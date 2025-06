RED LEATHER – debutto italiano per il misterioso artista col cappello

Red Leather arriva per la prima volta in Italia per un’unica imperdibile data mercoledì 22 ottobre 2025 al Legend Club di Milano, portando sul palco tutta l’energia del suo tour internazionale Put It All On Red. I biglietti sono disponibili su Ticketone https://www.ticketone.it/artist/red-leather/

Dietro lo pseudonimo Red Leather si cela un artista alternativo di Reno, Nevada, la cui identità resta volutamente anonima per lasciare che a parlare siano solo la musica e le emozioni. Salito alla ribalta nel 2023, Red Leather ha rapidamente conquistato milioni di ascolti e una fanbase devota, sia online che durante i suoi intensi e catartici live. Il suo album d’esordio, Reno, è stato acclamato dalla critica per la sua narrazione cruda e sincera: un viaggio sonoro nei meandri della dipendenza, nella lotta per la sobrietà e nel sogno (e disincanto) americano, tutto raccontato con un sound ruvido e cinematografico ispirato all’America rurale e selvaggia.

Nel 2024 ha consolidato la sua presenza sulla scena musicale statunitense aprendo concerti per band di culto come Dexter and The Moonrocks e arrivando a calcare i palchi di festival indipendenti e venue sold out da Nashville a Los Angeles. La sua voce profonda e potente, unita a testi che parlano di fede, redenzione, solitudine e resistenza, ha saputo toccare corde profonde in un pubblico trasversale, attirando anche l’attenzione di testate come Rolling Stone US e Alt Press, che lo hanno definito «una delle voci più autentiche della nuova frontiera dell’alternative rock americano». Con il nuovo tour Put It All On Red, Red Leatherattraversa per la prima volta l’oceano per portare la sua visione poetica e tormentata anche al pubblico europeo.

RED LEATHER

Put It All On Red Tour

Mercoledì 22 Ottobre 2025

Milano, Legend Club – viale Enrico Fermi, 98

Inizio concerti h. 20:30

Biglietti disponibili su Ticketone.

Posto unico in piedi: € 25,00 + prev. / € 25,00 in cassa la sera del concerto