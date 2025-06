AC/DC – tutte le info sui treni regionali straordinari in partenza da Imola

È quasi giunto il momento! Gli AC/DC, la leggendaria hard rock band torna in Italia con il POWER UP Tour, con un’unica, imperdibile data: domenica 20 luglio 2025 all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola (BO). Dopo l’iconico show di Reggio Emilia che ha visto più di 100.000 fan radunati sotto al palco, la band è pronta a tornare ad infiammare il palco. Con loro, in apertura, anche The Pretty Reckless, per una serata di puro rock’n’roll da non perdere.

Per agevolare il rientro del pubblico al termine del concerto, saranno attivati treni regionali straordinari in partenza dalla stazione di Imola in direzione Bologna, Rimini e Faenza, in vendita sul circuito di vendita Trenitalia (online e biglietterie fisiche):

IMOLA – BOLOGNA CENTRALE – Biglietto € 4,30

Partenza 00:02 – Arrivo 00:31

Partenza 00:25 – Arrivo 00:44

Partenza 00:50 – Arrivo 01:12

Partenza 01:20 – Arrivo 01:40

Partenza 01:45 – Arrivo 02:06

Partenza 02:15 – Arrivo 02:38

Partenza 02:55 – Arrivo 03:16

Partenza 03:25 – Arrivo 03:48

IMOLA – RIMINI – Biglietto € 7,30

Partenza 01:08 – cambio a Faenza 01:21 – Parte da Faenza 01:26 – Arrivo a Rimini 02:07

Partenza 02:30 – Arrivo 03:17

IMOLA – FAENZA – Biglietto € 2,50

Partenza 01:08 – Arrivo 01:21

Partenza 02:30 – Arrivo 02:38

I biglietti nominali per assistere al concerto sono in vendita solo su Ticketone (online e punti vendita) per un acquisto massimo di 4 biglietti per transazione e per account. Sarà possibile effettuare un solo cambio di nominativo per biglietto a partire da venerdì 20 giugno. Come sempre, Barley Arts invita a non affidarsi a circuiti di Secondary Ticketing.

I bambini fino ai 6 anni di età potranno accedere gratuitamente al concerto italiano; dai 7 anni compiuti potranno entrare con un biglietto intero e non saranno previste riduzioni.

Per rimanere aggiornati sul concerto è disponibile sugli store digitali Barley Arts x ACDC, un’app gratuita per iOS e Android sviluppata da AJepCom.

Virgin Radio è radio ufficiale dell’unica data italiana degli AC/DC.

https://www.acdc.com

https://facebook.com/acdc

https://instagram.com/acdc

AC/DC

POWER UP TOUR

Special guests: THE PRETTY RECKLESS

Domenica 20 Luglio 2025

Imola (BO), Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

Biglietti nominali disponibili solo sul circuito Ticketone (online e punti vendita).

Pit A (in piedi): € 140,00 + prev.

Pit B (in piedi): € 130,00 + prev.

Pit C (in piedi): € 120,00 + prev.

Pit D (in piedi): € 110,00 + prev.

Tribuna Rivazza 1 (posto a sedere numerato): € 130,00 + prev.

Prato Rivazza (in piedi): € 100,00 + prev.