac” Petricich) ci saranno Giacomo Rossetti al basso e cori, Guglielmo Ridolfo Gagliano alle tastiere e Cristiano Dalla Pellegrina alla batteria.

I biglietti per questi 22 appuntamenti saranno disponibili in presale esclusiva su Vivaticket dalle ore 12:00 di oggi fino alle ore 11.59 di venerdì 27 giugno.

La vendita generale su MC2Live.it, Vivaticket.com e circuiti autorizzati invece si aprirà alle ore 12:00 di venerdì 27 giugno.

Questo il calendario del “CANZONI PER ANNI SPIETATI TOUR IN TEATRO 2025” prodotto e organizzato da MC2Live:

07 novembre Isernia – Auditorium 10 settembre 1943 DATA ZERO

09 novembre Palermo – Teatro Golden

10 novembre Catania – Teatro Metropolitan

12 novembre Pescara – Teatro Massimo

14 novembre Potenza – Cineteatro Don Bosco

15 novembre Rende (Cs) – Teatro Auditorium Unical

17 novembre Bari – Teatro Petruzzelli

18 novembre Lecce – Teatro Politeama Greco

23 novembre Roma – Auditorium Parco della Musica (Sala S.Cecilia)

24 novembre Milano – Teatro Dal Verme

27 novembre Ancona – Teatro Delle Muse

28 novembre Mantova – Palaunical Teatro

29 novembre Assisi (Pg) – Teatro Lyrick

01 dicembre Torino – Teatro Colosseo

04 dicembre Bologna – Teatro EuropAuditorium

05 dicembre Grosseto – Teatro Moderno

07 dicembre Varese – Teatro di Varese

10 dicembre Montecatini Terme (Pt) – Nuovo Teatro Verdi

12 dicembre Cremona – Infinity 1

13 dicembre Cesena Nuovo Teatro Carisport

16 dicembre Padova Gran Teatro Geox

17 dicembre Trieste Teatro Politeama Rossetti